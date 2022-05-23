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Британцам предрекли «топливную нищету»

Глава E.ON Льюис предрек «топливную нищету» почти 40% британских семей
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Darryl Dyck
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К осени 2022 года ценовой порог на ресурсы в Великобритании может достичь £3 тыс., что приведет к нехватке топлива примерно для 40% жителей страны. Такой прогноз сделал в воскресенье, 22 мая, глава энергетической компании E.ON Майкл Льюис.

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По его словам, если правительство Соединенного Королевства не предпримет никаких серьезных действий, страна рискует столкнуться с так называемой топливной нищетой (fuel poverty). Если в настоящий момент доля сталкивающихся с этим явлением равна 20%, то уже к октябрю она увеличится в два раза.

«Мы видим, что все больше людей сталкивается с топливной бедностью. Это означает, что они тратят на энергию больше 10% располагаемых доходов. Их число выросло до 20%, согласно используемой нами модели. К октябрю этот показатель может достичь 40%, если правительство не вмешается в ситуацию тем или иным образом», — сообщил Льюис в эфире BBC.

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В этот же день газета The Independent опубликовала заявление руководителя совета сектора продуктов питания и напитков при правительстве Соединенного Королевства (FDSC) Иэна Райта о неготовности британцев к дефициту и росту цен на продовольствие.

Жители Великобритании сталкиваются с подорожанием и дефицитом продуктов из-за санкций, введенных против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Так, 17 мая глава Банка Британии Эндрю Бейли заявил, что его ведомство «беспомощно» перед инфляцией, которую, по его признанию, вызвали введенные против Москвы ограничения.

5 мая министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис заявил, что британцам стоит закупаться более дешевыми продуктами вместо брендовых. По его мнению, такая мера может помочь жителям страны бороться с подорожанием продуктов питания.

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