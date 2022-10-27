Путин заявил о сращивании националистов с неонацистами на Украине

Сегодня на Украине происходит сращивании националистов с неонацистами. Об этом в четверг, 27 октября, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.

«Они (украинские власти. — Ред.) опираются на тех, кого нельзя не отнести к фашистам и колаборационистам. Невозможно разделить сегодняшних ура-патриотов и националистов с бандеровцами. В этом их большая проблема», — сказал Путин.

Он отметил, что в разговоре с западными партнерами постоянно указывает на тот, факт, что на улицах Киева тысячи людей могут свободно ходить со свастикой. В то время как в России с подобными проявлениями борются, на Украине поддерживают на государственном уровне. Причем, как указал Путин, так называемыми патриотами на Украине движут не сколько идеи национализма, сколько желание сохранить миллионы в западных банках.

«Ими движут не идеи национализма. Ими движет желание сохранить в западных банках миллионы, которые они украли у украинского народа, обертывая это в национальную обертку и преподнося как «борьбу до последнего украинца», — сказал глава государства.

Ранее, 14 октября, выступая на заседании Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком формате Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и единства в борьбе с нацизмом. Глава государства подчеркнул, что так страны СНГ послали бы сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.

До этого, 5 октября, Путин указал, что на Украине долгие годы возвеличивали возрождение неонацизма и прославляли Адольфа Гитлера. По его словам, кризис в стране не наступил бы, если бы там не пытались «разорвать историю на части» и возродить нацизм на исторических землях России.