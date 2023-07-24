Минобороны заявило о пресечении атаки двух беспилотников в Москве

Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве, но эти попытки были пресечены. Об этом 24 июля сообщило Минобороны РФ.

«Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и впоследствии потерпели крушение.

По информации Минобороны, пострадавших нет.

Ранее в этот день очевидцы рассказали корреспонденту «Известий», что взрыв произошел на Комсомольском проспекте. Инцидент произошел примерно в 3:40. Повреждения получила крыша дома, также на кадрах видны выбитые стекла домов и разбитые витрины магазинов.

В столичном дептрансе сообщили, что движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области перекрыто.

Также взрыв прогремел в высотке бизнес-центра на улице Лихачева. В распоряжении «Известий» оказались кадры с места происшествия. На них видно, что в результате взрыва на окнах на двух верхних этажах выбило стекла.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что удары БПЛА зафиксированы по двум нежилым домам. Серьезных разрушений и пострадавших нет.