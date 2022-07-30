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Премьер-министр Испании призвал чиновников отказаться от галстуков

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Parra
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Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал чиновников страны отказаться от ношения галстуков для экономии электроэнергии. Об этом 29 июля рассказало издание El Economista.

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Испанский политик не уточнил связи между отказом от аксессуара и экономией электроэнергии, но предполагается, что смысл предложения сводится к сокращению использования кондиционера. Как уточняет APNews, испанское правительство на фоне аномальной жары с показателями в +40 градусов рекомендовало населению не злоупотреблять системами кондиционирования воздуха.

«Я не ношу галстук, это означает, что мы все можем сэкономить с энергетической точки зрения, и я попросил всех министров и всех государственных чиновников. И частный сектор, насколько это возможно, чтобы, когда это не нужно, они не пользуйтесь галстуком, и таким образом мы всех спасем», — пояснил испанский лидер.

Он также добавил, что призывает представителей частного сектора последовать тому же примеру.

Отмечается что инициатива Санчеса вызвала возмущение у населения страны.

«Вы должны ездить на работу в течение восьми часов на полигоне на велосипеде, чтобы экономить энергию, а Педро Санчес ездит в [самолете] Falcón даже за хлебом, но он ходит без галстука», — приводит издание комментарий одного из пользователей социальной сети Twitter.

«Санчес победит изменение климата в одиночку, без галстука, потому что в Испании жарко», — добавил другой испанец.

4 июля министр Испании Маргарита Роблес призвала готовиться к тяжелой зиме из-за проблем с поставками газа из России. Она отметила, что данный сценарий стал возможным из-за политики Запада, направленной против РФ.

21 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен в интервью испанской газете El Diario заявила, что Европа способна заменить поставки российского газа по «Северному потоку», если жители снизят температуру отопления или изменят температурный режим кондиционера на 2 градуса. Подобное решение, добавила фон дер Ляйнен, якобы сможет нивелировать дефицит энергоресурсов. Инициатива Еврокомиссии была встречена европейцами негативно и подвергнута критике как

13 июля директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал санкции Запада против РФ изнуряющими их собственную экономику и отметил, что из-за них европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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