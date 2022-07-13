МИД РФ напомнил об «изнуряющих собственную экономику» санкциях Запада

Европейским странам следует понимать, что рестрикции в отношении России изнуряют их собственную экономику, действуя по принципу бумеранга, заявил в среду, 13 июля, директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Очевидно, что западные страны и так изнуряют антироссийскими выпадами собственную экономику, своих граждан... Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик», — напомнил он в беседе с «РИА Новости».

Биричевский добавил, что Москва оставляет за собой право на ужесточение специальных мер.

«Традиционно не комментируем их возможное содержание, соответствующие шаги прорабатываются правительством РФ. Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», — отметил дипломат.

11 июля сенатор Алексей Пушков прокомментировал антироссийские санкции, введенные Германией и другими странами Запада против газопровода «Северный поток — 1», и выразил мнение, что ФРГ самостоятельно загоняет себя в условия дефицита и кризиса из-за них.

10 июля управляющий директор компании Arla Foods Эш Амирахмади предупредил, что стремительный рост цен на корма для животных и электроэнергию, спровоцированный антироссийскими санкциями, может привести к дефициту молочных продуктов в Великобритании.

17 июня президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что все вводимые против России санкции являются безумными и бездумными. При этом он отметил, что санкции — это «обоюдоострое» оружие, которое наносит сопоставимый или больший урон его конструкторам.

16 июня вице-премьер Александр Новак сообщил, что Европа переплатит за энергоресурсы €400 млрд в 2022 году из-за принятых ранее нефтяного эмбарго и прочих санкций.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую российскими военными 24 февраля по приказу Владимира Путина. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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