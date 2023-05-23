Диверсия событий: чего добивались боевики атакой на Белгородскую область

В Белгородской области в связи с попыткой прорыва диверсионной группы со стороны Украины введен режим контртеррористической операции. К ликвидации боевиков привлечены Вооруженные силы, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ. Восемь жителей Грайвороновского округа получили ранения. В Кремле заявляют, что атака стала попыткой минимизировать политический эффект от падения Артемовска. По словам экспертов, украинские формирования теперь будут любой ценой отвлекать внимание от своего разгрома. В этот же день Минобороны сообщило об успешном ударе по аэродрому «Днепр». По словам источников «Известий», в результате удара уничтожены запасы дальнобойных боеприпасов, поставленных Украине НАТО, поражены несколько самолетов.

Атака диверсантов

В понедельник, 22 мая, на территорию Грайвороновского округа Белгородской области зашла диверсионно-террористическая группа, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Перед этим округ в течение нескольких часов обстреливали из миномета. К вечеру глава области сообщил о восьми пострадавших. Кроме того, снаряд попал в детский сад, где в результате начался пожар.

Город Грайворон находится в 5 км от границы с Украиной, в нем проживают около 6 тыс. человек. В течение 22 мая большая часть населения приграничных сел и райцентра покинула территорию, сообщил губернатор. Местные власти с сотрудниками МЧС и полиции завершили обход, приняты меры по сохранности домов и имущества. Также глава региона сообщил, что последние звонки в школах региона пройдут в дистанционном формате.

Сейчас в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Против боевиков действуют подразделения Вооруженных сил, Погранслужбы, Росгвардии, ФСБ.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что о попытке прорыва ДРГ доложили главе государства. По его словам, сил и средств для ее выдавливания с территории РФ и уничтожения на месте достаточно. Песков назвал акцию попыткой Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска, который был окончательно освобожден в минувшие выходные.

— Конечно, это истерическая реакция на падение Артемовска, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Они тем самым пытаются любой ценой перехватить информационную повестку, затушевать, закрасить кровью и создать как можно больше поводов, чтобы не возвращаться к такому оглушительному разгрому. Надо понимать, что их задача сейчас — любой ценой перехватить информационную составляющую.

Высокоточными ударами

Вооруженные силы России в ночь на 22 мая нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр», сообщили в Минобороны РФ.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены, — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в результате удара уничтожены запасы дальнобойных боеприпасов, поставленных Украине НАТО. Кроме того, поражены несколько самолетов, переоборудованных в качестве носителей этих изделий.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Это связано с ожидаемым контрнаступлением формирований киевского режима, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Поэтому впервые так интенсивно били по аэродрому в Днепропетровске, наносили удары уже не в глубину, а по районам, близким к линии боевого соприкосновения — Днепропетровская область, оккупированная часть Запорожской области. Стреляли ракетчики из «Искандеров», удары наносили летчики. Думаю, что так будет происходить практически каждый день, каждую ночь. Наши наносят удары по военной технике, по пополнению, ГСМ, боеприпасам.

22 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 545 человек и 30 единиц военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в российском военном ведомстве.

В Харьковской области и ДНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны. Также в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВФУ, а в Херсонской области — склад боеприпасов 123-й бригады теробороны.

Фото: РИА Новости

Российская ПВО в районе населенного пункта Лозовое в ДНР сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Артиллерийские дуэли

В понедельник военкор «Известий» Станислав Григорьев показал, как российские артиллеристы охотятся за украинскими орудиями, обстреливающими Донецк. В окрестностях города — беспрерывный грохот гаубиц и рев ракет. Артиллеристы разрушают укрепрайоны ВФУ. Российские системы ПВО уничтожают значительную часть выпущенных боеприпасов, в том числе высокоточных. Однако важно не только перехватывать снаряды, но и уничтожать артиллерийские системы противника, представляющие угрозу для мирных жителей.

Расчеты ведут настоящую охоту друг за другом. Украинские формирования в Авдеевке отвечают огнем. На линии соприкосновения они предпринимают отчаянные попытки прорыва. Военнослужащий ВС РФ по имени Сергей получил орден Мужества за отражение серии атак на свою позицию.

— Освободили свой левый фланг, после этого отразили еще ряд атак. И всё, в принципе, ничего такого, — рассказал солдат.

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Над Авдеевкой под грохот артиллерийской канонады поднимается гигантский столб черного дыма. Позднее стало известно, что это последствия удара по коксохимическому заводу, где, по данным разведки, находился командный пункт противника.

В наступлении и в обороне

В Минобороны России 22 мая рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Штурмовая группа рядового Егора Сапунова получила задачу прорвать оборону противника на одном из тактических направлений. В ходе боя солдат с тыла обошел позиции боевиков и выстрелом из РПГ попал в склад ракетно-артиллерийского вооружения. От детонации боеприпасов было уничтожено три автомобиля.

Затем Егор Сапунов уничтожил две минометные позиции вместе с расчетами. В результате боевики лишились минометной поддержки и отступили.

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Рота младшего сержанта Егора Синюшкина выполняла задачу по блокированию населенного пункта, подконтрольного украинским формированиям. Боевики попытались выйти из поселка через участок, за оборону которого было ответственно отделение Егора.

Грамотно маневрируя, Синюшкин огнем из БМП уничтожил до десяти боевиков. Командуя отделением, он не позволил противнику прорваться на данном участке обороны, при этом не допустил потерь среди личного состава. По итогам боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи.

Над материалом работали: Роман Крецул, Андрей Федоров, Богдан Степовой, Алексей Рамм