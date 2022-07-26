Газовая доза: как будет развиваться энергокризис в Европе

Последствиями развивающегося в Европе энергокризиса могут быть резкое замедление экономического роста из-за остановки части производств и рекордная инфляция из-за подорожания топлива . Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» эксперты. Цена на газ в ЕС пробила отметку $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне сообщения о снижении поставок газа по «Северному потоку». С учетом дефицита ресурса и решения сократить потребление голубого топлива на 15% странам Старого Света придется приостанавливать часть фабрик и заводов, считают аналитики. При этом заменить экспорт газа нечем, а сделать ставку на уголь не получится: санкции в отношении этого ресурса вступают в силу в августе, добавили специалисты.

Дело в трубе

«Газпром» был вынужден сообщить о том, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». Поэтому поставки по «Северному потоку» с 27 июля не будут превышать 33 млн куб. м в сутки, то есть не более 20% мощности магистрали .

В компании объяснили такую меру тем, что немецкая Siemens не вернула из ремонта турбину . Агрегат планово ремонтировали на заводе в Канаде, но страна ввела санкции против России. Позже Оттава согласилась сделать исключение и передать турбину «Газпрому».

Пока она не возвращена . «Газпром» сообщил: сначала Siemens не отправлял ему нужные документы, а затем, получив их, отметил, что эти бумаги «не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы». В немецкой же компании заявили, что необходимые для ввоза турбины документы не предоставил сам российский монополист. В Кремле подобные сообщения назвали не соответствующими действительности.

Россия не получила от Запада внятных объяснений статуса турбин для «Северного потока», заявил 26 июля глава МИДа Сергей Лавров.

Любопытно: в Siemens отмечали, что не видят связи между техобслуживанием турбин и сокращением экспортных поставок газа, которые анонсировал «Газпром».

— Если есть регламент, который обеспечивает безопасность функционирования газопровода, нас что, призывают этот регламент нарушать, как это делают представители Германии, в частности? — прокомментировал ситуацию Сергей Лавров.

Экономия с акцентом

На фоне новостей о сокращении прокачки по «Северному потоку» биржевая цена газа в Европе превысила $2000 за 1 тыс. куб. м, а министры энергетики стран ЕС собрались на внеочередное заседание . На нем обсуждали сокращение потребления голубого топлива в блоке, чтобы снизить ущерб от якобы возможного прекращения поставок российского газа.

Ранее Еврокомиссия предложила сократить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости снижать потребление принудительно . Однако политики ряда стран, в том числе Венгрии, Португалии, Испании, Греции и Польши, выступили против предложения Брюсселя.

Газовая доза_2 Фото: Global Look Press/Jens Büttner

В итоге министры энергетики стран союза достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го . Как сокращать потребление, в каждом государстве смогут решить сами. Одобренный во вторник проект регулирования спроса на газ также предусматривает возможность объявления «предупреждения союза» о безопасности снабжения. Тогда сокращение спроса станет обязательным , отмечено в релизе совета ЕС.

— Европейские чиновники еще в марте заявляли о том, что готовы до конца года сократить потребление российского газа на две трети. Их мечты сбываются. И сейчас дело не в том, сколько будет стоить газ — $3000 или $3500, цены фактически регулируемые, по крайней мере для значительной части потребителей. Европейские государства будут брать в свои руки снабжение газом и будет выбирать, кому дать энергоресурс, а кому нет , — заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Такая ситуация сделает отношения между странами союза еще более напряженными , по крайней мере в вопросах энергобезопасности, заметила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

— Сегодня каждая страна самостоятельно борется с энергетическим кризисом и не намерена из солидарности закрывать свои фабрики и заводы , — отметила она.

Но производство в любом случае будет сокращаться , полагает Станислав Митрахович.

За что боролись

Нынешний пик цен на газ совпал еще с началом действия эмбарго на импорт российского угля, который вступает в силу в августе , отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов.

— Именно уголь — единственная, хотя и нежелательная для нацеленных на « зеленую » повестку европейцев, альтернатива природному газу . А около 65% импорта угля в ЕС обеспечивала Россия . Другие крупнейшие поставщики этого энергоресурса — Индонезия, Австралия и ЮАР — нацелены на азиатские рынки и дополнительных объемов Европе не обещают, — сказал эксперт.

По его словам, нарастить поставки угля в Старый Свет могут только США (по оценкам, на 9 млн т в год) и Колумбия (14 млн т).

— При этом новый избранный президент Колумбии Густаво Петро, придерживающийся радикальных левых взглядов и являющийся сторонником энергоперехода, уже прозрачно намекнул, что страна хотя и готова помочь углем ЕС, но это обойдется европейцам недешево . Все это будет дополнительно толкать вверх цены как на уголь, так и на природный газ , — считает Валерий Андрианов.

Осенью цены на газ могут вырасти еще, если спрос на СПГ в Азии заставит Европу конкурировать за доступные грузы , добавил глава Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

— У «Газпрома» как минимум есть возможность увеличить поставки через Украину через пункт Суджа — сейчас они идут на уровне 41–42 млн куб. м в сутки, а контрактом предусмотрено 80 млн. Но увеличивать поставки «Газпром» не будет, поскольку, по нашему мнению, идти на встречу европейским странам и способствовать заполнению ПХГ сейчас никто не заинтересован, — считает эксперт.

Подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС сегодня наполнены на две трети , заявляла еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В июне союз принял новые правила, по которым ПХГ должны быть заполнены голубым топливом на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90% к той же дате. При этом газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.