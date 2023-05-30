Атаками беспилотников на Москву и Подмосковье Киев провоцирует российскую сторону на ответные действия зеркального характера, заявил Владимир Путин во время посещения «Центра Зотов» 30 мая. В целом, по его словам, система противовоздушной обороны столицы сработала штатно, но есть над чем работать . Сейчас Украина выбрала путь запугивания россиян, заметил президент, назвав это явным признаком террористической деятельности. Кроме атак дронов, во время посещения центра Владимир Путин обсудил развитие креативных индустрий и поддержку отечественных предпринимателей .

«Есть над чем работать»

В ходе посещения президентом креативного пространства «Центр Зотов» вопросы, касающиеся экономики, отошли на второй план . Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева попросила президента прокомментировать утренний налет беспилотников . 30 мая на Москву и Подмосковье была произведена атака дронов. Часть из них повредила гражданские здания.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из восьми украинских беспилотников три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Москве, еще пять сбиты комплексом «Панцирь» в Московской области . Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что два человека обратились за медицинской помощью, однако госпитализация никому не потребовалась. В СК России квалифицировали атаку как террористический акт .

Система ПВО Москвы сработала удовлетворительно, однако «есть над чем работать» , ответил Светлане Чупшевой президент. Сейчас Киев провоцирует российскую сторону на ответные действия зеркального характера, заметил президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать. Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано — они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать , — заявил Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что сейчас есть и другие угрозы для России. В частности, попытки Украины нарушить работу на Запорожской АЭС или использовать «какие-то грязные устройства, связанные с атомной промышленностью».

Вместе с тем Владимир Путин напомнил о причинах СВО. Вооруженные силы РФ вынуждены были ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе, но в отличие от Киева наносят удары только по военной инфраструктуре, заявил он. По его словам, украинская сторона выбрала путь запугивания граждан России, а это явный признак террористической деятельности .

Нарушение контрактов

После дискуссии об утренней атаке началась основная часть программы, а именно посещение выставки, посвященной развитию креативной экономики. По данным АСИ, в этой отрасли экономики работают примерно 760 тыс. юридических лиц, общий объем выручки которых составляет более 12,6 трлн рублей . Число занятых превышает 1,5 млн. Лидеры по развитию креативных индустрий — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград и Тюмень.

Во время экскурсии глава АСИ сообщила, что вклад творческих отраслей в ВВП России сейчас составляет 4,87%. Владимир Путин назвал это хорошим показателем , ведь в целом в мире эта сфера приносит в среднем 3%.

Президент РФ Владимир Путин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Как заявила «Известиям» гендиректор АСИ, события 2022 года обострили системные проблемы креативных отраслей.

— Это в том числе, например, дефицит кадров. Ряд креативных отраслей столкнулся с нехваткой материального обеспечения — светового и музыкального оборудования, оборудования для кинопроизводства, специализированного программного обеспечения. Плюс, конечно, нарушились производственные цепочки , контракты, разорвались связи с партнерами, — сказала Светлана Чупшева.

На заседании наблюдательного совета АСИ в феврале 2023 года Владимир Путин призвал выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов. По его словам, необходимо помочь российским компаниям увеличить объемы производства и сбыта продукции, а также выйти на федеральный уровень.

Во время осмотра выставки Светлана Чупшева рассказала президенту, что результаты конкурса перспективных брендов будут представлены в конце июня на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве. Сейчас подано уже около 5 тыс. заявок.

Неожиданная фотосессия

На экскурсии по выставке произошла незапланированная фотосессия. Директор ООО «Управляющая компания Квадрат» Рим Бикмаев попросил президента сфотографироваться. Мужчина признался, что иначе в Уфе ему никто не поверит, что он встречался с главой государства.

На этом просьбы не закончились. В частности, уфимский предприниматель предложил Владимиру Путину определить законный статус креативного кластера как самостоятельной единицы , чтобы местные власти могли делать льготы по налогообложению. Кроме того, по мнению бизнесмена, необходимо разработать меры поддержки владельцев недвижимости, которые развивают креативные объединения.

Президент РФ Владимир Путин и директор ООО «Управляющая компания «Квадрат» Рим Бикмаев (слева) Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент подтвердил, что уже настало время на законодательном уровне подумать о статусе креативных кластеров . Он положительно оценил эти творческие объединения.

Обсуждалось и благоустройство городов. В частности, гендиректор Бюро WALL Рубен Аракелян попросил Владимира Путина ввести обязательство указывать имя архитектора на всех носителях . По его словам, это повысит личную ответственность специалистов. Эту идею президент назвал справедливой. Г лава государства заметил, что в принципе наиболее удачные произведения архитектурного искусства так или иначе связаны с именем создателя .