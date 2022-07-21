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В Британии допустили рост числа неспособных оплатить счета домохозяйств

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Количество домохозяйств Великобритании, которые не смогут оплачивать счета за электроэнергию, к осени может достичь цифры в 8,2 млн. Об этом 21 июля сообщила занимающаяся проблемами топливной бедности благотворительная организация National Energy Action (NEA).

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«Наши новые данные показывают, что в октябре 8,2 млн британских домохозяйств могут находиться в топливной бедности — это каждое третье (домохозяйство)», — написала NEA в Twitter.

Прогноз осуществится, если средний годовой счет за электроэнергию достигнет £3250, как ранее предсказывали некоторые эксперты, отмечает организация.

12 июля аналитики Bloomberg спрогнозировали «конец света» для финансовых рынков, если Россия полностью прекратит поставки газа в Европу. Согласно тексту публикации, ЕС попал в порочный круг: повышение цен на энергоносители наносит ущерб экономике ЕС, снижая курс евро, при этом более слабый евро, в свою очередь, делает импорт энергоносителей еще более дорогим. Другое беспокойство связано с бездействием центральных банков Евросоюза на фоне достигшей десятилетнего максимума инфляции.

При этом цена бензина в Великобритании продолжает превышать рекордные показатели за всё время ведения статистики в стране. Власти Британии сократили топливный сбор на 5 пенсов за литр на период до марта следующего года, однако всё равно наблюдается стремительный рост стоимости топлива. Эксперты называют ключевым фактором непрекращающегося подъема стоимости бензина в стране ограничительные меры Евросоюза в отношении импорта углеводородов из РФ.

В июне британские фермеры предупредили о плохом урожае из-за роста цен на электричество и нехватки рабочей силы. 18 мая сообщалось, что по итогам апреля инфляция в стране побила рекорд за 40 лет: 9% против 7% предыдущего месяца. Так, в апреле цены для потребителей повысились на 2,5% после мартовского увеличения на 1,1%. Отмечается, что апрельский показатель достиг рекорда марта 1982 года, когда в Великобритании зафиксировали инфляцию в 9,1%.

16 мая парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин заявила, что, если британцы испытывают сложности из-за повышения стоимости жизни, им следует перейти на более высокооплачиваемую службу или больше работать. Однако она отметила, что «это не сработает для людей, которые уже работают на трех работах».

Согласно опросу издания Daily Mirror в апреле, более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой. Отмечается, что часть семей отказывается от покупки вещей не первой необходимости или отменяет праздники. По данным издания, в стране появились и прецеденты неуплаченных арендных платежей, а также случаи, когда родители пропускают приемы пищи, чтобы их дети могли поесть.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее в апреле сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

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