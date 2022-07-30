Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал чиновников страны отказаться от ношения галстуков для экономии электроэнергии. Об этом 29 июля рассказало издание El Economista.

Испанский политик не уточнил связи между отказом от аксессуара и экономией электроэнергии, но предполагается, что смысл предложения сводится к сокращению использования кондиционера. Как уточняет APNews, испанское правительство на фоне аномальной жары с показателями в +40 градусов рекомендовало населению не злоупотреблять системами кондиционирования воздуха.

«Я не ношу галстук, это означает, что мы все можем сэкономить с энергетической точки зрения, и я попросил всех министров и всех государственных чиновников. И частный сектор, насколько это возможно, чтобы, когда это не нужно, они не пользуйтесь галстуком, и таким образом мы всех спасем», — пояснил испанский лидер.

Он также добавил, что призывает представителей частного сектора последовать тому же примеру.

Отмечается что инициатива Санчеса вызвала возмущение у населения страны.

«Вы должны ездить на работу в течение восьми часов на полигоне на велосипеде, чтобы экономить энергию, а Педро Санчес ездит в [самолете] Falcón даже за хлебом, но он ходит без галстука», — приводит издание комментарий одного из пользователей социальной сети Twitter.

«Санчес победит изменение климата в одиночку, без галстука, потому что в Испании жарко», — добавил другой испанец.

4 июля министр Испании Маргарита Роблес призвала готовиться к тяжелой зиме из-за проблем с поставками газа из России. Она отметила, что данный сценарий стал возможным из-за политики Запада, направленной против РФ.

21 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен в интервью испанской газете El Diario заявила, что Европа способна заменить поставки российского газа по «Северному потоку», если жители снизят температуру отопления или изменят температурный режим кондиционера на 2 градуса. Подобное решение, добавила фон дер Ляйнен, якобы сможет нивелировать дефицит энергоресурсов. Инициатива Еврокомиссии была встречена европейцами негативно и подвергнута критике как

13 июля директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал санкции Запада против РФ изнуряющими их собственную экономику и отметил, что из-за них европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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