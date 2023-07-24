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В Крыму возобновили движение по трассе Симферополь – Джанкой

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Возобновлено движение по трассе Симферополь – Джанкой, ранее частично ограниченное в Красногвардейском и Джанкойском районах Крыма из-за атаки на склад боеприпасов. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram.

«После обследования специалистами минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь», — написал Аксенов, его слова приводит ИА «Крыминформ».

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания поручил профильным ведомствам мониторить ситуацию с движением транспорта в Крыму в связи с ЧП в Джанкойском районе.

«С отельерами тоже связь держите — если люди не смогут уехать, будет соответствующая компенсация за день-два, как мы делали ранее», — сказал градоначальник, его цитирует ИА SevastopolMedia.

В Крыму ночью 24 июля была пресечена попытка атаковать 17 бесплилотными летательными аппаратами (БПЛА) объекты на территории города. Как сообщили в Минобороны РФ, 14 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще три беспилотника были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших нет.

Тогда же глава Крыма Аксенов заявил, что украинские БПЛА были сбиты или посажены, однако произошло попадание одного из них в склад боеприпасов в Джанкойском районе республики. Кроме того, обломками одного из сбитых беспилотников был поврежден частный дом в Кировском районе. Жителей сел, расположенных в радиусе 5 км от ЧП в Джанкойском районе Крыма, эвакуируют в пункты временного размещения.

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