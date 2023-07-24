В Москве перекрыто движение по Комсомольскому проспекту в сторону области
В Москве перекрыто движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области. Об этом 24 июля сообщает столичный департамент транспорта.
«Движение по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области перекрыто», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Водителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее в этот день очевидцы рассказали корреспонденту «Известий», что взрыв произошел на Комсомольском проспекте. Инцидент произошел примерно в 3:40. Повреждения получила крыша дома, также на кадрах видны выбитые стекла домов и разбитые витрины магазинов.