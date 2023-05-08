Врата юга: как провести выходные в Воронеже

Воронеж часто сравнивают с Северной столицей из-за обилия зданий в стиле барокко и ампира, однако много интересного можно найти и в области. На территории региона, знаменитого своим плодородным черноземом, процветает натуральное хозяйство и мода на экологические продукты. Под них даже отведен целый этаж на Центральном рынке Воронежа — одной из главных гастрономических достопримечательностей города. Что еще стоит посмотреть и попробовать в Воронеже, вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру» выясняли «Известия».

Ручные коровы и роботы-сыроделы

Одно из слов, с которым исторически ассоциируется Воронеж, — это чернозем. В 1889 году его даже привезли на Всемирную выставку, проходившую в Париже, где образец этой земли завоевал золотую медаль.

Неудивительно, что сейчас каждый участок такого дара природы местные жители стараются пустить в дело и выстраивают свою деятельность вокруг производства натуральных продуктов. При этом, по их же словам, далеко не все продукты региональных ферм и теплиц им удается попробовать первыми — гастрономические товары из Воронежа можно встретить по всей стране.

Предпринимателям стоит отдать должное: они не только помогают в восстановлении культурного наследия региона, но также внедряют новые технологии на предприятиях и создают активности для туристов, тем самым знакомя людей с секретами производства.

Воронежская область занимает одно из ведущих мест по количеству коровьих голов по России и Европе. Познакомиться с местными коровами туристы могут лично — благодаря экскурсиям на фермы и предприятия. Регион вообще очень богат на разнообразную живность, например здесь располагается единственный в мире бобровый питомник, а «фишкой» местного океанариума считается аттракцион с кормлением акул.

Фото: Александр Никулин

Те, кого тянет к природе, могут оправиться, например, на козью экоферму загородного комплекса Farm & Village, где козочек можно покормить прямо с рук. Правда, за внимание посетителей будут бороться и другие обитатели загонов — ослы, яки, коровы, кони и даже верблюд . Раньше здесь можно было попробовать сыры из козьего и коровьего молока, сейчас временно — только из коровьего. На ферме родилось много козлят, и козье молоко решили отдавать им, чтобы молодое козье поколение росло здоровым. Сыр производят прямо на территории комплекса, в местной сыроварне, куда каждый может записаться на экскурсию с дегустацией. Отведать его можно и в ресторане «Сеновал» , где локальный продукт используют в блюдах, приготовленных по восстановленным историческим рецептам.

Если же туристу больше интересно промышленное производство сыра, то неподалеку располагается сыродельный завод компании «ЭкоНива» с большим сырным хранилищем — туда тоже пускают посетителей. Через окошко можно увидеть настоящего робота, которого работники предприятия ласково называют Федей. Федя обрабатывает сырные головы, промывая их солевым раствором и добавляя бревибактерии, а затем кладет на место.

Незабытое старое

Воронеж не только активно развивает контактное сельское хозяйство и натуральное производство, но и стремится стать центром гастрономического туризма. Шеф-повара выстраивают меню, основываясь на местных продуктах, поэтому сюда следует ехать ради обедов и ужинов в формате «только с грядки». Собственных традиционных рецептов, как признаются воронежцы, у них немного. Среди них — окрошка на белом квасе , о которой слышали далеко не во всех регионах. «Известиям» удалось попробовать ее в ресторане «Тулиновъ дом», где классический вариант из редиски, лука, огурца, отварной говядины и зелени подается в квасе со сливками.

Фото: Александр Никулин

Традиционные блюда русской и европейской кухни можно найти и в меню ресторана парк-отеля «Икорец». Здесь готовят не только привычные карбонару или яблочный штрудель, но и донскую похлебку или уху из судака и лосося.

А вот если хочется экстремально-гастрономического тура, то следует отправиться в ресторан «1586». Экстремальный он не только потому, что на крыше заведения находится аттракцион «Эй! Троллей», который меньше чем за минуту переносит на другой берег реки Воронеж благодаря тросу на роликовой каретке . Но и потому, что здесь можно дать волю своему аппетиту.

В «1586» не осудят тех, кто решил начать день с вареников с вишней, террина из птицы или сразу перейти к десерту. Место также удивляет своими активностями: начиная с аудиосвиданий, во время которых ужин на двоих сопровождается специальной звуковой дорожкой и заданиями, чтобы пара лучше узнала друг друга, и заканчивая мастер-классами от шефа, где посетителей учат готовить сырники, выпечку, плов или пельмени.

Главной же гастрономической точкой на карте Воронежа принято считать Центральный рынок, на котором можно закупиться продуктами по весьма демократичным ценам, а также попробовать блюда, которые бесплатно приготовят при посетителях из купленных здесь мяса или рыбы. Особенно интересно подняться на второй этаж, где расположилось собственное мини-производство. На рынке, например, можно найти более 15 видов полезного и вкусного зефира, в том числе «Воронежский Чернозем», необычный цвет которого достигается благодаря добавлению чернил каракатицы и бамбукового угля. За процессом его создания можно наблюдать через прозрачные витрины цеха.

Еще одной съедобной достопримечательностью рынка является названный в его честь «Рынбургер». Попробовать диковинку можно на ресторанной площадке рынка. От обычного гамбургера он отличается в том числе весом, который, если верить меню, составляет около 730 г. Несмотря на то что свино-говяжья котлета с чеддером приправлена тремя видами соуса (бальзамик, майонез и барбекю), булка не успевает пропитаться ими и сохраняет форму, чем не могут похвастаться многие большие бургеры.

Фото: Александр Никулин

Пивные замки и готические приведения

Гастрономические поездки по Воронежской области можно совместить с посещением интересных исторических мест. Например, после обеда в «Тулиновъ доме» стоит отправиться во Дворец Ольденбургских , находящийся там же, в Рамони. Усадебный дом выполнен в стиле кирпичной неоготики, чего не ожидаешь увидеть в русской глубинке. Кстати, по словам местных жителей, как и в любом другом дворце, здесь встречаются свои приведения, так что посетители, возможно, смогут увидеть призрак принцессы Ольденбургской в старинном зеркале.

С конца 1970-х годов дворец закрыт на реставрацию, однако в нем проводят экскурсии. А с 2014 года на территории комплекса образовали музей — историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских», где проходят спектакли, концерты и выставки.

Еще один «замок» Воронежской области располагается по другую сторону от города — в нем размещается завод (ради него, собственно, и был построен замок) на территории пивоварни «Таркос». Такая средневековая архитектура с башенными часами и витражами, по задумке авторов, должна напоминать посетителям о местах, в которых владельцы пивоварни впервые попробовали копченое пиво и нащупали собственную рецептуру. Так, одна из башен является копией сооружения в центре Бамберга, а другая напоминает башню с Карлового моста в Праге. Понять, что перед вами именно пивоварня, позволяют только металлические резервуары прямо на фасаде здания, каждый из которых вмещает по 100 т пива.

Попасть внутрь завода может любой желающий, купив билет на экскурсию. На ней покажут (а если вы старше 18 — то и дадут попробовать), как варится пиво, и проведут по всем этапам его приготовления, научат отличать хороший солод от плохого и разрушат популярные мифы о пиве и пивоварении. При этом владельцы «Таркоса» приветствуют фото- и видеосъемку — место действительно можно назвать модным: пространство внутри замка освещают неоновые кольцевые светильники, а дегустационное пространство украшено множеством скляночек с различными сухоцветами и сделанными под старину фолиантами.

Фото: Александр Никулин

Если же хочется познакомиться с настоящей стариной, то еще дальше располагается музей — заповедник Дивногорье с Маяцким городищем, Успенским монастырем XVII века и церковью Сицилийской иконы Божией Матери. Увидеть стены средневековой хазарской крепости в оригинальном виде пока не получится (уцелевшие участки были покрыты специальным раствором для сохранения), зато пройтись по узким коридорам церкви Сицилийской иконы Божьей Матери всё еще возможно. Храм был выдолблен монахами прямо в горе и состоит из множества подземных ходов и горниц, где раньше жили члены религиозной общины. Для прогулки лучше прихватить с собой верхнюю одежду и фонарик — условия жизни тогдашних обитателей монастыря были суровыми.

На обратном пути в город туристы могут посетить другой археологический музей-заповедник «Костенки», в котором законсервированы места стоянок первобытных людей. Примерный возраст найденных в этих местах артефактов составляет более 20 тыс. лет. Недалеко располагается семейный парк «Лепота», предлагающий гостям обед в традиционном стиле с соленьями, блинами, медовухой и «салом мамонта». Из чего оно делается на самом деле — секрет, возможно, под Воронежем и вправду скрываются где-то живые мамонты.

Маленький Воронеж

Помимо подъемов на вершины гор, самого большого пивного бара в России и гастрономических изысканий Воронежская область предлагает много вариантов семейного и детского досуга. Так, в городе Лиски находится Юго-Восточная детская железная дорога, на которой воспитанники магистрали под руководством инструкторов изучают основы железнодорожных специальностей, правила эксплуатации железных дорог и подвижного состава, а также технику безопасности. Прогуливаясь по Воронежу, можно заметить, как по реке проплывает множество байдарок и каноэ — и управляют ими тоже дети.

Фото: Александр Никулин

Вообще Воронеж нередко называют колыбелью русского военно-морского флота. Именно здесь собрали первый корабль, предназначенный для Второго Азовского похода Пета I, по образцу купленной в Голландии галеры. С тех пор здесь многое произошло: учредили Адмиралтейство и изготовили Андреевский флаг, открыли навигацкую школу и школу для подготовки младших специалистов флота. А шлюзовые системы и «сухую гавань» воронежцы разработали и возвели первыми в мире. Увидеть и даже пройтись по палубе первого линейного корабля, строительством которого руководил лично Петр Алексеевич, можно до сих пор. Правда, туристам предлагают посетить копию «Гото Предестинации» — настоящее судно до наших дней не сохранилось . Усилиями специалистов-судостроителей, историков, архивистов и работников культуры удалось воссоздать внешнее и внутреннее убранство линкора, а металлический корпус, скрытый под деревянной обшивкой, позволяет рассекать акваторию водохранилища и при полном штиле.

В 10 минутах езды от Адмиралтейской площади, на которой расположилась «Гото Предестинация», находится еще один музей, связанный с царем и его увлечением, он так и называется — «Петровские корабли». Экспозиция рассказывает не только про зарождение ВМФ России в Воронеже, но и про все этапы развития кораблестроения в России. Здесь можно увидеть модели кораблей, инсталляции с фигурами в полный рост, а также почувствовать себя матросом на детской палубе или в зале «Кают-компании», где воссоздана обстановка того времени. Для полного погружения можно даже примерить кители адмиралов и платья придворных дам.

В Воронеже много связано с именем первого российского императора. Перенестись в петровские времена поможет и единственный в России «Музей русской бани». От обычной парилки его отличает экспериментальная театральная площадка, стилизованная под деревянную избу. Среди представлений — рассказ о том, как «Как царь Петр в баню ходил». Во время таких интерактивных шоу посетителей познакомят с русскими банными традициями, а после пригласят на традиционное купеческое чаепитие с десертами XIX века. Кстати, сам музей располагается в действующих торговых банях потомственного купца.

Фото: Александр Никулин