Взрыв прогремел в высотке бизнес-центра в Москве

Взрыв прогремел 24 июля в высотке бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве. В распоряжении «Известий» оказались кадры с места происшествия.

На них видно, что в результате взрыва сильно пострадало здание высотки офисного центра. На окнах двух верхних этажей выбило стекла.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее в этот день сообщалось, что на Комсомольском проспекте в столице произошел взрыв. Местная жительница рассказала корреспонденту «Известий», что проснулась от громкого звука и вышла на улицу, после чего увидела последствия взрыва.

Как указали в столичном дептрансе, движение по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области перекрыто. Водителей призвали выбирать пути объезда.