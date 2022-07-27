Цены на электроэнергию в Норвегии обновили исторический максимум

На фоне энергетического кризиса в Европе стоимость электроэнергии на территории Норвегии 27 июля составила 4 244,46 норвежской кроны за 1 КВт·ч (€424 за 1 МВт·ч. — Ред.). Как отметил телеканал NRK, стоимость превысила исторический максимум.

«На нынешней неделе цены впервые превысили отметку в 4 кроны за 1 КВт», — сообщили журналисты.

Причиной стал рекордно низкий уровень воды в питающих гидроэлектростанции водохранилищах, где производится свыше 90% электроэнергии страны. Уровень опустился до 65,1%, что практически на 10% ниже среднего за последние два десятилетия.

Также проблемы с катастрофическим ростом цен возникли из-за снижения поставок газа из России по газопроводу «Северный поток».

27 июля прокачка газа по «Северному потоку» упала до 33 млн куб. м в сутки (20% от полной мощности) на фоне проблем с возвращением турбин компанией Siemens.

Зампред «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что немецкая компания Siemens не проводит ремонт неисправных двигателей газопровода «Северный поток», из-за чего в настоящий момент на компрессорной станции «Портовая» работает только один газотурбинный двигатель. Всего на станции установлено шесть газоперекачивающих агрегатов.

«Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады из-за санкций против РФ.

Как отметил 27 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, «Газпром» поставляет газ в страны Европы столько, сколько предоставляется возможным. Он уточнил, что технические возможности для прокачки газа стали меньше на фоне введенных антироссийских санкций.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не получила от Запада внятных объяснений статуса турбин для «Северного потока».