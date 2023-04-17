Залетным ветром: на Чукотке и Ямале появятся первые базы для запуска дронов

Первые крупные базы для дронов появятся в 2024 году в девяти поселках и городах Чукотки и Ямала. На местных аэродромах и посадочных площадках организуют инфраструктуру для отслеживания и навигации беспилотников. Минтранс подготовил паспорт соответствующего федерального проекта. В 2025-м программу планируется расширить еще на 20 аэродромов в ХМАО и на Камчатке, а к 2030-му — на 290 в других регионах. Отдаленные субъекты выбраны в качестве пилотных из-за низкой плотности населения и интенсивности полетов, отмечают эксперты. Кроме того, тестовые запуски там уже осуществляет «Почта России».

Подготовка к пуску

Минтранс подготовил паспорт федерального проекта, посвященного развитию инфраструктуры и обеспечению безопасности полетов беспилотных авиационных систем (БАС). С копией документа ознакомились «Известия». Его подлинность подтвердили два источника, близких к Минтрансу.

Министерство выбрало первые девять населенных пунктов, аэродромы которых будут оснащены «унифицированной инфраструктурой связи, навигации, наблюдения для обеспечения полетов БВС (беспилотных воздушных систем)». Это Анадырь, Беринговский, Марково, Канчалан (Чукотский автономный округ), Салехард, Салемал, Панаевск, Питляр и Лопхари (Ямало-Ненецкий автономный округ).

В 2023 году ведомство планирует определиться с техническими и финансовыми параметрами проектов оснащения посадочных площадок в этих пунктах, а внедрением самих инфраструктурных комплексов займутся в 2024-м, следует из паспорта проекта.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В 2025 году программа будет расширена еще на 20 аэродромов, в 2026-м — на 58, а к 2030 году — подобной инфраструктурой должны быть оборудованы 290 аэродромов. В программе фигурируют и другие субъекты — Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатка, Татарстан, Башкирия, Самарская, Томская, Московская, Ленинградская, Свердловская и Ростовская области. Параметры федерального проекта пока уточняются, Минтранс направил запросы в субъекты РФ, говорится в документе.

Параллельно с этим министерство займется внедрением в этих регионах инфраструктуры для приема и выпуска БВС, их наземного и технического обслуживания.

До середины июня 2023 года Минтранс планирует согласовать с Минфином параметры финансирования оснащения площадок, кабмин должен будет утвердить их до декабря в рамках подготовки проекта закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», уточняется в документе.

Заниматься оснащением площадок под беспилотники будет Росавиация и подведомственное ей ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) — национальный провайдер аэронавигационного обслуживания. Будущие маршруты следования дронов предложит «Почта России», следует из документа.

«Известия» направили запросы в Минтранс, Росавиацию, Минфин, ГК по ОрВД.

В пресс-службе Минтранса сообщили, что полеты беспилотников осуществляются в рамках экспериментального правового режима в четырех регионах: Чукотском АО, Камчатском крае, ЯНАО и ХМАО.

Другие планы

Помимо развития инфраструктуры Минтранс планирует принять еще ряд мер для внедрения беспилотников в России. Планируется, например, упростить процедуры использования воздушного пространства для дронов, выполняющих авиахимические работы (обработка сельхозугодий), а также для осуществляющих полеты в интересах спортивных и образовательных организаций, следует из текста документа.

В 2023–2024 годах планируется также выделить отдельные территории, не требующие получения разрешения на проведение аэросъемки с дронов. До конца 2025-го в РФ внедрят систему получения цифрового разрешения на выполнение съемки местности и пространственных данных с использованием БВС. Процесс подачи заявок на сертификацию российских беспилотников также планируется организовать в электронной форме — через сайт госуслуг, следует из паспорта проекта.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Минтрансу предстоит заказать большое количество научно-исследовательских работ: по возможностям идентификации низколетящих БАС, системам наблюдения за ними, цифровым радиолиниям связи с беспилотником, созданию единой базы данных авиационной метеорологической информации, следует из документа. Озаботится ведомство и разработкой требований к системам предупреждения столкновений дронов с пилотируемыми судами, а также закажет разработку облика системы организации воздушного движения в условиях города (городская аэромобильность).

Наконец, в рамках федерального проекта планируется оснастить некоторые аэропорты РФ системами обнаружения БВС и средствами противодействия их противоправному применению. Речь идет об аэропортах, отнесенных к объектам транспортной инфраструктуры I категории, говорится в паспорте проекта.

Как пояснил «Известиям» эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов, категорирование осуществляется с учетом степени угрозы совершения в аэропорту актов незаконного вмешательства и их последствий. К первой категории относятся наиболее уязвимые аэропорты — это самые крупные порты РФ, пояснил эксперт.

Обеспечивать защитой от дронов абсолютно все, даже самые мелкие и отдаленные, посадочные площадки в стране бессмысленно и затратно, считает Федор Борисов. К тому же речь идет о защите скорее от гражданских беспилотников, а не военных — падения и опасные маневры последних должны отрабатывать в Минобороны, так как в этом случае под угрозой оказывается уже не транспортная, а национальная безопасность.

— При этом у нас достаточно случаев хулиганства, некой кустарщины, когда на аэродромы или прилегающие территории пользователи залетают на своих дронах и создают угрозу полетам самолетов, — поясняет Федор Борисов.

Риски и задачи

Комплексы, которые планирует внедрить Минтранс, — это радиотехническая инфраструктура, размещенная и на борту, и на земле, и, может быть, в космосе, поясняет советник генерального директора НИЦ «Аэроскрипт» (занимается аэронавигацией для БАС) Владислав Шифрин. Она позволит задействовать дроны в общем информационном поле, включая управление воздушным движением.

По словам директора центра развития системы технологических конкурсов Фонда поддержки проектов «Национальной технологической инициативы» (НТИ) Юрия Молодых, внедрение БАС целесообразно начинать как раз с отдаленных регионов: там доставка грузов сейчас осуществляется вертолетами, стоимость одного вылета которого оценивается в сотни тысяч рублей.

— Именно в таких условиях экономически целесообразно начинать внедрять БАС. Низкая плотность населения и интенсивность полетов в этих регионах снижают риски в случае возможных падений дронов, — сообщил эксперт.

Фото: ТАСС/Андрей Огородник

В крупных же городах массовое использование беспилотников пока несет огромные риски — как физические, так и репутационные, продолжает Юрий Молодых. Налет любой БВС очень небольшой, надежность невысокая по сравнению с пилотируемой авиацией, которая начала развиваться на 100 лет раньше.

Отдаленные регионы больше других нуждаются в улучшении транспортной доступности, добавляет также Владислав Шифрин. Кроме того, именно на Ямале и Чукотке свои тестовые полеты на дронах уже выполняет «Почта России»: там сформирована маршрутная сеть, введен экспериментальный правовой режим, проходят первые полеты тяжелых БВС.

В пресс-службе «Почты России» подтвердили «Известиям», что Чукотка и ЯНАО стали первыми регионами для внедрения необходимой инфраструктуры: именно там требуется, с одной стороны, увеличить скорость доставки, а с другой — уменьшить ее стоимость, особенно в межсезонье.

«Почта России» уже частично определилась с маршрутами: базовый сценарий — это перевозка из узловых точек, например столиц регионов, до посадочных площадок в отдаленных населенных пунктах, откуда почта будет поступать в отделения на местах. Речи о доставке сразу конечному потребителю сейчас не идет, добавили в компании.