Найти и обездвижить: аэропорты столкнулись с проблемой закупки защиты от дронов

Операторы российских аэропортов столкнулись с проблемой закупки и установки средств защиты от дронов. Причина — в отсутствии регламентов и требований, рассказали представители авиаузлов . В Росавиации проблему признают, но считают, что ее решением должны заниматься силовые структуры, например, Росгвардия, ведь для борьбы с военными дронами технических средств, доступных гражданским службам, просто не существует. Эксперты отмечают, что далеко не все аэропорты требуют оснащения средствами радиоэлектронной борьбы.

Подняли вопрос

Российские аэропорты не могут начать закупку специального технического оборудования для защиты от незаконных полетов беспилотников (БПЛА) . Этот вопрос изначально поднимали на конференции «Транспортная безопасность», которая прошла в Москве 24–25 мая. О проблеме в ходе дискуссии заявили представители нескольких авиаузлов. По их словам, приобретение пока невозможно — необходимо определить порядок их сертификации и установки .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам гендиректора компании «Юмирс» (производитель комплексов «Радескан-антидрон») Андрея Клюева, аэропорты не могут начать закупки без циркуляра от Росавиации, подтверждающего совместимость этих комплексов с системами Госкорпорации по ОрВД (национального провайдера аэронавигации в России).

— Региональные власти сейчас формируют штабы, в состав которых входят ФСБ, Росгвардия, другие органы. Они, в свою очередь, составляют списки критически важной инфраструктуры, в обязательном порядке подлежащей оснащению средствами борьбы от БПЛА . Например, аэропортов. Операторы же авиаузлов говорят, что у них нет никакого предписания о возможности применить то или иное средство , — рассказал он.

Проблему признают и в авиарегуляторе. В ведомство поступает много писем от авиаузлов с вопросами, что делать и какими средствами пользоваться , рассказал начальник отдела аккредитации подразделений транспортной безопасности профильного управления Росавиации Александр Севрюков.

— В аэропортах есть подразделения транспортной безопасности. Мнения разработчиков федеральной программы (по интеграции дронов в единое воздушное пространство. — «Известия») здесь разделяются: одни хотят возложить борьбу с дронами на эти подразделения, остальные — на другие, — пояснил он «Известиям». — На сегодняшний момент у нашего управления есть позиция, что мы бы не стали наделять полномочиями по обнаружению и борьбе с БПЛА подразделения транспортной безопасности авиаузлов. Скорее всего, это будет некая уже существующая структура в аэропорту — например, занимающаяся локацией .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Чтобы система защиты заработала в полную силу, предстоит, по всей видимости, внести изменения в закон «О транспортной безопасности», в постановление правительства № 969 (о сертификации средств обеспечения транспортной безопасности) и другие нормативные акты , считает чиновник.

Проблему с закупкой средств борьбы с БПЛА «Известиям» подтвердил директор аэропорта Пензы Юрий Осколков. В пресс-службе калининградского Храброво сообщили, что ждут от Росавиации и Минтранса рекомендаций и сертифицированного оборудования .

Службы транспортной и авиационной безопасности аэропорта не занимаются противовоздушной обороной, они обеспечивают безопасность на земле , заявили в пресс-службе Внуково. В Шереметьево и Домодедово от комментариев отказались. «Известия» направили запросы в аэропортовые холдинги.

«Известия» также направили запросы в пресс-службу правительства, Минтранс, Росавиацию, Росгвардию, МВД, ФСБ и ФСО.

Назрела защита

Защитить аэропорты гражданским оборудованием всё равно получится не от всех типов беспилотников , подчеркнул Александр Севрюков. В ведомстве дроны условно разделили на три группы — ракетного типа, самолетного и мультироторные .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Специалисты, находящиеся в аэропортах и осуществляющие их защиту, смогут бороться с беспилотниками только мультироторного типа. Это обыкновенные дроны массой, скорее всего, до 30 кг или в этих пределах. Перехват и уничтожение других БПЛА — задача силовых органов. Борьба с ними силами аэропортовых структур просто бесполезна . Для их поражения нужны спецсредства, которые используют вооруженные силы, — ЗРПК, зенитно-ракетные системы и другое, — рассказал чиновник.

Что касается гражданского оборудования, Росавиация рассматривает характеристики разных продуктов и планирует написать техзадание на разработку нужного аэропортам комплекса . Он должен будет обнаруживать беспилотник заблаговременно, а воздействие будет осуществляться либо оператором, либо автоматически, добавил Александр Севрюков.

Разделение рисков

Председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев также считает, что борьбе со специализированными военными беспилотными воздушными системами (БВС), цель которых — поражение объектов или разведка (а не просто хулиганские действия), должна вестись военными средствами ПВО. В этом случае нужно разделять риски на гражданские и военные, отметил эксперт.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Например, гражданские комплексы производства «Юмирс» могут лишь подавить сигнал БПЛА, но сам аппарат при этом никуда не денется, пояснил глава компании Андрей Клюев. Физически же такой антидронный комплекс не может заставить БПЛА сесть. После его воздействия самый распространенный вариант гражданского дрона зависает в воздухе, при потере GPS — сносится по ветру. В воздухе устройство может находиться, пока у него не сядут аккумуляторы. Потом включается алгоритм безопасной посадки (более интеллектуальные дроны могут перейти в режим возвращения в точку старта).

— Еще один важный вопрос — пресечение полета гражданских БПЛА. Кто должен иметь такую обязанность и полномочия? К примеру, средства РЭБ обездвижили дрон, но он продолжает висеть в воздухе или летит по программе. Его можно сбить стрелковым оружием. Но при падении он может причинить ущерб , — объяснил Сергей Детенышев.

С тем, могут ли сотрудники Росгвардии применять средства подавления БПЛА , пока существуют нормативные нюансы, отметил на конференции замначальника отдела развития средств обнаружения ФКУ «Научно-исследовательский центр «Охрана» ведомства Владимир Николаев. Есть определенные сложности и в применении антидроновых ружей, так как условия их использования в зоне СВО отличаются от аэропортовых, добавил он.

— Если расстояние до дрона небольшое, можно, в принципе, сбивать их и водометами. Но представьте, сколько нужно водометов на аэропорт, — заключил Владимир Николаев.