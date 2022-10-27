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МИД РФ заявил о приватизации Западом международных организаций для гегемонии

Замглавы МИД Грушко: Запад жертвует и приватизирует международные организации для своей гегемонии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Запад в борьбе за сохранение своей гегемонии приносит в жертву и приватизирует международные организации, созданные для поиска баланса интересов между странами. Об этом заявил 27 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.

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«С сожалением констатируем, что в борьбе за сохранение гегемонии Запад приносит в жертву и приватизирует организации, созданные и предназначенные для установления гармонии в международных отношениях, поиска баланса интересов и объединительной повестки дня», — отметил высокопоставленный дипломат.

По мнению замминистра, будущее Совета Европы, который остается старейшей европейской организацией, очень печально.

«Буквально на грани скатывания в небытие сейчас балансирует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)», — сказал он.

Запад также атакует и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Неугоден Западу и Договор к Энергетической хартии. Он не вписывается в порядок, который сформировался «в головах планировщиков в Вашингтоне и Брюсселе, и так далее», заключил Грушко.

11 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз лишился своего благополучия в результате своих же действий, благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

Она напомнила, что бывшая глава евродипломатии Кэтрин Эштон лично присутствовала в Киеве во время переворота на Украине «при прямом вмешательстве ЕС и США». Она приветствовала госпереворот, отметила представитель МИД России.

Отношения на международной арене осложнились после введения западными странами санкций против РФ на фоне проведения спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в результате обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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