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БезБПЛАтный полет: сотрудникам ЧОП и МЧС разрешат сбивать беспилотники

Когда ГД примет законопроект о праве ведомств повсеместно уничтожать подобные аппараты
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Сотрудникам частных охранных предприятий (ЧОП), МЧС и подразделений транспортной безопасности, которые работают, к примеру, на вокзалах и в аэропортах, разрешат сбивать беспилотники. Такие поправки поступили к уже принятому в первом чтении законопроекту о праве силовиков пресекать движение дронов повсеместно — не только в воздухе, но и на земле и в воде. Об этом «Известиям» рассказал соавтор документа, замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (ЕР). Депутаты планируют принять законопроект до конца июня. При этом эксперты предупреждают, что важно не только оснастить сотрудников антидронной техникой, но и обучить их ею управлять.

Повсеместная защита

Атака дронов в Москве и Подмосковье, которая произошла утром 30 мая, активизировала работу парламентской площадки. Депутаты и сенаторы наперебой выступали со своими предложениями по защите населения от подобных беспилотников. Напомним, что их удары привели к незначительным разрушениям нескольких зданий, но никто из жильцов серьезно не пострадал. По данным Минобороны РФ, всего было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что их целью были объекты гражданской инфраструктуры. СК возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Ситуацию прокомментировал и президент России: Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью киевского режима. Глава государства отметил, что система ПВО действовала штатно и удовлетворительно, хотя, по его словам, еще есть над чем работать.

Последствия атаки БПЛА по жилому дому в Москве, 30 мая 2023 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко


На этом фоне в Госдуме решили не затягивать с рассмотрением уже находящегося в нижней палате законопроекта о противодействии перемещению беспилотников силовыми ведомствами: его планируют принять во втором и третьем чтениях до конца июня, сказал «Известиям» заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Справка «Известий»

Депутаты Госдумы 18 мая приняли в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия силовых ведомств. С 2019 года они могут уничтожать летательные беспилотники над объектами критической инфраструктуры, государственными объектами и в местах массового скопления людей. Однако, по словам авторов инициативы, сегодня появляются и другие виды беспилотных аппаратов, которые действуют не только в воздухе.

В соответствии с принятым в первом чтении законопроектом МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП, а также организации ведомственной охраны смогут пресекать движение «не только воздушных, но и иных беспилотных аппаратов (робототехнических комплексов), действующих наземно (под землей) или надводно (подводно)». Политики предлагают осуществлять такое пресечение посредством их уничтожения или повреждения, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления.

Несмотря на то что сегодня разрешением по уничтожению БПЛА обладают только силовые ведомства, которые обеспечивают безопасность государства, частные охранные предприятия (ЧОП) также отвечают за защиту целого ряда организаций, включая места с массовым пребыванием людей, напомнил Анатолий Выборный. У них есть лицензия, квалификация, они также прошли соответствующую подготовку и переподготовку, подчеркнул депутат. По его словам, ко второму чтению законопроекта поступили поправки о наделении ЧОП, подразделений транспортной безопасности и МЧС правом уничтожать беспилотные аппараты.

мчс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков


— С учетом реалий жизни, тех вызовов и угроз, которые мы наблюдаем, — как в данном случае появление беспилотников, — мы хотим наделить полномочиями фактически всех, кто занимается нашей защитой: и кто в погонах, и кто непосредственно отвечает за вопросы безопасности. Например, подразделения транспортной безопасности (охраняют вокзалы, аэропорты, мосты. — «Известия»), МЧС, ЧОПы. Это достаточно широкий круг людей и организаций, уполномоченных лиц, которые имеют соответствующую квалификацию, они знают, как обращаться с оружием, — сказал Анатолий Выборный.

Законодатель полагает, что поступившие поправки будут приняты депутатами. «Известия» направили запрос в МЧС и Минтранс.

Обучить и оснастить

Подобная инициатива расширяет возможности противодействия подобным атакам, однако важно оснастить эти структуры специальной антидронной техникой, потому что сбивать БПЛА из стрелкового оружия в городской черте рискованно нанесением травм окружающим, пояснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Мы знаем, что есть спящие ячейки, которые могут производить террористические акты, находясь на территории страны. Например, летит беспилотник на нефтеперерабатывающий завод. Если до него не дотянулась ПВО, предположим, что у охраны есть антидроновое вооружение. И они его сбивают, что вполне оправданно. Опять же речь идет не о стрелковом, не о зенитно-ракетном вооружении, а об антидронных станциях и антидроновых ружьях, — подчеркнул Алексей Леонков.

антидроновое ружье
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев


В комитете ГД по обороне также обратили внимание на важность не только создания правовой базы для борьбы подобных ведомств с дронами, но и их обучения. «А то, допустим, поступает приказ «уничтожить аппарат», а человек, в руках у которого антидроновое ружье, и не понимает, о чем идет речь», — отметил «Известиям» первый замглавы комитета Алексей Журавлев.

Анатолий Выборный подчеркнул, что сотрудникам действительно предстоит пройти подготовку по предотвращению движения подобных аппаратов и дополнительных средств на реализацию инициативы не потребуется. Источник в нижней палате добавил, что вопрос оснащения еще обсуждается. «Известия» направили запрос в Минэкономразвития, которое ранее дало отрицательный отзыв на сам законопроект, назвав его преждевременным.

Отдельно Анатолий Выборный пояснил: инициатива касается всех беспилотных объектов, включая обычные дроны, которые россияне покупают для своих целей вроде съемки видео с воздуха. «Дроны — это летательный аппарат. Соответственно, эти правила будут распространены на все летательные аппараты, в том числе и на эти дроны», — заключил он. Сейчас во многих регионах России, включая Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, введен запрет на использование беспилотников.

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