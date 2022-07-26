Читатели Daily Mail раскритиковали планы властей Британии по экономии энергии

Читатели Daily Mail возмутились планами властей Великобритании призвать граждан экономить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы избежать массового отключения электроэнергии.

По данным издания, меры правительства по преодолению энергетического кризиса этой зимой будут включать призывы к населению сократить потребление энергии в случае нехватки электроэнергии или газа.

В комментариях под данной статьей, которая была опубликована 24 июля, британцы возмутились такими предложениями.

Так, пользователь с ником Mister Right отметил, что Великобритания столетиями опиралась на обильные и дешевые запасы энергии.

«Вот что происходит, когда нелепые эко-психи добиваются своего. Они в буквальном смысле хотят вернуть нас в каменный век», — написал он.

По мнению комментатора с ником Bryce - a taxpayer, вина за происходящее лежит на политиках Великобритании и «их ошибочной зеленой повестке».

«Из-за наших политиков мы стоим перед лицом дефицита», — написал он.

Пользователь Chelseas Drum Kit считает, что скоро не будет ни электричества, ни еды, ни бензина, ни поездок.

Пользователь под ником Db100 считает несправедливым то, что человек, который работает весь день и оплачивает налоги, будет сидеть зимой в холодном доме из-за отсутствия возможности оплачивать электроэнергию.

«Я реально не могу в это поверить», — написал Db100.

KelleBelle2 возмутился тем, что правительство страны ставит кого угодно на первое место, но не самих британцев.

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