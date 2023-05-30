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«Они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать»

Президент прокомментировал налет беспилотников на Москву и область
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Атаками беспилотников на Москву и Подмосковье Киев провоцирует российскую сторону на ответные действия зеркального характера, заявил Владимир Путин во время посещения «Центра Зотов» 30 мая. В целом, по его словам, система противовоздушной обороны столицы сработала штатно, но есть над чем работать. Сейчас Украина выбрала путь запугивания россиян, заметил президент, назвав это явным признаком террористической деятельности. Кроме атак дронов, во время посещения центра Владимир Путин обсудил развитие креативных индустрий и поддержку отечественных предпринимателей.

«Есть над чем работать»

В ходе посещения президентом креативного пространства «Центр Зотов» вопросы, касающиеся экономики, отошли на второй план. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева попросила президента прокомментировать утренний налет беспилотников. 30 мая на Москву и Подмосковье была произведена атака дронов. Часть из них повредила гражданские здания.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из восьми украинских беспилотников три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Москве, еще пять сбиты комплексом «Панцирь» в Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что два человека обратились за медицинской помощью, однако госпитализация никому не потребовалась. В СК России квалифицировали атаку как террористический акт.

Система ПВО Москвы сработала удовлетворительно, однако «есть над чем работать», ответил Светлане Чупшевой президент. Сейчас Киев провоцирует российскую сторону на ответные действия зеркального характера, заметил президент.

Сотрудники экстренных служб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать. Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано — они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать, — заявил Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что сейчас есть и другие угрозы для России. В частности, попытки Украины нарушить работу на Запорожской АЭС или использовать «какие-то грязные устройства, связанные с атомной промышленностью».

Вместе с тем Владимир Путин напомнил о причинах СВО. Вооруженные силы РФ вынуждены были ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе, но в отличие от Киева наносят удары только по военной инфраструктуре, заявил он. По его словам, украинская сторона выбрала путь запугивания граждан России, а это явный признак террористической деятельности.

Нарушение контрактов

После дискуссии об утренней атаке началась основная часть программы, а именно посещение выставки, посвященной развитию креативной экономики. По данным АСИ, в этой отрасли экономики работают примерно 760 тыс. юридических лиц, общий объем выручки которых составляет более 12,6 трлн рублей. Число занятых превышает 1,5 млн. Лидеры по развитию креативных индустрий — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград и Тюмень.

Во время экскурсии глава АСИ сообщила, что вклад творческих отраслей в ВВП России сейчас составляет 4,87%. Владимир Путин назвал это хорошим показателем, ведь в целом в мире эта сфера приносит в среднем 3%.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Как заявила «Известиям» гендиректор АСИ, события 2022 года обострили системные проблемы креативных отраслей.

— Это в том числе, например, дефицит кадров. Ряд креативных отраслей столкнулся с нехваткой материального обеспечения — светового и музыкального оборудования, оборудования для кинопроизводства, специализированного программного обеспечения. Плюс, конечно, нарушились производственные цепочки, контракты, разорвались связи с партнерами, — сказала Светлана Чупшева.

На заседании наблюдательного совета АСИ в феврале 2023 года Владимир Путин призвал выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов. По его словам, необходимо помочь российским компаниям увеличить объемы производства и сбыта продукции, а также выйти на федеральный уровень.

Во время осмотра выставки Светлана Чупшева рассказала президенту, что результаты конкурса перспективных брендов будут представлены в конце июня на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве. Сейчас подано уже около 5 тыс. заявок.

Неожиданная фотосессия

На экскурсии по выставке произошла незапланированная фотосессия. Директор ООО «Управляющая компания Квадрат» Рим Бикмаев попросил президента сфотографироваться. Мужчина признался, что иначе в Уфе ему никто не поверит, что он встречался с главой государства.

На этом просьбы не закончились. В частности, уфимский предприниматель предложил Владимиру Путину определить законный статус креативного кластера как самостоятельной единицы, чтобы местные власти могли делать льготы по налогообложению. Кроме того, по мнению бизнесмена, необходимо разработать меры поддержки владельцев недвижимости, которые развивают креативные объединения.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин и директор ООО «Управляющая компания «Квадрат» Рим Бикмаев (слева)

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент подтвердил, что уже настало время на законодательном уровне подумать о статусе креативных кластеров. Он положительно оценил эти творческие объединения.

Обсуждалось и благоустройство городов. В частности, гендиректор Бюро WALL Рубен Аракелян попросил Владимира Путина ввести обязательство указывать имя архитектора на всех носителях. По его словам, это повысит личную ответственность специалистов. Эту идею президент назвал справедливой. Глава государства заметил, что в принципе наиболее удачные произведения архитектурного искусства так или иначе связаны с именем создателя.

На экскурсии не обошлось и без обсуждения санкций. Во время беседы с руководителем ресурсного центра Fashion Hub Russia Георгием Ростовщиковым президент заметил, что отечественным дизайнерам и производителям одежды сильно повезло. После ухода иностранных конкурентов освободился рынок объемом 2 трлн рублей, а также 2 млн кв. м торговых площадей. Бизнесмен с улыбкой заметил, что свято место пусто не бывает, и выразил уверенность, что российские компании займут освободившуюся нишу.

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