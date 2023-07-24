Захарова назвала актом международного терроризма атаку БПЛА на Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников на Москву в понедельник утром, 24 июля, актом международного терроризма.

«Акт международного терроризма», — заявила дипломат телеканалу RTVI, комментируя произошедшее.

Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по двум нежилым домам в Москве. Серьезных разрушений, по его словам, нет, никто не пострадал.

Очевидцы рассказали «Известиям», что взрыв произошел на Комсомольском проспекте. Повреждения получили крыша дома, остекление домов и витрины магазинов. Также взрыв прогремел в офисном здании на проспекте Лихачева.

Позднее Минобороны заявило о пресечении попытки Киева атаковать двумя беспилотниками объекты в столице. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и впоследствии потерпели крушение.