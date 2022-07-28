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В Великобритании не исключают перебои в подаче электроэнергии грядущей зимой

Reuters: в Великобритании могут возникнуть перебои в подаче электроэнергии зимой из-за ситуации с газом
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Фото: Global Look Press/Alberto Ortega
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В Великобритании не исключают вероятности перебоев в подаче электроэнергии грядущей зимой из-за неопределенности с поставками газа в Европу из России. Об этом 28 июля пишет агентство Reuters со ссылкой на прогноз компании National Grid ESO, которая является дочерним предприятием компании-оператора единой британской энергосистемы National Grid.

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По прогнозам компании, самым тяжелым периодом для Соединенного Королевства станет первая половина декабря. Там указали, что, несмотря на то что Великобритания не так сильно зависит от российского газа, в отличие от ряда европейских стран, прекращение поставок газа в Европу всё равно будут иметь для Лондона косвенные последствия, включая повышение цен.

По информации агентства, компания уже заключила контракты с операторами некоторых угольных электростанций, чтобы они работали дольше, чем планировалось. Это необходимо для обеспечения резервного источника электроэнергии.

Накануне газета The Times сообщила, что средний размер годового счета за электричество для домохозяйств Великобритании может достичь £3,85 тыс. ($4,6 тыс.) к началу следующего года из-за сокращения поставок российского газа в Европу.

26 июля читатели Daily Mail возмутились планами властей Великобритании призвать граждан экономить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы избежать массового отключения электроэнергии.

По данным издания, меры правительства по преодолению энергетического кризиса этой зимой будут включать призывы к населению сократить потребление энергии в случае нехватки электроэнергии или газа.

21 июня благотворительная организация National Energy Action, занимающаяся проблемами топливной бедности, заявила, что количество домохозяйств Великобритании, которые не смогут оплачивать счета за электроэнергию, к осени может достичь цифры в 8,2 млн.

Кроме того, согласно проведенному в апреле опросу издания Daily Mirror, более половины британцев в скором времени не смогут оплатить счета. Более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой. Отмечается, что часть семей отказывается от покупки вещей не первой необходимости или отменяет праздники.

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