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Полная безударность: в РФ делают систему упреждения столкновения дронов

Как набор датчиков позволит беспилотнику распознавать объект и не попасть в воздушное ДТП
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российские инженеры разрабатывают первую отечественную систему, которая позволит предупреждать и предотвращать столкновения беспилотников с другими летательными аппаратами. Она предназначена для гражданских дронов взлетной массой свыше 30 кг. В основе ее работы — малогабаритная радиолокационная станция, которая «наблюдает» за обстановкой с помощью излучения электромагнитных импульсов и принятия отраженных сигналов от воздушных судов. Бортовой вычислитель обрабатывает данные и принимает решение о том, нужно ли аппарату менять курс или высоту. Разработчики планируют создать систему к 2026 году, сделав модификации для летательных аппаратов разной массы. Эксперты считают особенно важным внедрить такую разработку для гражданских беспилотников, которые будут летать над городами.

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Предупредить и предотвратить

Российские инженеры приступили к созданию первой отечественной системы, которая позволит операторам беспилотных воздушных судов заблаговременно обнаруживать опасные сближения аппаратов в воздухе. Аналогичные разработки есть и в других странах, например в США, но они находятся на этапе экспериментов и пилотных проектов, серийно еще не внедрены.

Систему создает научно-производственное предприятие «Радар ммс», компания — участник рынка «Аэронет» НТИ. Разработку назвали Detect-and-Avoid System (DAA, система обнаружения и предотвращения). Она состоит из нескольких подсистем, главная из которых представляет собой первичные малогабаритные бортовые радиолокационные станции, работающие в диапазоне частот сантиметровых длин волн, или, как его называют, СВЧ. Их используют главным образом для радиолокации и радиорелейной связи.

Полная безударность
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий
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— Бортовые радиолокационные станции данного диапазона позволят одновременно вести наблюдение за воздушными судами, находящимися в секторе обзора на расстоянии более 25 км, — рассказал «Известиям» директор направления беспилотных авиационных систем (БАС) компании Василий Анцев. — Система наблюдения будет передавать сообщения о пространственном положении беспилотника на наземные пункты управления движением и на воздушные суда, оборудованные этой системой.

Также в нее входят приборы для измерения высоты, бортовой вычислитель для обработки данных и формирования команд изменения траектории полета. Он же отвечает за передачу сообщений об изменении маршрута оператору беспилотника и в пункты управления воздушным движением.

Бортовой вычислитель, обработав полученные данные, примет решение об изменении траектории или высоты полета.

Систему можно будет использовать не только для задач гражданской беспилотной техники, но и адаптировать для обеспечения безопасности полетов малой авиации, вертолетов и самолетов. DAA предупредит воздушные суда о наличии беспилотников на пути их следования.

Полная безударность
Ми-8
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— На данный момент мы ведем разработку системы для беспилотников массой от 30 до 700 кг, но планируем создать и ее модификации для более тяжелых и легких экземпляров, — рассказал Василий Анцев. — Но наиболее вероятные заказчики — представители малой авиации: вертолеты типа Ми-8 и дроны. Сегодня они практически ничем не оборудованы для предотвращения «ДТП в воздухе». Например, на севере высотный потолок составляет порядка 800 м, а видимость не слишком хорошая. В этих случаях можно и просмотреть летящий на тебя беспилотник.

Разработчики планируют завершить создание системы в 2026 году.

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Безопасность прежде всего

Эксперт Международной организации гражданской авиации Андрей Яблоков объяснил разницу систем предупреждения столкновения на пилотируемых и беспилотных воздушных судах. На самолете или вертолете эта система идентифицирует другие воздушные аппараты и высоту их полета, затем передает данные пилоту, который принимает решение о смене траектории. Если «убрать» человека из летательного аппарата, нам нужно заменить его зрение и мышление техникой. Этим и занимается система предупреждения столкновений в воздухе. Если беспилотником управляет оператор на земле, информация идет ему. Если же оператора нет, вычислительная система должна сама принимать решение о смене траектории.

Единую систему, подходящую каждому воздушному судну, создать нельзя, — рассказал эксперт. — Ведь самолеты и беспилотники летают на разных высотах, с разными скоростями. Кроме того, для гражданских беспилотников, особенно работающих в городских условиях, есть риск столкновения со зданиями или рельефом местности. Разумеется, и требования к безопасности летающих над городом беспилотников выше, чем для парящих над нежилой зоной.

Полная безударность
грузы
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Система слежения и предотвращения столкновений беспилотных аппаратов необходима для разрешения взлета и контроля воздушной обстановки систем БАС, считает руководитель лаборатории «Школа дронов» детского технопарка МАИ «Траектория взлета» Кирилл Щукин.

— Все БПЛА массой от 30 кг должны быть оборудованы также системами экстренной безопасной посадки, которая предотвратит возможный ущерб для третьих лиц, — считает Кирилл Щукин. — Их необходимо внедрять на любые БПЛА, которые рассчитывают применять в воздушном пространстве РФ. Ведь сейчас беспилотники планируют использовать для самых разных задач в городских условиях, например для доставки грузов или мониторинга ситуации с воздуха.

По словам разработчиков, предстоит решить еще большое количество регуляторных проблем — например, разработать стандарты в этой области.

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