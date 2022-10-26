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Заинтересованное юрлицо: российские компании массово открывают филиалы в ОАЭ

Как это поможет отечественным предпринимателям сохранить международный бизнес
Фото: Getty Images/Buena Vista Images
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Российские компании массово регистрируют бизнес в Арабских Эмиратах. С конца февраля по конец сентября 700 российских предприятий открыли в ОАЭ второе юридическое лицо, это в пять-семь раз больше, чем год назад, рассказали «Известиям» в «Деловой России». Информацию подтвердили в Торгово-промышленной палате. Открытие второго юрлица необходимо для сохранения бизнес-связей с недружественными странами, пояснили эксперты. Однако предпринимателям с российским паспортом становится всё сложнее открывать счета даже в дружественных и нейтральных странах, заметили эксперты.

Влияние санкций

В 2022 году значительно увеличилось количество российских компаний, которые открыли второе юрлицо в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом «Известиям» рассказал бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов. По предварительным данным, их число возросло в пять-семь раз в сравнении с 2021 годом, отметил он. С конца февраля по конец сентября около 700 российских предприятий зарегистрировали юрлицо в ОАЭ, уточнил бизнес-посол.

Заинтересованное юрлицо
Ведение бизнеса в ОАЭ
Фото: Getty Images/JohnnyGreig

В основном это предприятия малого и среднего бизнеса, но следом за ними свои представительства открывают и крупные корпорации, пояснили в «Деловой России». В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ подтвердили тенденцию. Филиалы в ОАЭ регистрируют в основном IT-компании, отметил член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Константин Вольф.

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Из-за ограничений США и Европы для российских юрлиц практически невозможно поддерживать кооперационные цепочки с западными предприятиями, пояснил он. Эксперт добавил: представительства и счета за рубежом позволяют бизнесменам продолжать финансовое сообщение с европейскими странами и бесперебойно работать в РФ.

Присутствие на рынке ОАЭ сегодня — это не один из путей развития, а скорее возможность элементарно сохранить свой бизнес, подчеркнул Максим Загорнов. В то же время процесс регистрации постепенно осложняется: увеличиваются сроки открытия юрлица, проходит более тщательный комплаенс (проверка на соответствие бизнеса нормам законодательства и правовым актам), сообщил он.

С 1 марта 2023 года в ОАЭ изменятся критерии получения налогового резидентства. По новым правилам, филиалы иностранных компаний, зарегистрированные в ОАЭ, не будут считаться налоговыми резидентами страны, пояснил советник юридической компании BGP Litigation Денис Шушин. По его словам, резиденство в Эмиратах позволяет россиянам открывать банковские и брокерские счета вне ОАЭ, а также без проблем вести бизнес в США и ЕС. Изменения в законе могут усложнить предпринимательскую деятельность для иностранцев.

Заинтересованное юрлицо
Бизнесмен в ОАЭ
Фото: Getty Images/Antonio Saba

В то же время у российских компаний возникает всё больше проблем с открытием расчетных счетов в банках ОАЭ из-за давления Запада, сообщил Максим Загорнов. По его словам, чем крупнее банк (например, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank), тем сложнее открыть в нем счет бизнесмену с паспортом РФ. В кредитных организациях с английскими или американскими корнями это практически невозможно, добавил посол «Деловой России». В ТПП также наблюдают осложнения работы с банками дружественных и нейтральных стран.

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Ранее стало известно, что компании из РФ сталкиваются с банковскими сложностями в Гонконге. О случаях, когда российские бизнесмены не могут перевести средства или открыть новые счета в этой стране, сообщил генконсул РФ Игорь Сагитов.

В Минэкономразвития оперативно не ответили на запрос «Известий» о том, наблюдают ли в ведомстве рост числа компаний, открывших юрлицо в ОАЭ, а также сложности в открытии юрлиц и счетов за рубежом.

Обоюдный интерес

У российских компаний существовали многолетние отношения с контрагентами из ЕС, США, Китая, Гонконга, Сингапура и ОАЭ: если они хотят продолжать сотрудничество, то бизнесу из РФ нужно менять юрисдикцию, чтобы элементарно иметь возможность расплатиться, подчеркнула эксперт образовательной экосистемы Moscow Digital School Саржана Бардуева. Более надежное решение — это регистрация предприятия в юрисдикциях дружественных стран, продолжила она. По словам эксперта, европейские бизнесмены охотнее подписывают договор с компаниями не из России, при этом большинство закрывают глаза на конечных бенефициаров (владельцев) таких организаций.

Усложнение процедур в некоторых странах не сильно затормозит процесс регистрации филиалов малого и среднего бизнеса, считает операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Заинтересованное юрлицо
Ведение бизнеса в ОАЭ
Фото: Getty Images/Image Source

— В конце концов, все государства заинтересованы в увеличении налогооблагаемой базы. А появление дополнительных условий — стандартная практика для поддержания безопасности системы, — объяснил он.

Проблемы с регистрацией юрлиц и открытием счетов неудивительны, наплыв людей всегда вызывает некоторую задержку в работе, отметил основатель и CEO «Бюро цифровых технологий» Виталий Зарубин. В любой системе существует пропускная способность — когда людей становится больше, она снижается, подчеркнул он.

В то же время регистрация филиалов компаний за рубежом связана не только с санкционной нагрузкой, считает Виталий Зарубин. По его словам, эта мера помогает находить новых клиентов и заводить бизнес-знакомства. В результате это часто приводит к развитию как зарубежного представительства, так и основного бизнеса, заключил эксперт.

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