Атак не пойдет: в РФ усилят защиту энергообъектов от беспилотников

В России усилят защиту энергообъектов от дронов. Правительство поручило Минэнерго проработать вопрос об ограничении полетов беспилотников над наиболее значимыми объектами ТЭК . Об этом сказано в письме ведомства в энергокомпании (есть у «Известий»). Такая мера особенно актуальна для нефтебаз и НПЗ в регионах, граничащих с Украиной, считают эксперты и представители бизнеса. В Минэнерго «Известиям» подтвердили, что работают над вопросом, и назвали обсуждаемые нововведения критически важными для энергетической безопасности.

Небо закрывается

Власти намерены усилить защиту энергообъектов от дронов. Правительство поручило Минэнерго до 1 ноября проработать вопрос об ограничении полетов беспилотных летательных аппаратов над наиболее значимыми объектами ТЭК . Об этом сказано в письме от 14 октября, которое статс-секретарь — замглавы ведомства Анастасия Бондаренко разослала в энергокомпании (есть у «Известий»).

— Эта мера направлена на ограничение действий посторонних лиц в воздушном пространстве над значимыми объектами ТЭК. Активизация процессов установления зон ограничения полетов <...> сейчас представляется критически важной мерой, направленной на обеспечение энергетической безопасности, — заявили в Минэнерго.

Создание бесполетной зоны над энергообъектами стало особенно актуально в период СВО России на Украине, когда отечественные нефтебазы и НПЗ в приграничных зонах могут подвергаться атакам с воздуха , считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Нанести дрон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Из примеров: 15 октября украинские силовики в очередной раз обстреляли Белгородскую область, один из снарядов попал в нефтебазу, писали СМИ. Ранее сообщалось и о ряде случаев обстрелов нефтебаз на территории Донбасса, а также буровых платформ в Крыму. В июне нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области на границе загорелся после того, как его атаковали беспилотники.

В случае, если даже сам дрон не начинен взрывчаткой и не может подорвать энергообъект, он позволяет собирать информацию для злоумышленников, добавил Дмитрий Гусев. Несогласованные с предприятием полеты беспилотников представляют угрозу, если они управляются и обычными любопытными гражданами: случайно упавшее устройство способно спровоцировать пожар, так что прорабатываемая правительством мера целесообразна, заключил представитель бизнеса. Случайные или запланированные инциденты с участием дронов могут привести к перебоям в работе энергоснабжающих предприятий, подтвердил источник «Известий» в крупной компании.

— Уверен, что полеты беспилотников должны быть запрещены над всеми электростанциями любого типа. И дело тут не только в необходимости обеспечения дополнительных мер безопасности на период СВО. Беспилотники могут запутываться в проводах, вызывать помехи в работе оборудования, могут и просто потерять сигнал и упасть. И неизвестно, куда именно упадет такой аппарат и к чему это приведет. Такие случаи были неоднократно, — сказал «Известиям» генеральный директор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

Зоны ограничений

Как рассказали в Минэнерго, с 2017 года зоны ограничения полетов уже были установлены над некоторыми объектами ТЭК. Сейчас энергокомпании сами инициируют этот процесс через Росавиацию , добавили в министерстве. Если зоны ограничения полетов будут установлены, несанкционированное присутствие дрона над объектом ТЭК позволит считать его угрозой и даст основания устранить беспилотник, пояснили в ведомстве.

Нанести дрон Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

«Известия» направили запросы в Росавиацию и Госкорпорацию по организации воздушного движения.

Также в Минэнерго пояснили, что в соответствии с законодательством установление зоны ограничения полетов не влечет за собой запрета на использование воздушного пространства самими собственниками предприятий. Посторонним же необходимо будет получать разрешение.

В ведомстве подчеркнули: сегодня право на применение средств противодействия дронам (речь о ручных и стационарных глушилках) есть только у силовых структур . Но власти прорабатывают вопрос предоставления таких полномочий и организациям, обеспечивающим защиту объектов ТЭК, Минэнерго участвует в этой работе, сказали в министерстве.

— Сегодня полеты беспилотников над объектами ТЭК не регламентируются и контролировать этот процесс энергетические компании не могут, — отметили в компании «Т Плюс».

Нанести дрон Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Нововведение позволит обеспечить безопасность стратегически важных для энергоснабжения страны активов, добавили там.

— В нынешней ситуации создание закрытых зон в воздушном пространстве обеспечит необходимую безопасность станций,— согласны в «Т Плюс».

Доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин добавил, что к наиболее важным для энергоснабжения объектам помимо электростанций можно отнести и электрические сети, теплосети, котельные.

Генеральный директор компании «ЭдАн Инжиниринг» (производитель оборудования для АЗС и нефтебаз) Эдуард Анимаев отметил: если дополнительных ограничений на использование дронов для самих собственников предприятий на их территории не появится, нововведение заслуживает поддержки и не принесет дополнительных издержек бизнесу. Он добавил, что на стратегических промышленных объектах было бы целесообразно ставить ПВО, а технические работы с участием дронов проводить лишь со специального разрешения силовых структур.