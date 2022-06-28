Загнали в уголь: какие страны дадут второй шанс каменному топливу

Всего два года назад казалось, что участь угля как ключевого топлива в мире решена. Государства одно за другим выкатывали планы, согласно которым каменный и бурый уголь должен был выйти из употребления в течение 5–10, максимум 20 лет. Спустя два года всё перевернулось: в Европе и Азии не только увеличивают генерацию на угле, но и вводят в строй уже законсервированные электростанции. Учитывая течение энергетического кризиса, который вряд ли пройдет через несколько месяцев, эти решения могут оказаться совсем не временными. Подробности — в материале «Известий».

Что-то пошло не так

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, сделанному в апреле прошлого года, в текущем десятилетии развитые страны ежегодно должны будут выводить из строя 34 гигаватта угольной электрогенерации ежегодно, если всерьез намерены выполнять свои задачи по декарбонизации. Однако еще в прошлом году оказалось, что поставить цель гораздо проще, чем ее достичь. Глобальная выработка электроэнергии на угле составила по итогам года 10,35 тыс. тераватт-часов, что на 9% больше показателя 2020-го и является абсолютным рекордом. Одновременно потребление (на все цели, не только энергетические) выросло на 6%, до 7,9 млн т. Таким образом, спрос на уголь вырос больше, чем его добыча.

Загнали в уголь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Проблемы в энергетическом секторе весь прошлый год нарастали. Когда ближе к зиме цены на газ в Европе и Азии перевалили за $1000 за 1 тыс. куб. м (в пять с лишним раз больше, чем по норме последних лет), начали возникать мысли об альтернативных решениях энергодефицита. Поначалу всё ограничивалось азиатскими странами — к примеру, Китай, испытывавший трудности с насыщением электроэнергией растущих после пандемии потребностей экономики, признал свою неудачу в борьбе с углем. Потребовались санкции против России, крупнейшего поставщика энергии всех видов в Европу, чтобы и в этой части света начали пересматривать свою стратегию.

Цены на уголь между тем быстро росли. В мае 2021 года фьючерсы на энергетический уголь в Азии стоили менее $100 за тонну. В мае 2022 года они перевалили за $400. Рост получился практически столь же впечатляющий, как и в случае с газом, и куда более мощный, чем с нефтью. Но даже перепады цен не остановили быстрое развертывание «обреченной» угольной энергетики.

За последние несколько месяцев многие энергодефицитные страны начали увеличивать угольную генерацию. Что характерно, среди них те, кто еще недавно активнее всего боролся с углеродными выбросами, но готов отказаться от более чистого топлива с меньшей эмиссией — CO2 (природный газ).

Германия

Германия, главный газовый хаб Западной Европы, испытывает на данный момент значительные сложности с заполнением подземных хранилищ газа (ПХГ). По плану к зиме они должны заполниться не менее чем на 90%, на данный же момент мощности используются только на 56%. Этого мало с учетом сокращения поставок по «Северному потоку». Альтернативы в виде СПГ с Ближнего Востока и других регионов заработают не ранее чем через несколько лет.

Загнали в уголь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Министр экономики страны Роберт Хабек сравнил эту ситуацию с армрестлингом, где соперником является Россия, у которой «руки длиннее», но ФРГ может «приложить усилия», чтобы компенсировать эту разницу. Это выражается как раз в активном использовании угольной генерации, которая в отличие от требующей больших капиталовложений и ресурсов (которые сейчас также в дефиците) зеленой энергетики может быть запущена быстро и сравнительно дешево.

Согласно законопроекту, который сейчас проходит через бундестаг, планируется разрешить использование замороженных угольных электростанций в автоматическом режиме, без дополнительной санкции парламента. Сейчас в ФРГ 26 таких станций, из которых 15 могут работать на каменном угле, а еще пять — на буром. Их общая мощность составляет несколько гигаватт. Проблема одна: большая часть сырья (до 70%) для них поставлялась опять-таки из России, но сейчас введено эмбарго на импорт. Уголь, вероятно, будет закупаться в ЮАР или Австралии и с учетом транспортного плеча выйдет значительно дороже.

Нидерланды

Голландцы действуют гораздо быстрее немцев и уже сняли все ограничения на работу электростанций на угле. Это случилось буквально через несколько месяцев после введения этих самых ограничений. Еще интереснее, что ставку на три угольные станции сделали, несмотря на наличествующую альтернативу — увеличение добычи на газовом месторождении в Гронингене на севере страны. Данное месторождение, которое начало разрабатываться с 1963 года, в течение десятилетий снабжало природным газом добрую половину Западной Европы и стало одной из причин возникновения «голландской болезни». Напротив, участок планируется в 2023 году вообще закрыть из-за ряда землетрясений, в результате которых пострадали близлежащие поселки.

Италия

Италия, где работают всего две угольные электростанции, атомная энергетика отсутствует, а 45% поставок природного газа приходится на Россию, задумалась о возрождении угля как энергоносителя еще в конце февраля. И в этом случае анонс произошел спустя буквально несколько недель после закрытия электростанции на угле в конце 2021 года. Италии в случае увеличения генерации на работающих станциях и расконсервации остановленных также придется решать проблему импорта, который на 50% приходился на Россию. Впрочем, объемы там существенно ниже, чем у Германии, так что об астрономических суммах речи не пойдет.

Индия

Волна жары, захлестнувшая страну в мае, потребовала увеличения электрогенерации. Министерство природы страны в ответ быстро выпустило распоряжение, потребовавшее от местных электростанций работать на полную мощность, чтобы избежать веерных отключений. Одновременно было решено нарастить производство угля в имеющихся шахтах на 50% и добыть дополнительные 100 млн т каменного топлива, чтобы снизить зависимость от импорта.

Загнали в уголь Фото: Global Look press/Pekny Tomas

Для страны, которая наряду с Китаем является лидером развивающегося мира в выработке возобновляемой энергии и наиболее твердо отстаивает принципы Парижского соглашения об ограничении выбросов CO2, это довольно резкие решения. Тем не менее альтернатива срочному возвращению к углю — это спад в экономике и потери тысяч жизней в условиях жаркого индийского лета. Так что шахтерам Индии ничего не остается, кроме как бить рекорды дневной добычи и рассчитывать на «зеленый переход» когда-нибудь в отдаленном светлом будущем.

США

Здесь всё было понятно еще до кризиса вокруг Украины. Вопреки всем заявлениям нынешней американской политической элиты, уголь останется одной из ключевых позиций в энергобалансе страны. Генерация электричества в этом сегменте выросла в 2021 году на 17%, продемонстрировав лучший рост за последнее десятилетие. Будем справедливы: долгое время выработка на угле в Соединенных Штатах снижалась, не в последнюю очередь благодаря успехам в добыче сланцевой нефти и газа, и сейчас находится на уровнях, не сопоставимых с концом 2000-х годов. Тем не менее жесткие меры, направленные на снижение выбросов CO2 и постепенное свертывание угольной индустрии, не действуют даже при наличии политической воли у нынешней администрации.

Загнали в уголь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Схожую картину можно наблюдать и во многих других странах по всему миру. Все они либо демонстрируют готовность быстро перейти на уголь, либо уже начали своего рода диверсификацию источников энергии. Для стран, которые уголь добывают, это отличные новости, так как на фоне событий и заявлений предшествующих лет многие же собирались сдавать индустрию в утиль. Немалая выгода может быть получена и Россией: хотя против нее действуют санкции в отношении поставок в Европу, мировой рынок угля представляет собой сообщающиеся сосуды и перекинуть экспортные потоки с одного направления на другое будет значительно проще, чем в случае с нефтью или тем более газом. В отдельных случаях придется торговать с дисконтом, но, учитывая напористый рост цен на уголь на биржах, это может вообще никак не сократить потенциальную прибыль экспортеров.