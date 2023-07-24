Собянин сообщил о двух ударах беспилотников в Москве
В результате ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по двум нежилым домам в Москве нет серьезных разрушений, никто не пострадал. Об этом 24 июля заявил мэр города Сергей Собянин.
«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают все оперативные службы столицы.
Ранее в этот день очевидцы рассказали «Известиям» о взрыве на Комсомольском проспекте. В настоящий момент движение по проспекту от дома 18 в сторону области перекрыто.