Воздушные знаки: какие беспилотники разработал и применяет Киев

Москва и несколько районов Подмосковья 30 мая были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые двигались на столицу с запада. Противовоздушные силы России вступили в бой с украинскими дронами. Часть была сбита на подлете к городской застройке, а другие, потеряв управление, повредили жилые многоэтажные дома. В том, что это было и какие аппараты способны нанести такой удар по Москве, вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым разбирались «Известия».

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Одна из первых гипотез о месте запуска дронов, которая возникла, — они были запущены с территории Подмосковья. На самом деле это очень сложно представить, так как подобная операция была бы крайне трудноосуществимой для любой спецслужбы: несколько автомобилей с разобранными БПЛА, несколько специалистов по их подготовке к вылету, настройке и управлению, соответствующее оборудование, материалы, охрана. Десяток машин и десятки людей. И эта группа должна скрытно проникнуть на территорию Российской Федерации через границу в условиях боевых действий.

Далее этой группе необходимо пройти несколько сотен километров до Московской области, найти безлюдную поляну с участком автострады и в течение, допустим, часа подготовить и запустить все дроны. Почти невероятная по сложности выполнения задача. Тем более что смысла в таких действиях нет—– с учетом наличия в распоряжении украинских спецслужб БПЛА дальнего действия.

Панель управления БПЛА Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Olena Khudiakova

Такие дроны действительно могли быть запущены с территории Украины и долететь до Москвы. 700 км по прямой от Киева до российской столицы. Но если запускать беспилотники с северо-западной части подконтрольной Киеву земли и далее направить их по сложному маршруту с огибанием возвышенностей и зон ПВО и исключительно по низинам на север с последующим поворотом на восток, то над поймой Москвы-реки дроны как раз на минимальной высоте могут выйти на столицу с запада. Что мы и наблюдали утром 30 мая . Такая задача в принципе выполнима для тяжелых автономных самолетоподобных БПЛА дальнего действия, которые и применялись Украиной в этой атаке.

Как они могли пройти границу? По определенным заранее низинам, «поднырнув» под сплошное радарное поле в районе рубежей. Неоднократные пролеты единичных дронов в апреле и мае, скорее всего, ставили своей задачей поиск брешей и «туннелей» в зоне государственной границы и на линии соприкосновения специальной военной операции. Радары мощных систем ПВО могут пропустить малозаметные объекты, которые на малой скорости двигаются на сверхмалых высотах, — десятки метров, буквально над вершинами деревьев.

«Бобер»

Какие дроны могли выполнить такую миссию? Кандидат № 1 — беспилотник разработки конца 2022 года — начала 2023 года под названием «Бобер». Вероятно, большую часть тех восьми БПЛА, которые приняли участие в налете 30 мая, составляли именно эти весьма примечательные аппараты — аэродинамическая схема «утка» достаточно эффективна для малоскоростных дронов и позволяет на малогабаритном двигателе вести в полет и большой запас топлива, и внушительную боевую нагрузку.

Публичная презентация БПЛА «Бобер» прошла 11 мая 2023 года, когда аппарат был впервые продемонстрирован на встрече главного управления разведки Украины с блогерами, которые организовали сбор средств на производство этих аппаратов . Судя по всему, средства были собраны, и аппараты были построены. 26 мая 2023 года мы видели атаку такого дрона в Краснодаре. Вполне вероятно, что они применялись и раньше.

БПЛА «Бобер» Фото: topwar.ru

Технические характеристики «Бобра» неизвестны, но можно предположить, что это аппарат длиной около 2,5 м с размахом крыла около 3 м, с маломощным поршневым двигателем и может иметь дальность полета до 700–800 км. Скорость такого дрона может быть 120–150 км/ч и, соответственно, продолжительность — не менее шести-семи часов. Судя по неубираемым шасси беспилотник взлетает с автострады или с любой взлетно-посадочной полосы. Оценочно «Бобер» может нести до нескольких килограммов взрывчатки. Для уничтожения хорошо защищенной цели этого явно недостаточно, но для террористического воздействия — вполне.

Как управляются такие дроны? Вполне вероятно, что на стартовом участке подобный аппарат управляется оператором. Но на маршруте и тем более на финальном участке полета БПЛА полностью автономен. Он управляется автопилотом с инерциальной системой, с корректировкой маршрута по данным спутниковой навигации. То есть даже если в районе заглушена спутниковая навигация, такой аппарат продолжает свой прямолинейный полет по заложенной программе, но может не рассчитать высоту. Что, вероятно, и приводит к попаданию дронов в верхние этажи домов без детонации боевой части . Возможно, взрыватели просто не были взведены в боевое положение, так как беспилотники еще не достигли цели своего полета. Конечно, это предположение, возможна и техническая неисправность, и выход из строя электроники БПЛА под воздействием систем РЭБ.

UJ-22

Но не только «Бобер» принимал участие в атаке на столицу. Вторым замеченным 30 мая дроном большой дальности действия был уже известный украинский беспилотник UJ-22 Airborne разработки и производства украинской компании «Укрджет». Этот аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме и напоминает обычный самолет малой авиации. Размеры у него более внушительные, чем у «Бобра», — длина 3,3 м и размах крыла 4,6 м. Дрон может нести 20 кг полезной нагрузки на дальность до 800 км и более со скоростью до 160 км/ч . Максимальная продолжительность полета — 14 часов. Взлет — обычный самолетный с автострады или любого участка ровной поверхности.



Впервые UJ-22 был показан на выставке «Оружие и безопасность – 2021», и тогда предлагалось его использование в качестве мини-бомбардировщика — БПЛА может применять бомбы с внешней подвески. Но технически такой аппарат может выполнять и роль «дрона-камикадзе» . Да, он крупнее, но он и несет больше взрывчатки и, вероятно, лучше отработан в серийном производстве, а значит, он надежнее «Бобра».

Мужчины готовятся к запуску украинского многоцелевого беспилотного авиационного комплекса UJ-22 Airborne Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Судя по доступной информации, оба этих БПЛА находятся в производстве и выпускаются в интересах ВСУ для применения и в качестве разведывательных беспилотников и, как мы видим, для ударов по населенным пунктам. Вполне вероятно комплексное использование таких аппаратов вместе с ракетами и ударными средствами других типов — пока ПВО будет работать по одним целям, другие будут пытаться пройти рубеж обороны незамеченными.