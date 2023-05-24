Завершить ликвидацию: режим КТО отменен после разгрома украинской ДРГ

В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции, эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома. По последним данным, в результате атаки террористов погиб житель села Козинка, еще 13 ранены. В Кремле выразили глубокую обеспокоенность случившимся и заявили, что силовые ведомства делают всё для предотвращения подобных событий в будущем. В Минобороны отчитались о разгроме нападавших, уничтожении более 70 боевиков и девяти единиц техники. Эксперты отмечают, что на атаковавших Белгородскую область не распространяются нормы гуманитарного права, поскольку по международным законам они считаются террористами.

Разгром террористов

Режим контртеррористической операции на территории Белгородской области отменен, сообщил 23 мая глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в Грайвороне и Головчино жители вернулись в свои дома, жителей Гора-Подол, Глотово и Козинки должны вернуть централизованно в ближайшее время.

«От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Самые искренние соболезнования всем родным и близким. Знаю, что его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается», – написал Гладков в своем Telegram-канале. Местные власти ранее сообщали о 13 пострадавших местных жителях.

23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что случившееся «вызывает глубокую обеспокоенность» и лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. По его словам, силовые ведомства делают всё для предотвращения подобных событий в будущем. «Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция с тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Сгоревшие бронемашины украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Комментируя сообщения о том, что среди террористов могут быть этнические русские, Песков заявил: «Это украинские боевики с Украины. На Украине живет много этнических русских. Но всё равно они являются украинскими боевиками. Вот из этого и нужно исходить, а наши специальные ведомства сейчас, конечно же, будут выяснять личности тех, кто имел к этому отношение».

— С точки зрения международного права это террористическая операция, а те, кто участвовал в ней — террористы, — рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе . — На них не должны распространяться нормы международного гуманитарного права, как на комбатантов — участников вооруженных конфликтов. То есть эти люди должны быть уничтожены.

По его словам, подобные операции планирует обычно руководство вооруженных сил, в данном случае, Украины.

— То, что они говорят насчет того, что там какой-то мифический «русский корпус», — чепуха полная. Это была операция [ВФУ], — пояснил дипломат. — Они сначала открыли артиллерийский огонь. Под его прикрытием начали вторжение. Операция, направленная на то, чтобы нивелировать их поражение в Артемовске. Думаю, что такие вещи продолжатся, так что нам надо серьезно к ним готовиться.

Ранее в Минобороны России рассказали о том, как проходила контртеррористическая операция в Белгородской области.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. 22 мая, после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка», а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию РФ. В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены, — заявили в ведомстве.

Остатки боевиков были отброшены на территорию Украины, и там по ним наносилось огневое поражение до полной ликвидации, рассказали в Минобороны. По данным ведомства, уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Спецоперация продолжается

23 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 720 человек и 34 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В Харьковской и Запорожских областях пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

В ДНР уничтожены два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВФУ. Кроме того, в районе населенного пункта Торецк поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ, а также в районе Авдеевки уничтожены два склада горючего для военной техники ВФУ.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Никита Цицаги

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал, как работает группа огневого поражения 287-го отдельного стрелкового батальона первого армейского корпуса ВС РФ.

Стрелки на передовой работают с открытой местности. В этот раз группа огневого поражения сделала несколько выстрелов по позициям боевиков из станкового гранатомета СПГ. Первый выстрел — по старым установкам, второй — после корректировки огня с беспилотника. Вслед за этим бойцы произвели еще несколько выстрелов.

— Всё, теперь быстро уходим. Мероприятие по взбадриванию противника, — прокомментировал корреспондент, покидая позицию вместе с солдатами.

Такие встряски полезно устраивать, пока украинские силы пытаются нащупать слабые места в нашей обороне , рассказал боец с позывным Сарань.

— Чтобы, скажем так, не расслаблялись, чтобы показать, что мы тут есть и что бесполезно сюда лезть — встретим их как полагается, из чего есть, — пояснил он.

Фото: РИА Новости

Сарань также передал через съемочную группу «Известий» поздравление для своего сына: «Димон, хочу поздравить тебя с днем рождения. Извини, что первый раз за всё время не было меня рядом. Маме помогаешь, молодец, слушайся там. Я скоро буду дома».

Последний подвиг

В Минобороны России 23 мая рассказали о военнослужащем, проявившем в бою мужество и самоотверженность.

Украинские формирования пытались прорвать линию обороны российских войск. Взвод старшего лейтенанта Александра Бичаева выдвинулся навстречу противнику и нанес внезапный удар, сковав дальнейшее продвижение и отрезав путь для ввода резервов.

Позднее подразделение Александра попало в огневую засаду. Офицер получил тяжелое ранение, но остался на позиции и до последнего продолжал огнем прикрывать выход группы из окружения.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

«Его смелые и решительные действия сорвали наступление противника , нанеся врагу значительные потери, а также сохранили жизни вверенного ему личного состава», — рассказали в Минобороны.