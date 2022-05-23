В Британии заявили о неготовности страны к росту цен

Великобритания не готова к росту цен на продовольствие и дефициту. Такое заявление руководителя Совета сектора продуктов питания и напитков при правительстве Соединенного Королевства (FDSC) Иэна Райта 22 мая опубликовала газета The Independent.

Политик указал, что рост цен на продукты и их нехватка — более серьезный кризис, чем кризис энергоресурсов, и обратил внимание на то, что уже сейчас в королевстве нормировано потребление кулинарного масла, а рост цен на корма для животных и удобрения бьет по внутреннему производству.

Запасы продовольствия, подготовленные благотворительными организациями и обеденными клубами, также вскоре могут закончиться, так как FDSC опасается наплыва миллиона людей в обеденные клубы и приюты для бездомных.

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«Я не думаю, что правительство полностью осознало последствия всего этого. Все может стать довольно пугающим, со значительным ростом цен и с точки зрения продовольственной бедности. Многие люди, связанные с пищевой промышленностью, считают, что этот вопрос теперь требует большей срочности и внимания со стороны правительства, чтобы обеспечить страну продуктами питания, в которых она нуждается», — заключил Райт.

Жители Великобритании сталкиваются с подорожанием и дефицитом продуктов из-за санкций, введенных против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Так, 17 мая глава Банка Британии Эндрю Бейли заявил, что его ведомство «беспомощно» перед инфляцией, которую, по его признанию, вызвали введенные против Москвы ограничения.

Днем позже Бюро национальной статистики Великобритании опубликовало данные по динамике инфляции в королевстве, по которым рост цен побил 40-летний рекорд и составил 9%.

5 мая министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис заявил, что британцам стоит закупаться более дешевыми продуктами вместо «брендовых». По его мнению, такая мера может помочь британцам бороться с подорожанием продуктов питания.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.