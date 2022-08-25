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Кто на дешевенькое: провести неделю в Крыму можно от 6,8 тыс. рублей

Некоторые отели полуострова снизили цены до 60% по сравнению с прошлым годом
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Отдохнуть в Крыму в конце лета — начале осени можно за 6,8 тыс. рублей с человека — во столько обойдется неделя в гостинице «три звезды», рассказали «Известиям» туроператоры. Цены в некоторых отелях полуострова упали на 50–60% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на дешевое размещение, транспортная проблема сохраняется: 95% туристов добираются в Крым на своих машинах. На сентябрь уже раскуплено 76% мест в поездах, на октябрь — 39%, рассказали в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Главное — доехать, а купаться в Крыму в этом году можно будет весь сентябрь, отмечают в туркомпаниях.

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Дешево и очень дешево

Отдых на море в Крыму самый доступный для россиян в этом бархатном сезоне, сообщили «Известиям» туроператоры. Любые другие российские и тем более зарубежные курорты туристам обойдутся дороже.

— После того как стало понятно, что воздушная гавань Симферополя не откроется в летнем сезоне и рассчитывать на поток отдыхающих со всех регионов России не приходится, отельеры Крыма начали снижать цены на размещение, — рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист».

У части объектов размещения в Крыму скидки в этом летнем сезоне достигают 50–60% от прошлогодних цен, добавили там. Стоимость размещения гостиницы снизили еще в июне на весь сезон до конца сентября.

Кто на дешевенькое
Отдыхающие на набережной в Ялте
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В целом отдых в Крыму обходится на 15–20% дешевле, чем в других южных регионах России, рассказали «Известиям» в министерстве курортов и туризма республики. При этом спросом пользуются отели премиального сегмента — их загрузка на протяжении лета была на уровне 90%.

— Конечно, есть часть известных и востребованных на рынке объектов, у которых с загрузкой всё в порядке. Здесь цены не снижались, но зато постоянно публиковались спецпредложения, — отметили в пресс-службе «Интуриста».

Так, неделя с завтраками в известном отеле «Ялта-Интурист» обойдется в 65 тыс. рублей на двоих. Зато в обычной трехзвездочной гостинице в конце лета можно отдохнуть и за 13,6 тыс. — это 6,8 тыс. с человека за неделю, рассказали в пресс-службе туроператора.

Казалось бы, куда ниже, но есть и предложения за 2,4 тыс. с человека на неделю в начале сентября (4,8 тыс. рублей за двоих). За такую сумму можно пожить в небольших туристических домиках на Западном берегу Крыма без удобств и питания, сообщил «Известиям» гендиректор туроператора «Крымская волна» Сергей Полуянов.

Кто на дешевенькое
Девушки в кафе на набережной в Ялте
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На более популярном у туристов Восточном берегу неделю в отеле с удобствами и завтраком можно провести за 15,8 тыс. рублей (7,9 тыс. с человека), продолжил он. При этом средний чек за размещение в отеле на первой пляжной линии с полным пансионом, бассейном, просторной парковкой — от 42,3 тыс. рублей на двоих.

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Средняя стоимость размещения в Крыму за сутки с человека составляет 3 тыс. рублей — это соответствует уровню прошлого года, отметили в минкурортов республики. За неделю на двоих выходит 42 тыс.

Транспортная недоступность

Отели отелями, но траты на дорогу никто не отменял. И проблема Крыма в этом году не столько в стоимости перевозки, сколько в ее дефиците, отмечают туроператоры.

— Общий объем бронирований отдыха в Крыму у нас упал на фоне сложной логистики. Сейчас 95% туристов добираются на полуостров своим личным транспортом. Не все готовы ехать на машинах, например, по три-четыре дня. Жители Сибири или Урала просто не могут добраться до Крыма, — отметили в «Интуристе».

Попасть на полуостров общественным транспортом трудно — на поезда не хватает билетов, а на автобусах доехать можно, но долго, добавили в компании.

На сентябрь уже распродано 76% мест в поездах, рассказали «Известиям» в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). То есть свободно 24%. На октябрь доступно 61%, на ноябрь, включая праздники, — 84%.

Кто на дешевенькое
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Из-за логистических трудностей турпоток в Крым в июне–июле снизился на 30% по отношению к прошлому году, но в августе в значительной степени ситуация выправилась, сообщил «Известиям» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, средняя загрузка отелей Крыма в августе составляет 80%. В первой половине сентября она тоже достаточна — до 60% на Южном берегу и до 40% — на Западном, но затем начинает снижаться, сообщила «Известиям» руководитель региона Крым российской гостиничной управляющей компании UPRO GROUP Екатерина Мильчинская.

— В последнюю неделю темп новых бронирований у нас снизился, аннуляции выросли. Сейчас эти процессы сравнялись, мы стоим на месте. Массового оттока заехавших гостей у нас нет, — сказала она.

Кто на дешевенькое
Туристы на подвесном мосту нового аттракциона "Небесная тропа" на горе Ай-Петри в Крыму
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Серия небольших ЧП в Крыму не привела к отказам от забронированного там отдыха в конце августа — сентябре. Объемы аннуляций не превышают средних показателей — 1–2%, сообщили в минкурортов республики, эту информацию подтвердили туроператоры «Интурист» и «Дельфин».

крым графика

Сезон купания в Крыму в этом году, вероятно, продлится до октября, заметил в беседе с «Известиями» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. А с 1 октября уже будет действовать программа кешбэка в 20%, и туристы смогут, во-первых, застать хорошую погоду, а во-вторых, дополнительно сэкономить на отдыхе в Крыму.

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