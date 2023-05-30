Запрещенный прилёт: что известно об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье

Атаки БПЛА на Москву и Подмосковье были «ответом» киевского режима на успешные удары РФ по объектам принятия решений, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом удару подверглись исключительно гражданские объекты , заявили в Минобороны. К счастью, никто из жильцов домов, в которые попали беспилотники, серьезно не пострадал . СК возбудил дело по статье «терроризм». Очевидцы из пострадавших домов рассказали «Известиям», что при попадании БПЛА «тряслись стены» и «пахло топливом». Источники «Известий» в оперативных службах считают, что Москву атаковали беспилотные летательные аппараты, построенные по заказу украинского ГУР. Речь идет о машинах семейства «Бобер». Машину создавали для ударов вглубь территории России , отметили эксперты.

«Стекла посыпались»

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Большую часть из них удалось отразить системам ПВО, но три аппарата все же попали в жилые дома. Дроны врезались в многоэтажку на улице Атласова в поселении Московский, в окно дома на Профсоюзной улице в Юго-Западном округе Москвы и в окно дома на Ленинском проспекте.

Последствия атаки БПЛА по жилому дому в Москве, 30 мая 2023 года Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, никто из жильцов серьезно не пострадал. За медпомощью обратились два человека, ее оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Здания, в которые попали беспилотники, получили «незначительные повреждения». На месте ЧП работают спецслужбы. После того, как они закончат проверку помещений, жители смогут вернуться в свои квартиры.

Президент России Владимир Путин Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать.

Услышав громкие звуки, похожие на взрывы, многие жильцы эвакуировались еще до приезда спасателей, рассказали очевидцы корреспонденту «Известий». Во дворе дома на Ленинском, собралось много жильцов с животными на руках.

— Все произошло в 4-5 утра. Мы с женой подскочили от грохота, затряслись стены, залаяла собака. Сразу подумали на газ, но потом поняли — беспилотник , — рассказал «Известиям» Валентин.



Фасад здания на Ленинском практически не пострадал. Единственное, что выдает недавнее происшествие — разбитые окна лоджий на нескольких этажах. Вокруг дома широкое оцепление, на территорию никого не пускают. На место прибыли десятки полицейских, пожарных, а также следователи и Росгвардия.

Последствия атаки БПЛА по жилому дому в Москве, 30 мая 2023 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Мы живем в доме рядом. Рано утром всё произошло, мы услышали громкий звук. Сразу не поняли в чем дело. По сути, должно было попасть в наш дом, он стоит прямо перед с той многоэтажкой, но чудом увело. Мы выглянули и увидели легкий дым из окон, наверное, это был 13 или 15 этаж. А дальше куча машин полиции, эвакуаторы, пожарные, скорые. Я вот только сейчас рискнула выйти из дома, а так очень страшно, — поделилась с «Известиями» местная жительница Ольга.

Еще один прилёт пришелся в дом на Профсоюзной улице.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани Я решительно осуждаю это нападение на Москву. Хотя у нас нет подтверждения, что атака была совершена украинскими силами, мало кто сомневается в том, кто именно несет ответственность за это. Стратегия Зеленского всё больше выходит из-под контроля Запада, который неоднократно заявлял, что не поддержит нападения на Россию.

— Был удар, хлопок, стекла посыпались с крыльями. У нас под окном отбили хвостовое оперение, обломки крыльев бочком [полетели]. Видно, что беспилотник был большой. Возгорания не последовало, только запах топлива был, — рассказал очевидец «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В квартире, куда попал беспилотник, находилась 36-летняя Александра Ф. — она получила поверхностную рану битыми стеклами. Медики осмотрели женщину на месте, госпитализация ей не понадобилась.

— Там женщина живет, спала в этот момент, вся в осколках, но чудом ее не задело, — поделился очевидец.

Еще одной точкой атаки оказалось поселение Московский. Там дрон врезался в окно 25-го этажа дома на Атласова улице. Фасад слегка обгорел, стеклопакеты смялись, разбились окна и на этаже ниже.

— Рано утром, около 4 часов, грохот в квартире, все затряслось. Мы испугались, думали дом рушится, выбежали на улицу. Какая-то женщина кричала, — поделился эмоциями очевидец Михаил. — Повезло, что наших соседей с 25-го этажа не было дома — окно, и стена прям раскурочены. Не сильно, конечно, не пострадали бы думаю, но все равно.

Продавец круглосуточного магазина Алика добавила, что при ударе дрона о здание звук и грохот дошел до ближайших построек.

— У нас небольшое бетонное здание. Все загудело, а вытяжка начала дребезжать. Даже была мысль, что бомбят. Страшно до сих пор, — отметила она в беседе с «Известиями».

В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе , сообщили в Генпрокуратуре. Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, на подлете к столице были сбиты несколько беспилотников.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие», — сообщил он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев Нам нужно усилить оборону, прежде всего противовоздушную. Следует не бояться привлекать и гражданские структуры, вспомнив, как эффективно действовала в Великую Отечественную МПВО — местные системы, активно сотрудничавшие с населением

Прицельно по гражданской инфраструктуре

По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, атака беспилотников на Москву и Подмосковье стала ответом Киева на воскресные эффективные удары российских военных «по одному из центров принятия решений» . По его словам, Кремль считает, что за этими атаками «безусловно» стоит киевский режим.

Также Дмитрий Песков сообщил, что президент получал «в прямом режиме» информацию о об этом от министерства обороны, соответствующих ведомств, мэра Москвы, губернатора Подмосковья и МЧС.

Из восьми украинских дронов три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Москве, еще пять сбиты комплексом «Панцирь» в Подмосковье, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, 30 мая утром Киев «осуществил террористическую акцию в Московском регионе». Он подчеркнул, что атака велась именно по «гражданским объектам».

Президент России Владимир Путин Киевский режим выбрал путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности.

В Минобороны также сообщили, что в течение суток нанесены удары по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России , «все назначенные объекты поражены».

Президент России Владимир Путин Они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «теракт» по факту атак беспилотников в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства 30 мая.

«Сотрудники следственных органов главного следственного управления СК России по городу Москве также работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — говорится на сайте СКР.

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич Вероятно, это попытка возмездия, но разве тогда не должны они быть нацелены на военные объекты, а не на гражданские?Этой провокацией, подобной атаке на Кремль, Украина пытается эскалировать и расширить <конфликт>, напрямую подключить армии НАТО, надеясь, что это предотвратит крах режима Зеленского

Работу правоохранителей и спецслужб координируют в прокуратуре, в свою очередь сообщили в ГП РФ.

«Бобры» прилетели



Как рассказали «Известиям» источники в оперативных службах, Москву атаковали беспилотные летательные аппараты, построенные по заказу украинского ГУР. Речь идет о машинах семейства «Бобер». Ранее снимки таких аппаратов появились в украинских СМИ. Но дроны, ударившие по Москве, отличаются большими габаритами и полезной массой.

По их словам, машина построена по аэродинамической схеме «утка» и летит за счет двигателя внутреннего сгорания. Основная масса дронов была оснащена кумулятивными зарядами.

Также собеседники «Известий» отметили, что в процессе полета БПЛА не управлялись дистанционно, а шли по заданным координатам. Свой маршрут они корректировали по сигналам спутниковых навигационных систем. В обломках дронов найдены блоки и детали производства западных фирм, а также китайские комплектующие.

Про украинские БПЛА семейства «Бобер» почти ничего не известно, рассказал военный эксперт Юрий Лямин.

— Машины были представлены где-то недели две-три назад в украинских СМИ, — объяснил эксперт. — Эти дроны-камикадзе сделаны для Главного управления разведки Украины. На их строительство собирались средства. На Украине сейчас массово закупают дроны, причем деньги на эти цели идут не только из западных стран, но и активно собираются волонтерами. Сам БПЛА построен по аэродинамической схеме «утка» с толкающим винтом, который расположен в задней части аппарата. На нем установлен поршневой двигатель.

Машину создавали для ударов вглубь территории России, отметил эксперт. Дальность полета дрона не объявляли, но, если сравнить «Бобер» с аппаратами такого же класса и размеров, можно сказать : он пролетит несколько сотен километров. Мощность боевой части неизвестна, но несколько килограммов такой дрон точно поднимет, что немало, добавил Юрий Лямин.

Справка «Известий» Решение задач по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района страны в Воздушно-космических силах возложено на 1-ю армию ПВО-ПРО особого назначения. Все перспективные образцы вооружения и военной техники попадают в эту армию в первую очередь.

Над материалом работали: Яна Штурма, Наталья Смирнова, Алексей Рамм, Роман Крецул, Богдан Степовой