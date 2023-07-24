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Минобороны сообщило о 17 сбитых в Крыму беспилотниках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Крыму ночью 24 июля была пресечена попытка атаковать 17 бесплилотными летательными аппаратами (БПЛА) объекты на территории города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.), из которых одиннадцать беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова», — говорится в заявление оборонного ведомства.

Еще три беспилотника были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших нет.

Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов также заявил, что были сбиты или посажены украинские БПЛА. Он отметил, что произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе республики. Кроме того, обломками одного из сбитых беспилотников был поврежден частный дом в Кировском районе.

Также он объявил о приостановлении движения по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь и по железной дороге в Джанкойском районе.

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В этот же день была пресечена атака украинских беспилотников на нежилые объекты в Москве. В МО РФ сообщили, что два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и впоследствии потерпели крушение. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в результате происшествия нет серьезных разрушений, никто не пострадал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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