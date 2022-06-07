Цена бензина в Великобритании установила новый рекорд

Цена бензина в Великобритании превысила £1,785 (136 рублей) за литр, это рекордный показатель за время ведения статистики в стране. Об этом, сославшись на отраслевые исследования, 7 июня завил телеканал Sky News.

Максимальные за историю страны значения за прошедшие месяцы стали обновляться всё чаще. Так, например, за прошедшие сутки литр бензина подорожал на 6 пенсов (43 рубля).

На фоне проблем нефтеперерабатывающих заводов всего мира и повышения цен на энергоносители из-за санкций Запада против России стоимость дизеля тоже растет. Так, цена поднялась до рекордных £1,852 за литр (141 рубль). При этом, в прошлом году в Великобритании бензин продавали за £1,29, а дизель — за £1,31 в среднем за литр.

Власти Британии сократили топливный сбор на 5 пенсов за литр на период до марта следующего года, однако все равно наблюдается стремительный рост стоимости топлива. Эксперты называют ключевым фактором непрекращающегося подъема стоимости бензина в стране ограничительные меры Евросоюза в отношении импорта углеводородов из РФ.

3 июня ЕС сообщил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти, с временным исключением для поставок данного вида топлива, производимых по нефтепроводу. В МИД России подчеркнули, что Евросоюз использует энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Так, днем ранее британские фермеры предупредили о плохом урожае из-за роста цен на электричество и нехватки рабочей силы. 18 мая сообщалось, что по итогам апреля, инфляция в стране побила рекорд за 40 лет: 9% против 7% предыдущего месяца. Так, в апреле цены для потребителей повысились на 2,5% после мартовского увеличения на 1,1%. Отмечается, что апрельский показатель достиг рекорда марта 1982 года, когда в Великобритании зафиксировали инфляцию в 9,1%.

16 мая парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин заявила, что, если британцы испытывают сложности из-за повышения стоимости жизни, им следует перейти на более высокооплачиваемую службу или больше работать. Однако она отметила, что «это не сработает для людей, которые уже работают на трех работах».

Согласно опросу издания Daily Mirror в апреле, более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой. Отмечается, что часть семей отказывается от покупки вещей не первой необходимости или отменяет праздники. По данным издания, в стране появились и прецеденты неуплаченных арендных платежей, а также случаи, когда родители пропускают приемы пищи, чтобы их дети могли поесть.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее в апреле сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.