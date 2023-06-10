Застолбить выходные: как развивают туризм в летнем Красноярске

Лето — традиционная пора отпусков. С приходом тепла миллионы людей отправляются путешествовать по России, благо наша страна настолько велика и разнообразна, что каждый может найти то, что ему по душе. Одни спешат к морю, другие стремятся в горы, третьи погружаются в историю и культуру, четвертые ищут новых эмоций, впечатлений и вкусов. На сей раз «Известия» отправились в Красноярск и выяснили, чем славится сердце Енисейской Сибири.

Культурный код

Красноярск — один из крупнейших городов в России — был основан в первой трети XVII века. Но несмотря на солидную историю, выглядит он удивительно молодо . Это видно невооруженным глазом, стоит только немного прогуляться по улицам. В центре сохранился небольшой участок дореволюционной застройки — уютный и атмосферный. Всё остальное — вполне современная, стильная и порой весьма затейливая архитектура. А еще здесь много парков и скверов.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Красноярск интересен также в культурном отношении. В краеведческом и художественном музеях собраны весьма приличные тематические коллекции, театр оперы и балета известен по всей стране. Драмтеатр и филармония радуют богатым репертуаром. Но главные достопримечательности Красноярска расположены всё же за городской чертой, благо совсем недалеко.

Наедине с природой

Буквально в получасе езды находится заповедная зона — национальный парк «Красноярские столбы». Живописные каменные глыбы, гордо возвышаясь над вековой тайгой, притягивают огромное количество туристов , прежде всего из числа местных жителей. Для горожан «сходить на столбы» в выходные столь же привычно, как отправиться в кино или в театр. Вроде бы им здесь всё давно знакомо, но единение с природой случается каждый раз заново и оно каждый раз неповторимо. В столбах и правда есть какая-то магия. Они меняются в зависимости от сезона, погоды и времени суток, то охотно пускают к себе, то держат на расстоянии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На столбы ходят пешком и только пешком. Взрослые и дети, мужчины и женщины. Серьезные и сосредоточенные, с неизменными рюкзаками за спиной. Покорят подходящую вершину, а затем присядут где-нибудь в сторонке, любуются видами и неспешно беседуют, попивая горячий чай из термоса. Для красноярцев такой досуг — какое-то совершенно особое удовольствие. Время — вне времени. Мгновения жизни, которые принадлежат только им. Может быть, именно поэтому они и возвращаются сюда снова и снова .

Территория в окрестностях столбов прилично обустроена. По лесу проложены деревянные настилы, чтобы не вытаптывать тайгу и не подвернуть ногу на крутых спусках, в нужных местах есть лавочки и мусорные баки. На подъезде — удобные парковки с кафе и туалетами.

Приятное с полезным

Есть и настоящие курортно-туристические зоны. Буквально на окраине Красноярска в районе реки Базаиха, аккурат на границе с национальным парком, расположился фанпарк «Бобровый лог» — крупнейший рекреационно-горнолыжный комплекс к востоку от Уральских гор. Здесь оборудованы пешие и велосипедные маршруты разной сложности, есть подъемники, работает бассейн. Летом народ катается на родельбане и зипрайдере, а зимой на коньках, горных лыжах и сноутюбинге. А на канатке можно прокатиться в любое время, и это небольшое путешествие само по себе доставит немало радости благодаря роскошным видам, которые открываются с высоты птичьего полета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Летом в Красноярске бывает довольно жарко. Неудивительно, что и местных жителей, и путешественников тянет к воде. В Енисее купаться не очень комфортно — все-таки довольно прохладно. Зато многие отправляются на берега Красноярского моря. Это огромная заводь, которая образовалась при постройке плотины Красноярской ГЭС выше по течению реки. Вода здесь спокойная и прогревается куда лучше. А еще здесь можно походить под парусом — на побережье действует несколько компаний, предлагающих такие услуги.

На заметку: совсем рядом с плотиной есть небольшая смотровая площадка. Сюда непременно стоит заглянуть, чтобы вблизи оценить всю мощь человеческого гения, покорившего необузданную природу.

Живое о живом

Впрочем, чтобы оказаться на природе, красноярцам даже необязательно выезжать за город, ведь в самом центре находится удивительный остров Татышев, где есть всё необходимое для активного досуга. По выходным здесь довольно многолюдно. Всё время проходят какие-то соревнования, конкурсы или концерты, действуют разноформатные игровые зоны. Но главное местное развлечение — суслики. На острове обитают тысячи зверьков, которые совершенно не боятся людей. Местные жители говорят, что у каждого настоящего красноярца в кармане непременно найдется морковка или горсть семечек — излюбленное лакомство маленьких островитян .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На заметку: гостям города удобнее всего останавливаться в отеле «Novotel Красноярск Центр». По соотношению цены и качества это честные «четыре звезды». В шаговой доступности находятся, пожалуй, все основные городские достопримечательности — краеведческий музей, драматических и оперный театры, проспект Мира со старыми домами, фонтаны на Театральной площади и отреставрированная набережная Енисея.

В поисках сибирской кухни

В текущем сезоне есть и еще одна причина посетить Красноярск. Каждую субботу в полутора сотнях километров от города в лесной глуши происходит необычное гастрономическое действо . На плоской скале заброшенного мраморного карьера, откуда открывается захватывающий дух вид на окрестности, проходит «Фестиваль Диких ужинов». Еду по специальному меню готовят лучшие шеф-повара страны. Проект, организованный известным красноярским ресторатором Хайямом Аминовым при поддержке национальной ресторанной премии Wheretoeat и регионального комитета по туризму, стартовал 3 июня совместным выступлением Артема Гребенщикова (BoBo, Санкт Петербург) и Андрея Матюхи («The Печь», «Угли-угли», Краснодар). Гостям подавали слабосоленую нельму с соусом из ферментированного сельдерея и эмульсией из тархуна, восстановленный картофель в золе с икрой хариуса и вяленым маралом, сига с «тако» из щавеля и зеленого горошка с соусом из сметаны и помидоров, филе оленя со мхом из брокколи, спаржей и черным чесноком, а также сорбет из таежного чая с печеньем из листьев черной смородины. Каждая подача сопровождалась винным или коктейльным пейрингом.

Фото: пресс-служба «Фестиваля диких ужинов»

В течение двух месяцев на скале выступят Николай Бобров (Tunguska, Красноярск), Егор Анисимов (Zuma, Владивосток), Артем Канцев (Qazaq Gourmet, Астана), Михаил Михайлов («Булгаков», «Дзе», Красноярск), Андрей Шмаков (Savva, Москва), Мирко Дзаго («Аист», Onest, Москва), Никанор Вейра (Olluco, Москва), Том Халпин (Maya, T1, Москва), Андрей Федосеев (Björn, Москва), Алексей Кучеров (0,75 Please, Красноярск), Роман Чемеренко («Чешуя», Красноярск), Денис Курков (Fresco, Красноярск), а также Хайям Аминов (Fresco, Asia, г. Красноярск). Подробности меню неизвестны, поскольку повара создают его непосредственно под каждое мероприятие. Ясно только, что все блюда будут готовиться на открытом огне непосредственно перед гостями с максимально широким использованием локальных продуктов и региональных специалитетов — дикороссов, ягод, грибов, дикой рыбы, дичи и др.

Фото: пресс-служба «Фестиваля диких ужинов»

В ближайшие годы организаторы планируют проводить сезонные «Фестивали Диких ужинов» в других регионах Енисейской Сибири, таких как плато Путорана и Саяны. «Мы хотим привлечь внимание к уникальным местным продуктам и блюдам на их основе, а в конечном счете сформировать и закрепить такое явление, как кухня Енисейской Сибири», — рассказал «Известиям» идеолог проекта ресторатор Хайям Аминов .

Продукт имеет значение

Надо сказать, что среди коллег у Аминова немало единомышленников. За последние годы в городе появилось несколько знаковых ресторанов, в которых с большим вниманием относятся к богатому гастрономическому наследию региона .

В ресторане «Хозяин тайги» отлично работают с мясом. В меню — тартар из марала, якутские пирожки с гусиной печенью и лосятиной, решти с олениной, сибирский суп-гуляш с мясом оленя, лося, телятины и дикого зайца, пельмени из кабана, затируха с телячьими щечками и многое другое.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Тем, кто хочет детально познакомиться с щедрым рыбным царством Енисейской Сибири, но не только ее, непременно стоит заглянуть в ресторан «Чешуя». В меню представлен широкий выбор холодных и горячи блюд из нельмы, сига, муксуна, лосося, хариуса тугунка, пеляди, нерки. Например, из муксуна здесь готовят севиче с битыми огурцами и соусом из желтого перца. Из нерки сооружают нежнейшую «Мимозу» с муссом из копченого лосося. Из щуки получаются отличные голубцы в сливочно-икорном соусе. А палтуса просто обжаривают и сервируют с лжеризотто из кабачка и соусом из мидий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

В ресторане Tunguska продолжают экспериментировать не только с локальными продуктами, но и с традиционными рецептами, создавая на их основе блюда высокой кухни с выраженным региональным характером. В июне здесь стартовал новый сет, посвященный обрядовой культуре местных народов. Он так и называется — «Ритуалы». Можно пофантазировать, какие смыслы — не только гастрономические, но и культурологические — зашифрованы в таких подачах, как суп-капучино на суттуг шай с сэндвичем из мухомора, кедровый сыр с чипсами из молочной пены, трюфельным жу и икрой из выдержанного сыра, птичка-пирог с перепелкой, фуа-гра, вяленым яком и ряженкой с хреном или березовая меренга с гелем из березового сока и кремом из базилика.

Фото: Пресс-служба ресторана Tunguska