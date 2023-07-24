Взрыв произошел на Комсомольском проспекте в Москве
Взрыв произошел в Москве на Комсомольском проспекте. Об этом 24 июля корреспонденту «Известий» рассказали очевидцы.
Повреждения получила крыша дома, также на кадрах видны выбитые стекла домов и разбитые витрины магазинов.
Местная жительница рассказала, что проснулась от громкого звука и вышла на улицу, после чего увидела последствия взрыва.
Так, в одном из жилых домов выбило окно на четвертом этаже. Инцидент произошел примерно в 3:40.
Как уточнили в столичном дептрансе, движение по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области перекрыто.
Водителей призвали выбирать пути объезда.