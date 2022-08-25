Кто на дешевенькое: провести неделю в Крыму можно от 6,8 тыс. рублей

Отдохнуть в Крыму в конце лета — начале осени можно за 6,8 тыс. рублей с человека — во столько обойдется неделя в гостинице «три звезды» , рассказали «Известиям» туроператоры. Цены в некоторых отелях полуострова упали на 50–60% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на дешевое размещение, транспортная проблема сохраняется: 95% туристов добираются в Крым на своих машинах . На сентябрь уже раскуплено 76% мест в поездах, на октябрь — 39%, рассказали в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Главное — доехать, а купаться в Крыму в этом году можно будет весь сентябрь , отмечают в туркомпаниях.

Дешево и очень дешево

Отдых на море в Крыму самый доступный для россиян в этом бархатном сезоне, сообщили «Известиям» туроператоры . Любые другие российские и тем более зарубежные курорты туристам обойдутся дороже.

— После того как стало понятно, что воздушная гавань Симферополя не откроется в летнем сезоне и рассчитывать на поток отдыхающих со всех регионов России не приходится, отельеры Крыма начали снижать цены на размещение , — рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист».

У части объектов размещения в Крыму скидки в этом летнем сезоне достигают 50–60% от прошлогодних цен, добавили там. Стоимость размещения гостиницы снизили еще в июне на весь сезон до конца сентября.

Кто на дешевенькое Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В целом отдых в Крыму обходится на 15–20% дешевле, чем в других южных регионах России , рассказали «Известиям» в министерстве курортов и туризма республики. При этом спросом пользуются отели премиального сегмента — их загрузка на протяжении лета была на уровне 90%.

— Конечно, есть часть известных и востребованных на рынке объектов, у которых с загрузкой всё в порядке. Здесь цены не снижались , но зато постоянно публиковались спецпредложения, — отметили в пресс-службе «Интуриста».

Так, неделя с завтраками в известном отеле «Ялта-Интурист» обойдется в 65 тыс. рублей на двоих. Зато в обычной трехзвездочной гостинице в конце лета можно отдохнуть и за 13,6 тыс. — это 6,8 тыс. с человека за неделю, рассказали в пресс-службе туроператора.

Казалось бы, куда ниже, но есть и предложения за 2,4 тыс. с человека на неделю в начале сентября (4,8 тыс. рублей за двоих). За такую сумму можно пожить в небольших туристических домиках на Западном берегу Крыма без удобств и питания, сообщил «Известиям» гендиректор туроператора «Крымская волна» Сергей Полуянов.

Кто на дешевенькое Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На более популярном у туристов Восточном берегу неделю в отеле с удобствами и завтраком можно провести за 15,8 тыс. рублей (7,9 тыс. с человека), продолжил он. При этом средний чек за размещение в отеле на первой пляжной линии с полным пансионом, бассейном, просторной парковкой — от 42,3 тыс. рублей на двоих.

Средняя стоимость размещения в Крыму за сутки с человека составляет 3 тыс. рублей — это соответствует уровню прошлого года, отметили в минкурортов республики. За неделю на двоих выходит 42 тыс.

Транспортная недоступность

Отели отелями, но траты на дорогу никто не отменял. И проблема Крыма в этом году не столько в стоимости перевозки, сколько в ее дефиците , отмечают туроператоры.

— Общий объем бронирований отдыха в Крыму у нас упал на фоне сложной логистики. Сейчас 95% туристов добираются на полуостров своим личным транспортом. Не все готовы ехать на машинах, например, по три-четыре дня . Жители Сибири или Урала просто не могут добраться до Крыма, — отметили в «Интуристе».

Попасть на полуостров общественным транспортом трудно — на поезда не хватает билетов, а на автобусах доехать можно, но долго, добавили в компании.

На сентябрь уже распродано 76% мест в поездах , рассказали «Известиям» в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). То есть свободно 24%. На октябрь доступно 61%, на ноябрь, включая праздники, — 84% .

Кто на дешевенькое Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Из-за логистических трудностей турпоток в Крым в июне–июле снизился на 30% по отношению к прошлому году, но в августе в значительной степени ситуация выправилась, сообщил «Известиям» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, средняя загрузка отелей Крыма в августе составляет 80%. В первой половине сентября она тоже достаточна — до 60% на Южном берегу и до 40% — на Западном, но затем начинает снижаться, сообщила «Известиям» руководитель региона Крым российской гостиничной управляющей компании UPRO GROUP Екатерина Мильчинская.

— В последнюю неделю темп новых бронирований у нас снизился, аннуляции выросли. Сейчас эти процессы сравнялись, мы стоим на месте. Массового оттока заехавших гостей у нас нет, — сказала она.

Кто на дешевенькое Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Серия небольших ЧП в Крыму не привела к отказам от забронированного там отдыха в конце августа — сентябре. Объемы аннуляций не превышают средних показателей — 1–2% , сообщили в минкурортов республики, эту информацию подтвердили туроператоры «Интурист» и «Дельфин».