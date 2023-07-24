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Над Крымом системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников

Глава Крыма Аксенов: в небе над полуостровом силами ПВО сбито и подавлено 11 беспилотников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Над Крымом силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были сбиты и посажены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил в понедельник, 24 июля, глава республики Сергей Аксенов.

«В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что обломками одного из сбитых беспилотников был поврежден частный дом в Кировском районе.

В настоящее время все профильные службы работают на местах, отметил Аксенов. Он также сообщил, что в целях безопасности на данный момент приостановлено движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь и по железной дороге в Джанкойском районе.

Глава региона попросил местных жителей и туристов сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Кроме того, Аксенов указал, что жителей сел, расположенных в радиусе 5 км от ЧП в Джанкойском районе Крыма, эвакуируют в пункты временного размещения.

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В этот же день была пресечена атака БПЛА на нежилые объекты на территории Москвы. В Минобороны РФ сообщили, что два украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ и впоследствии потерпели крушение. Мэр города Сергей Собянин отметил, что в результате происшествия нет серьезных разрушений, никто не пострадал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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