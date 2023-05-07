Край с характером: что посмотреть туристу в Азове и Таганроге

Ростовская область — край цветения и изобилия. Окруженные холмами и степями с одной стороны и Азовским морем — с другой, эти земли не только богаты на угощения, но и сохранили следы нескольких великих культур, были важным этапом Шелкового пути, а сегодня вновь привлекают туристов со всей страны. Сюда можно приехать как в отпуск, так и на несколько дней — отдохнуть от городской суеты и полюбоваться закатами, отведать блюда казачьей кухни и приобщиться к колоритной культуре. «Известия» изучили Азов и Таганрог вместе с проектом «Медиа Звезды» по инициативе Ассоциации малых туристских городов и администрации Азова, при содействии Агентства по туризму и деловых коммуникаций Ростовской области и туристической компании «ДонВояж». Предлагаем несколько локаций, в которых стоит побывать.

Пройти маршрутами Петра I и взобраться на настоящую крепость

Азов встречает распустившейся зеленью. Если в столице весна еще только вступает в свои права, то здесь повсюду цветут сирень и тюльпаны. Город расположен на юге Ростовской области, Дон здесь раскинулся во всю ширь, а в 12 км от Азова уже плещется море.

В городе много парков и аллей, а до всех достопримечательностей можно дойти пешком. Сердце Азова — знаменитые крепостные валы, которые и сегодня напоминают о петровских походах. Каждый вал имеет свое название: Смоленский, Алексеевский, Гордона и т.д. Сегодня это любимое место прогулок у азовчан и многочисленных туристов, а с роскошной смотровой площадки открывается живописный вид на дельту Дона.

Азовская крепость Фото: Дон Вояж

Ежегодно в первую субботу августа на валах крепости проходит фестиваль, посвященный знаменательному событию — Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года. Посмотреть костюмированный спектакль, который разворачивается под открытым небом под сабельный звон и грохот канонады, приезжают тысячи туристов. При желании в постановке можно принять участие. «Представьте, что вы видите своего руководителя, одетого в костюм войска донских казаков или турецких янычар, а может, это встреча руководителей на острове, где расположился настоящий казачий стан. Всей командой на сап-бортах они выходят из Дона в Азовское море, вау-эффект достигнут» — рассказывает о возможностях города директор АМТГ Константин Анучин. Малые города предоставляют уникальную возможность интеграции бизнес-мероприятия в культурные события города. Плюсы всем: и администрации, и бизнесу, а главное — жителям города.

У подножия крепостного вала в одноименном ресторане можно попробовать гастрономическую редкость — настоящий петровский сбитень из 33 трав на меду, которым император поил своих солдат, чтобы поддержать в них здоровье и бодрость духа. Рецепт удалось восстановить по архивным записям, найденным в Эрмитаже. Рядом расположился пороховой погреб — единственный сохранившийся на юге России памятник военно-инженерного искусства XVIII в.

Не останутся без открытий и любители музейных редкостей. Именно в Азове находится богатейшая коллекция сарматского золота, а также единственный в стране целый скелет шерстистого слона-трогонтерия (возраст около 600 тыс. лет) и уникальный скелет слона-динотерия (возраст около 5 млн лет).

Скифское золото Фото: Светлана Давыдова

Первое поселение здесь было основано греками, затем им завладели римляне, сарматы, гунны, хазары, печенеги, турки и, наконец, русские. Здесь мирно сосуществовали итальянская колония и крепость Золотой Орды, находился один из крупнейших портов Великого шелкового пути. Следы былых культур бережно хранят в Азовском историко-археологическом музее, коллекция которого ежегодно пополняется новыми находками.

Незадолго перед смертью великий путешественник Тур Хейердал побывал в Азове, рассчитывая найти доказательства теории о южных истоках викингов. По его словам, Азов является уникальным для всей планеты кладезем свидетельств истории человечества.

Отдохнуть душой и телом, увидеть табун диких лошадей и встретить закат там, где Дон впадает в Азовское море

Еще одна точка притяжения — набережная, к которой можно пройти по подвесному мосту, спустившись от Смотровой площадки. Отсюда можно отправиться на речную прогулку, взяв в аренду лодку, сап-борд, катер или парусную яхту, и пройти через золотые ворота России. Если повезет, по пути можно встретить табун диких лошадей, свободно пасущихся в дельте Дона.

На лодочной станции «Лодочки» гостям предложат несколько маршрутов по реке, один из которых заканчивается на взморье: здесь Дон впадает в Азовское море, а живописные закаты никого не оставят равнодушными. Сезон частного судоходства начинается в конце апреля и завершается в середине октября.

Фото: Константин Анучин

За экзотикой отправляйтесь в гости к кузнецу. Он не только проведет мастер-класс по кузнечному делу, но и покатает на лодке, покажет скрытые от посторонних глаз ерики и островки. Каждый из тех, кто возьмет в руки молот, увезет с собой поделку, выкованную собственными руками. «Если вы устали от домашней суеты и стрессов на работе — тогда добро пожаловать в наш маленький провинциальный город. У нас на каждом шагу простые радости, которые ничего не стоят: тишина, природа, вкусная еда. Вам нужно только выбрать сервис по вашему запросу и наслаждаться отдыхом», — говорит Оксана Кочевная, начальник развития туризма администрации Азова.

Любителям ярких фотографий наверняка понравится маяк в Мержаново, который находится между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Необычная локация на высоком берегу Азовского моря стала популярной после сериала «Смотритель маяка». Здесь можно покататься на качелях над обрывом, с ветерком проехать на троллее, открыть «дверь в никуда» и полюбоваться морскими просторами с высоты птичьего полета.

Набережная Таганрога Фото: Светлана Давыдова

Выйти к морю можно на набережной Таганрога. Этот город — не только родина гениальных Антона Чехова и Фаины Раневской, но и настоящий архитектурный музей под открытым небом. В городе более 200 красивых старинных зданий в стилях от необарокко до модерна, а городской музей во многом повторяет причудливый силуэт Ярославского вокзала в Москве работы Федора Шехтеля. Здесь сохранились родной дом Чехова и даже бакалейная лавка его отца. Если выйти в море, можно увидеть Таганий Рог со стороны залива таким, каким его видел основатель города Петр I.

Пировать по-царски: аутентичная кухня русских императоров, донские автохтоны и, конечно, уха

Южное гостеприимство в Азове заметно повсюду, но лучше всего оно чувствуется в колоритной казачьей кухне. Азов широко славится козинаками и халвой. Это действительно так, но местная кухня может предложить гурманам гораздо больше. Это донская уха и шашлык из осетрины, донские раки, щучья икра, моченые арбузы и многое другое. Начать знакомство с казачьей кухней можно на центральном базаре Азова или Таганрога — выйдет ярко и колоритно. Закрепить опыт стоит в ресторанах, которые предлагают донские блюда в традиционном исполнении и современном прочтении. На сладкое подойдут нежная сюзьма и каймак — топленый творог и сливки, популярный местный специалитет. А в жаркую погоду охладит сливочное азовское мороженое — такое же вкусное, как помнится в детстве.

Фото: Дон Вояж

Приятным дополнением станут локальные вина. Запомните названия донских автохтонных сортов винограда: Сибирьковый, Кумшацкий белый, Красностоп Золотовский, Цимлянский черный, познакомиться с которыми можно на винодельне «Кантина». Вина получаются насыщенные и оригинальные, вполне соответствующие донскому характеру.

Гостиничный сектор в Азове и Таганроге приятно удивляет многообразием. Здесь можно найти как скромные стандартные номера, так и роскошные коттеджи с собственным бассейном, баней и выходом к реке или оформленные в уникальном стиле люксы. Это по достоинству оценил бизнес: выездные корпоративные мероприятия и конференции — не редкость для здешних мест, хотя потенциал развития в гостиничной сфере еще есть.

«Многие считают, что весь Азов можно увидеть за один день, но это не так. Полноценный и яркий уикенд в Азове способен удивить даже самых искушенных путешественников. Ночевать можно, например, в бутиковом отеле Scher Hof, где к услугам гостей пивное SPA и бассейн под открытым небом. Познакомиться с традициями донского казачества можно в Арт-медиа центре на спектакле «Я помню первое свидание», а поездить верхом — в конном клубе «Благодарный». Приятно удивит и ужин в историческом ресторане «Крепостной вал». Не спешите уезжать из Азова, малые туристские города России умеют влюблять», — говорит автор проекта «Медиа Звёзды» Амалия Акопова.

Фото: Светлана Давыдова

На дорогу любителям авиапутешествий в этом году придется потратить немного больше времени: аэропорты юга России, в том числе Ростова-на-Дону, временно закрыты. Добраться можно либо на поезде, либо на автомобиле по трассе «Дон». От Ростова-на-Дону до Азова всего 35 км, до Таганрога чуть больше — 60 км.