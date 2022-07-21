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Труба позовет: как повлияет на рынок запуск «Северного потока – 1»

Изменятся ли цены на голубое топливо в Европе и когда газопровод может заработать на полную мощность
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Цена газа в Европе может продолжить снижение до уровня $1–1,2 тыс. за тысячу кубометров на фоне запуска «Северного потока – 1». Так считают опрошенные «Известиям» эксперты. 21 июля на новостях о возобновлении работы СП-1 цены на голубое топливо в Европе на открытии торгов стартанули с отметки в $1580, снизившись по отношению к 20 июля более чем на 3%, но к 18.00 мск достигли $1611. Поставки газа по «Северному потоку» вышли на уровень до остановки газопровода на ремонт — порядка 40% от максимума, привели данные в компании Nord Stream AG (оператор проекта). Пока не будут отремонтированы все турбины, газопровод сможет работать максимум на 60%, а на полную мощность выйдет не раньше конца осени, считают эксперты.

На потоке

Поставки газа по «Северному потоку – 1» 21 июля вышли на уровень до остановки газопровода на ремонт — порядка 40% от максимума, свидетельствуют данные оператора проекта — Nord Stream AG. Согласно сведениям компании, Физический поток газа с 7.00 до 8.00 мск составил почти 1,9 млн кубометров — около 30% мощности магистрали, а с 8.00 до 9.00 вырос примерно до 2,66 млн кубометров. Nord Stream AG объявила об успешном завершении всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в установленные сроки. График и план ремонта заранее согласовали с партнерами оператора по транспортировке газа.

Как писали «Известия», с середины июня «Северный поток» работал меньше чем на половину своей мощности (67 млн кубометров в сутки из 167). Газовые турбины Siemens направили на ремонт в Канаду, и страна отказывалась их возвращать из-за антироссийских санкций. Позднее в Оттаве заявили о решении вернуть оборудование «Газпрома», однако пока компания его не получила. Канада сама рассчитывает выйти на европейский рынок с собственными нефтью и газом, поэтому не отдает РФ турбину для газопровода, заявил 20 июля президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Труба позовет
газовая конфорка
Фото: REUTERS/Stephane Mahe/Illustration

21 июля министр экономики ФРГ Роберт Хабек отметил, что турбина Siemens для СП-1 в начале недели прибыла в Германию. Власти страны сообщат, когда оборудование передадут «Газпрому». В этот же день на фоне новостей о возобновлении работы СП-1 цены на газ в Европе показали снижение на 3% в сравнении с ценой 20 июля, открыв торговую сессию на отметке около $1580 за тысячу кубометров. На 18:00 мск цена достигла $1611, свидетельствуют данные торгов ICE.

После запуска «Северного потока» цены на газ в Европе продолжат снижаться. Первое падение цены было на прошлой неделе, когда договоренность о возврате турбины Siemens была достигнута между властями Канады и Германии. В ближайший месяц возможно снижение котировок голубого топлива до $1,2–1,4 тыс. за тысячу кубометров, — сказали «Известиям» в инвестиционной компании «Фридом Финанс».

Если новых шоков с поставками газа из РФ не случится, то на горизонте нескольких месяцев можно ожидать постепенного возврата цен на газ ближе к отметке в $1 тыс., считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Голубое топливо продолжит дешеветь, но незначительно, поскольку запасы ЕС сейчас не настолько велики, чтобы можно было не бояться проблем зимой, а трубопровод возобновил работу не на всю мощность, считает начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров.

На полную мощность

По оценкам экспертов, на полную мощность «Северный поток» может выйти лишь в конце осени. Для этого нужны письменные гарантии от западных партнеров, что все турбины будут отремонтированы и отправлены обратно в Россию, сказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрихович.

— Пока не будут отремонтированы все турбины, газопровод будет работать максимум на 60%, а на полную мощность сможет выйти в конце осени, если вообще выйдет, — полагает он.

Получить турбину мало, нужны еще документы, разрешающие ее эксплуатацию и подтверждающие ее ремонт в соответствии с международными требованиями, согласен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Труба позовет
Nord Stream
Фото: Global Look Press/Pius Koller

— По-прежнему не решен вопрос с плановым ремонтом других агрегатов — их пять. Компания Siemens не обозначила сроков ремонта, в результате на «Северном потоке» из восьми газовых турбин работают только две. Будет три, когда на следующей неделе будет поставлена турбина из Канады, — сказал эксперт.

С такой оценкой согласен и заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Нужно какое-то соглашение, которое вернет ситуацию с поставками российского газа в некое правовое русло, предполагающие взаимное, а не одностороннее уважение обязательств, — считает эксперт.

Впрочем, по мнению руководителя Центра развития энергетики Кирилла Мельникова, учитывая остроту политической ситуации, никакие письменные гарантии не способны дать России уверенность в соблюдении Канадой и Германией своих обязательств по ремонту оборудования. Поэтому РФ может стремиться сохранять непосредственные рычаги давления на власти Германии в вопросе газовых поставок, считает эксперт.

На газовом рынке Европы может сложиться ситуация, при которой Германия ни при каких обстоятельствах не сможет обойтись этой зимой без российского газа без нанесения неприемлемого ущерба своей экономике. Таким образом, чем быстрее будут заполняться европейские ПХГ (за счет закупки СПГ), тем, вероятнее всего, больше будут снижаться поставки по «Северному потоку», для того чтобы запасы в хранилищах на начало зимы не позволяли Германии пройти ее без приобретения объемов из России, — отметил эксперт.

Однако он не ожидает, что «Газпрому» придется существенно снижать поставки по «Северному потоку» с нынешнего уровня в 40% от проектной мощности, поскольку страны ЕС сталкиваются в последние недели со все большей конкуренцией со стороны азиатских покупателей в борьбе за СПГ.

— Значимые объемы СПГ, поступившие в Европу в мае-июне, стали возможны только за счет снижения закупок со стороны Китая из-за вспышек ковида. Предполагаем, что в августе-сентябре Китай увеличит закупки в том числе спотовых партий, что замедлит заполнение европейских хранилищ. Европе придется для минимизации закупок газа в России в первую очередь сокращать собственное потребление, что станет тяжелой задачей не только экономически, но и политически: так, Испания и Италия уже критически отозвались об идее Еврокомиссии сократить потребление газа в августе–апреле на 15%, а власти Польши заявили, что не намерены делиться запасенным в польских хранилищах газом с Германией, — добавил Кирилл Мельников.

Труба позовет
газ
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo/

Как заявил 21 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время визита в Москву, без источников из России невозможно закупить дополнительно 700 млн кубометров газа.

— Можно мечтать и строить воздушные замки, но такова реальность, — подчеркнул политик.

По мнению Артема Деева, в нынешних обстоятельствах газопровод могут не запустить на полную мощность до начала отопительного сезона в Европе. А учитывая, что в Старом Свете сохраняется аномальная жара, то ситуация с заполнением хранилищ остается критической, добавил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 13 июля запасы газа в европейских подземных хранилищах были восполнены на 36,9 млрд кубометров. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 годов компаниям предстоит закачать еще 35,5 млрд кубометров газа, оценил Владислав Антонов.

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