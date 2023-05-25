Сбитые с прицелом: корабль «Иван Хурс» отразил атаку беспилотных катеров

Сразу три беспилотных быстроходных катера атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс», который охранял газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море , сообщили 24 мая в Минобороны РФ. Экипаж вовремя заметил приближение катеров-камикадзе и расстрелял их из пулемета. Эксперты проводят параллели инцидента с нападением диверсантов на села Белгородской области — не имея возможности победить на поле боя, власти Украины стремятся подобными атаками нанести политический и моральный ущерб нашему государству. Министр обороны Сергей Шойгу в тот же день рассказал, как прошла контртеррористическая операция по уничтожению боевиков на Белгородчине, и заявил, что ответ на подобные действия и в дальнейшем будет «оперативным и предельно жестким».

Атака беспилотников

Беспилотные надводные аппараты атаковали корабль «Иван Хурс» Черноморского флота России, сообщили 24 мая в Минобороны РФ. В этот момент он обеспечивал безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

«Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. Корабль «Иван Хурс» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», — говорится в сообщении военного ведомства.

Корабль «Иван Хурс» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как сообщили источники «Известий», три морских беспилотных аппарата были обнаружены радиотехническими и гидроакустическими средствами. Экипаж занял штатные позиции и огнем 14,5-мм пулеметов уничтожил цели. Дроны противника активно маневрировали и пытались уйти с линии огня, но были поражены на безопасном расстоянии.

— Если на вооружении атакованного корабля есть пулеметы, то сложности такие цели не представляют. Это же по-сути небольшие катера, — рассказал «Известиям» бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. — Но их могло быть и не три, а больше. Это очень опасно. Разведывательный корабль ведь не для боя предназначен. Раз такое случилось, то в заведомо опасных районах, где могут атаковать беспилотные надводные аппараты, надо предпринимать меры защиты наших кораблей.

По его словам, такие функции могли бы выполнять ракетные катера и корветы , не говоря уже о более крупных кораблях.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Нападение на военный корабль — это акт агрессии в отношении государства, — рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — Это повтор того, что происходило в последние дни в Белгородской области. Власти Украины, не имея возможности победить на поле боя, стремятся диверсионными атаками, такими булавочными уколами нанести ущерб, моральный, политический нашему государству. И они будут продолжать в том же духе.

«Реагировать оперативно и предельно жестко»

24 мая министр обороны России Сергей Шойгу высказался по поводу атаку боевиков на Белгородскую область. Он назвал ее очередной террористической акцией киевского режима против мирного населения. Выступая на коллегии министерства, глава ведомства рассказал, что 22 мая подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию России в районе международного пункта пропуска «Козинка».

— В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации , — сказал министр.

По словам Шойгу, в результате было уничтожено более 70 украинских террористов, автомобильная и бронетанковая техника.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

— На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко, — заверил министр.

24 мая губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородским районом сработала система ПВО, был сбит беспилотник на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Главы региона рассказал, что в больницах сейчас находятся девять человек, пострадавших в ходе атаки украинских диверсантов: трое в реанимации в тяжелом состоянии, остальные уже в отделениях. Накануне Гладков сообщил, что в результате атаки погиб житель села Козинка.

Операция продолжается

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин 24 мая показал, как бойцы добровольческого отряда «Барс» с помощью беспилотников выбивают украинских боевиков с их позиций. «Барс» у держивают важную высоту, от контроля над этой местностью зависит снабжение Лисичанска. С помощью дрона бойцы отряда заметили четырех боевиков. После точного сброса, мина накрыла их прямо в блиндаже.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

— Сбросами работаем. Выкуриваем их из окопов и следом посылаем миномет, — рассказал боец с позывным Туман.

24 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 400 человек и 26 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, в ДНР уничтожены склады боеприпасов трех бригад ВФУ а также командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады.