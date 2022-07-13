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Bloomberg заявило о конце света при остановке поставок газа из России в Европу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Аналитики Bloomberg дали прогнозы для финансовых рынков, если Россия полностью прекратит поставки газа в Европу. Об этом агентство сообщило 12 июля.

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Так, в публикации говорится, что на фоне того, что сейчас поставки идут в сокращенном объеме из-за 10-дневного закрытия магистрального трубопровода на техобслуживание, нарастают опасения, что кран не будет открыт.

«Большое неизвестное — это то, как шок, начавшийся в Германии, Польше и других странах Центральной Европы, отразится на остальной Европе и мире», — сказал глава отдела стратегии, бухгалтерского учета и устойчивого развития в Liberum Capital Йоахим Клемент, подчеркивая, что замены российскому газу просто нет.

Так, проанализировав возможное развитие ситуации, экономисты UBS Group AG предположили, что прибыль компании снизится более чем на 15%, а евро упадет до 90 центов.

При этом, евро уже находится на самом низком уровне за последние два десятилетия, а немецкие акции потеряли 11% с июня. Кроме того, акции газового гиганта ФРГ Uniper SE в этом году упали на 80%, поскольку он обратился за помощью к правительству.

«В настоящее время Европа попала в порочный круг», — сказал директор по инвестициям Banque Syz Шарль-Генри Мончау, поясняя, что повышение цен на энергоносители наносит ущерб экономике ЕС, снижая курс евро, при этом более слабый евро, в свою очередь, делает импорт энергоносителей еще более дорогим.

Другое беспокойство связано с бездействием Центральных банков Евросоюза на фоне достигшей десятилетнего максимума инфляции.

Ключевой газопровод «Северный поток» из России в Европу приостановил работу с 11 по 21 июля. Отмечалось, что работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. В Москве отмечали что здесь нет никакой политической подоплеки.

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