Свернуть в горы: Дагестан обогнал Сочи по тратам туристов

Расходы россиян на гостиницы Дагестана весной оказались выше, чем в традиционно дорогих Сочи и Москве, сообщили «Известиям» в «Платформе ОФД». В среднем на одно бронирование там туристы потратили 11,5 тыс. рублей, что вдвое больше, чем в целом по стране. Российский Кавказ становится всё дороже и недоступнее: на лето в Дагестане уже распродано до 85% гостиничных номеров, отмечают в АТОР. Вслед за популярностью растут и цены: по сравнению с прошлым годом отели подорожали на 25%, добавляют в туротрасли. В некоторых скромных гостиницах цена за сутки достигает 12,5 тыс. рублей, что превышает даже сочинский уровень.

Гостеприимный Кавказ

Траты россиян на гостиничные услуги в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Петербурге в апреле–мае оказались выше, чем в Москве и Сочи, следует из данных компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных, ежедневно обрабатывает 50–55 млн кассовых чеков с более чем 1,1 млн онлайн-касс в России).

Так, на бронирование в этих регионах туристы в среднем потратили 11 тыс. рублей. Это на 15% больше, чем в Сочи, почти на 80% больше, чем в Москве, и вдвое выше, чем в целом по стране , сообщили «Известиям» в компании. Средний чек на оплату гостиничных услуг в России весной составил 5,1 тыс. рублей.

Наименьшими оказались расходы россиян на бронирования гостиниц в республике Марий Эл, Новосибирской области и Архангельской области — менее 2 тыс. рублей за одну покупку.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Рост трат на кавказский отдых напрямую связан с растущей популярностью региона. На лето Дагестан и республики Северного Кавказа вошли в топ-5 направлений бронирований у туроператоров , сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Дагестан показывает беспрецедентную динамику, отели загружены фактически на все даты заездов. Республики Северного Кавказа «дышат ему в затылок», но столь же высокой динамики пока не показывают , — сказала она на закрытой конференции для журналистов.

По словам Майи Ломидзе, Кавказ стал «безопасным, востребованным и возвратным направлением». С ней согласился вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

— В Дагестане удивительным образом совпали три элемента, которые любят туристы, — море, красивая кавказская природа и древняя история. Это закрывает потребности 80% путешественников , — объяснил он популярность направления.

Востребованность Дагестана в последние два года можно объяснить и более прозаичными причинами: из всех аэропортов южных морских регионов россиянам сейчас доступны только Сочи и Махачкала, заметил в беседе с «Известиями» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Дороже Сочи

Найти места в отелях Дагестана на лето становится всё сложнее. По состоянию на 1 июня свободных номеров в Дербенте и Махачкале осталось менее половины от общего числа, а на некоторые даты их нет вовсе , следует из данных онлайн-сервисов бронирования «Островок» и «Яндекс Путешествия».

По подсчетам АТОР, свободных мест в гостиницах Дагестана еще меньше: на июнь распродано 85% номеров, на июль — 76%, август — 67%. Для сравнения, в Краснодарском крае на лето распродано в среднем 45% номеров, а в Крыму — лишь 20%.

При этом цена за сутки в отелях Дербента уровня две-три звезды с завтраками в среднем составляет 5–7 тыс. рублей, а в некоторых случаях достигает 12,5 тыс. , следует из данных онлайн-агрегаторов. Это соответствует и даже превышает стоимость бронирований в некоторых четырехзвездочных гостиницах Сочи на те же даты, не говоря о «трешках».

Например, провести неделю в трехзвездочной гостинице «Рояль» или «Вилле Оазис» без звезд в Дербенте в конце июня предлагают за 75–85 тыс. рублей на двоих. А в сочинских «четверках» «Грейс Горизонт» и «Золотой Дельфин» на аналогичных условиях (завтраки и первая линия) можно разместиться за 67 тыс. рублей.

Фото: Global Look Press/Serguei Fomine

По словам Алексана Мкртчяна, гостиницы Дагестана за год подорожали на 25%. Но в целом отдых там всё равно обходится дешевле, чем в Сочи.

— Сочинские отели, пользуясь, по сути, монопольным положением, подняли цены по сравнению с прошлым годом на 30–40%. Многим россиянам они просто не по карману. Кроме того, у Дагестана есть еще одно весомое преимущество — дешевое питание. Если ехать семьей, экономия только за счет еды будет в несколько десятков тысяч рублей , — заметил он.

Сами туристы к повышению цен в Дагестане отнеслись двояко.

— Я была в Дагестане в апреле прошлого года, когда направление еще не было настолько популярным. За ночь в одном из отелей Дербента мы заплатили 3,7 тыс. рублей. Сейчас тот же номер стоит уже семь тысяч! Понятно, что летом цены выше, но не в два же раза , — рассказала «Известиям» туристка Елена.

Еще один путешественник Илья собирается отправиться в отпуск в Дагестан на машине из Москвы.

Самый большой в мире ракетный экраноплан «Лунь» в Дербенте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Я побывал много где в России, а вот в Дагестане еще ни разу. Меня там влекут горы, еда, культура, достопримечательности. Хочу посмотреть ракетный корабль-экраноплан «Лунь», пока он еще там . Есть и определенные предубеждения, все-таки там другая культура, обычаи, — рассказал он «Известиям».