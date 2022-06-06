Британские фермеры предупредили о плохом урожае из-за роста цен на электричество

Половина теплиц Великобритании пустует из-за нехватки рабочей силы и роста цен на отопление. Об этом 4 июня пишет газета Daily Mail. В итоге, по прогнозам фермерских хозяйств, урожай огурцов и сладкого перца сократится более чем наполовину. Так, из-за роста цен на энергоносители стало невозможно отапливать теплицы, а сажать новые культуры уже слишком поздно.

По данным издания, в начале прошлого года плата за газ составляла 40 пенсов, а сейчас эта сумма выросла до £8.

Именно поэтому, заявили в Ассоциации производителей Lea Valley из Хартфордшира, которая представляет предприятия, на долю которых приходится три четверти производимых в стране огурцов и сладкого перца, компании пострадали от ошеломляющего роста цен.

Помимо этого, на 20% сократился посев крестоцветных, включая брокколи и цветную капусту, потому что особенно заметной стала нехватка рабочей силы. Это объясняется в публикации тем, что в прошлом году большинство рабочих, нанятых британскими фермерами, прибыли из Украины.

23 мая глава энергетической компании E.ON Майкл Льюис сообщил, что к осени 2022 года ценовой порог на ресурсы в Великобритании может достичь £3 тыс., что приведет к нехватке топлива примерно для 40% жителей страны. По его словам, если правительство Соединенного Королевства не предпримет никаких серьезных действий, страна рискует столкнуться с так называемой топливной нищетой (fuel poverty). Если в настоящий момент доля сталкивающихся с этим явлением равна 20%, то уже к октябрю она увеличится в два раза.

В этот же день газета The Independent опубликовала заявление руководителя совета сектора продуктов питания и напитков при правительстве Соединенного Королевства (FDSC) Иэна Райта о неготовности британцев к дефициту и росту цен на продовольствие.

17 мая глава Банка Британии Эндрю Бейли заявил, что его ведомство «беспомощно» перед инфляцией, которую, по его признанию, вызвали введенные против Москвы ограничения.

Днем ранее парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин заявила, что, если британцы испытывают сложности из-за повышения стоимости жизни, им следует перейти на более высокооплачиваемую службу или больше работать. Однако она отметила, что «это не сработает для людей, которые уже работают на трех работах».

Согласно опросу издания Daily Mirror в апреле, более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой. Отмечается, что часть семей отказывается от покупки вещей не первой необходимости или отменяет праздники. По данным издания, в стране появились и прецеденты неуплаченных арендных платежей, а также случаи, когда родители пропускают приемы пищи, чтобы их дети могли поесть.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее в апреле сообщалось, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

23 марта российский лидер заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Это стало ответом на усиление антироссийских санкций на фоне специальной операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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