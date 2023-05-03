Акцент на Кавказ: коридор «Север-Юг» ждет рост перевозок, а Архыз — судьба Куршавеля

Развитие туризма и транспортная инфраструктура стали основными темами первого дня Кавказской инвестиционной выставки . Она прошла в Минводах 3 мая впервые и собрала тысячи участников: от министров до представителей малого бизнеса. Подобные мероприятия — один из наиболее эффективных методов продвижения регионов , они повышают уровень сотрудничества власти, бизнеса и общества, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Для Северного Кавказа это особенно актуально — через него проходит транспортный коридор «Север-Юг», кроме того у него мощный агрокомплекс и индустриальный потенциал .

Новый Куршавель

Кавказская инвестиционная выставка проводится впервые. По данным организаторов, она собрала более 3 тыс. участников . На стендах в основном представлены производители продуктов питания, напитков и алкоголя.

Наибольшей популярностью пользовалась стойка Кизлярского коньячного завода, где широко представлен его ассортимент: желающим предлагали продегустировать «до дна». Среди других компаний, которые обращали на себя внимание — стенд Нальчикского молочного комбината и фирмы «Фрукт-трейд», которая производит соки. Последний был украшен огромным количеством яблок. Чтобы погрузить участников в местный колорит, творческие коллективы станцевали на открытии выставки лезгинку.

На форуме запланировано более 50 мероприятий в формате дискуссий и круглых столов . В мероприятии уже приняли участие вице-премьер Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, губернаторы ряда регионов. Также в рамках выставки прошло заседание правительственной комиссии, которое провел глава кабмина Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин во время осмотра экспозиций Кавказской инвестиционной выставки Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Как отметил Александр Новак, Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) имеет стратегическое значение, поскольку это транспортная артерия . Максим Решетников заявил, что для Кавказа наступило время возможностей, поскольку он стал «важным логистическим перекрестком» .

Участники выставки обсудили потенциал транспортного коридора «Север-Юг», который призван обеспечить связь между Россией и Индией через Иран . Он проходит, в том числе, через Кавказ. Объем перевозок в I квартале 2023 года по этому маршруту вырос вдвое, достигнув 2,3 млн т , отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. По его словам, расширяющиеся возможности транспортно-логистической инфраструктуры позволяют наращивать поставки грузов .

Большое внимание уделили и теме туризма. Так, председатель совета директоров АО «Фирма Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева» Александр Ткачев пообещал, что Архыз скоро станет «новым Куршавелем» .

Как отметил глава Минэка Максим Решетников, развитие туризма идет по нескольким направлениям, например, был привлечен инвестор к управлению курортом «Архыз», также субсидиями из госбюджета поддержаны пять проектов по строительству гостиниц на сумму 12 млрд рублей . Министр добавил, что выросла активность СКФО в использовании мер поддержки: одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на 43 млрд, а по темпам кредитования МСП округ опережает другие.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Затрагивая тему вывода бизнеса из серой зоны, Максим Решетников отметил, что Минэк совместно с Минфином планирует подумать над мерами, которые бы стимулировали легализацию в отраслях с высокой долей теневого сектора . В том числе, по его словам, нужно «посмотреть практику налоговых режимов, которые эффективно работают в других регионах».

Вложения и проекты

Главные направления развития СКФО более детально обсудили на совещании с членами правительственной комиссии под руководством главы кабмина Михаила Мишустина. Он отметил увеличение вложений в основной капитал и рост промышленности: вырос объем товаров собственного производства .

— Серьезно уменьшилась безработица — уже примерно до 10%, за последние три года минус 3,6 п.п. При этом выросло число занятых в экономике почти на 4,5% . Сегодня это более 4 млн человек, — отметил премьер-министр.

Он также обратил внимание, что изменения в структуре занятости свидетельствуют о повышении спроса на квалифицированный труд среди работодателей.

Участники Кавказской инвестиционной выставки Фото: ТАСС/Елена Афонина

Глава кабмина объяснил, что во всех регионах были определены пять ключевых вопросов и пять прорывных проектов кластерного типа, которые предусматривают уже десятки инвестиционных подпроектов.

— В основном в наиболее сильных отраслях, таких как агропром и индустрия гостеприимства. Они принесли регионам более 240 млрд рублей и способствовали созданию свыше 9 тыс. рабочих мест. 12 из этих инвестиционных подпроектов уже завершены . Еще 79 — находятся на различных стадиях, — констатировал Михаил Мишустин.

Житница и здравница

Кавказ имеет важное значение для экономики и социального развития России , заявил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

— Это и житница, и здравница. Кавказ обладает значительными трудовыми и сырьевыми ресурсами, достаточно развитой инфраструктурой , но, конечно, в первую очередь это агропромышленный комплекс и туризм, — отметил эксперт.

Фото: ТАСС/Зубайр Байраков

По его словам, несмотря на снижение уровня промышленного развития в условиях санкций, все еще достаточно высоким остается и индустриальный потенциал округа . При этом эксперт считает, что санкции побудили власти обратить на СКФО более пристальное внимание.

После того, как рухнула советская экономическая система, именно на Кавказе был создан — и интенсивно развивается до сих пор — новый российский АПК, сказал глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

— Без преувеличения, регионы Северного Кавказа (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Адыгея), экономика которых основана на мощном и высокоприбыльном растениеводстве и животноводстве, кормят всю страну , — заявил эксперт.

По его словам, инвестиции в сельское хозяйство — ключевое условие дальнейшего развития. Неудивительно, что правительство делает на этом акцент в рамках региональной инвестиционной выставки, считает Дмитрий Орлов.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Проведение таких мероприятий очень важно, они выступают одним из наиболее эффективных методов продвижения территорий. Инвестиционные выставки, кроме решения конкретных экономических задач, повышают уровень сотрудничества власти, бизнеса и общества , — рассказал «Известиям» профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько.