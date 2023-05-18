Отельной строкой: туротрасль Крыма получит 2,7 млрд господдержки

Правительство России выделит 2,7 млрд рублей на поддержку туротрасли Крыма — сотрудникам 3,5 тыс. организаций выплатят по четыре МРОТ. Проект соответствующего постановления подготовило Минэкономразвития РФ. Эта мера должна остановить отток персонала из гостиниц, санаториев, туркомпаний — люди уезжают работать на материк, где больше туристов и выше зарплаты. Сам Крым в 2023 году примет в два раза меньше гостей, чем в прошлом, следует из оценки регионального отделения Российского союза туриндустрии. Местные отели на лето загружены лишь на 20–30% , сообщили «Известиям» в Минкурортов Крыма.

«Отели заполняются за счет местных»

Летний туристический сезон для Крыма и Севастополя будет непростым. На данный момент на лето забронировано порядка 20–30% номеров, сообщили «Известиям» в Минкурортов республики. Это меньше, чем в прошлом году, когда этот показатель приближался к 40%.

По оценке главы регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, загрузка некоторых гостиниц и вовсе не превышает 5%.

— К сожалению, загрузка отелей и санаториев в этом году даже хуже, чем в прошлом, не говоря о 2021-м. В среднем на лето забронировано от 5% до 30% номеров. И это не оплаченные путевки, а предзаказы, которые в любой момент можно отменить, — рассказал он «Известиям».

По сравнению с прошлым годом падение турпотока на полуостров достигает 50%, а в сравнении с 2021-м — 90%, отметил Борис Зелинский. В Минкурортов эти цифры не прокомментировали, но сообщили, что в 2022 году турпоток в Крым был ниже на 25% по отношению к рекордному 2021-му.

— Простого сезона мы не ожидаем, хотя выводы и прогнозы делать еще слишком рано, — сказали там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По словам Бориса Зелинского, отели Крыма сейчас выживают в основном за счет местных жителей, которые путешествуют по полуострову на выходные и в праздники. В основном они выбирают объекты Большой Ялты, поэтому в других частях полуострова гостиницы не торопятся открываться, чтобы не нести убытки.

Привлекать путешественников отели вынуждены за счет значительного снижения цен — до 30% по сравнению с прошлым годом, сообщили в Минкурортов Крыма. С этой оценкой согласился и вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

— Причем на 20–30% снизили цены и востребованные объекты, в том числе «Мрия». Кстати, она и в прошлом году до июня продавалась почти даром, я и сам чуть было не поехал, — сказал он.

По сравнению с прошлым годом в Севастополе туристов действительно стало меньше , рассказала «Известиям» местная жительница Екатерина.

По ее словам, многие кафе в городе прогорели, некоторые переехали в помещения поменьше, чтобы сократить расходы. В свою очередь гостиницы переориентировались на прием местных жителей и военных из зоны СВО.

— С пляжами ситуация тоже непростая: если в Севастополе открыты почти все, то в Евпатории многие закрыты. Не работают и крупные пляжи в Оленёвке, Поповке, Николаевке, — рассказала девушка.

Поддержка туротрасли

Туристическая отрасль Крыма сегодня находится в очень тяжелом положении, считает президент РСТ Илья Уманский.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Есть большая проблема с персоналом, в том числе существенно снизился поток сезонных работников. Туризм в Крыму выступает одним из драйверов экономики полуострова, в текущей ситуации ему, безусловно, нужна поддержка, — сказал он.

О таких мерах 16 мая объявило Минэкономразвития РФ . Ведомство разработало проект постановления для дополнительной поддержки занятости в туротрасли Крыма и Севастополя. Согласно ему, средства из резервного фонда правительства в размере 2,7 млрд рублей планируется распределить на 3,5 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма. Их сотрудники получат выплаты в размере четырех МРОТ на каждого.

В прошлом году аналогичные меры поддержки также действовали — с той лишь разницей, что сотрудникам выплатили по два МРОТ. По словам замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова, в прошлом году эта мера доказала свою эффективность: 2,3 тыс. туристических компаний в Крыму и Севастополе, в которых работают более 27 тыс. человек, смогли сохранить 80% персонала.

Предложенная мера, безусловно, позитивно скажется на туротрасли полуострова, заметил Борис Зелинский. Хоть сумма и небольшая, но многим сотрудникам и она поможет принять решение остаться в штате. Уже сейчас в туротрасли острая нехватка персонала — в том числе потому, что люди предпочитают работать на материковой части России, где многие отели уже открылись и зарплаты выше.

— Более действенным способом поддержки, на наш взгляд, было бы беспроцентное и беззалоговое льготное кредитование объектов туристической инфраструктуры, как было в эпоху пандемии, — считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Смысл его в том, что предприятие может пустить такой кредит на необходимые ему цели: выплату зарплаты сотрудникам, ремонт или благоустройство своего объекта. И по итогу компании нужно вернуть только тело кредита, а выплату процентов берет на себя государство, пояснил глава регионального отделения РСТ.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» объем портфеля льготных кредитов в Крыму на 1 апреля 2023 года составлял 6,4 млрд рублей, в Севастополе — 2,4 млрд. Однако речь идет о льготных программах кредитования МСП по различным направлениям, а не только туризму.

В ведомстве напомнили, что федеральные меры поддержки на развитие сферы туризма в Крыму предусмотрены и в рамках нацпроекта по туризму. В этом году в регион направят 536 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры, пляжных территорий и поддержку событийных мероприятий.