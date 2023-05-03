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- Акцент на Кавказ: коридор «Север-Юг» ждет рост перевозок, а Архыз — судьба Куршавеля
Акцент на Кавказ: коридор «Север-Юг» ждет рост перевозок, а Архыз — судьба Куршавеля
Развитие туризма и транспортная инфраструктура стали основными темами первого дня Кавказской инвестиционной выставки. Она прошла в Минводах 3 мая впервые и собрала тысячи участников: от министров до представителей малого бизнеса. Подобные мероприятия — один из наиболее эффективных методов продвижения регионов, они повышают уровень сотрудничества власти, бизнеса и общества, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Для Северного Кавказа это особенно актуально — через него проходит транспортный коридор «Север-Юг», кроме того у него мощный агрокомплекс и индустриальный потенциал.
Новый Куршавель
Кавказская инвестиционная выставка проводится впервые. По данным организаторов, она собрала более 3 тыс. участников. На стендах в основном представлены производители продуктов питания, напитков и алкоголя.
Наибольшей популярностью пользовалась стойка Кизлярского коньячного завода, где широко представлен его ассортимент: желающим предлагали продегустировать «до дна». Среди других компаний, которые обращали на себя внимание — стенд Нальчикского молочного комбината и фирмы «Фрукт-трейд», которая производит соки. Последний был украшен огромным количеством яблок. Чтобы погрузить участников в местный колорит, творческие коллективы станцевали на открытии выставки лезгинку.
На форуме запланировано более 50 мероприятий в формате дискуссий и круглых столов. В мероприятии уже приняли участие вице-премьер Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, губернаторы ряда регионов. Также в рамках выставки прошло заседание правительственной комиссии, которое провел глава кабмина Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин во время осмотра экспозиций Кавказской инвестиционной выставки
Как отметил Александр Новак, Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) имеет стратегическое значение, поскольку это транспортная артерия. Максим Решетников заявил, что для Кавказа наступило время возможностей, поскольку он стал «важным логистическим перекрестком».
Участники выставки обсудили потенциал транспортного коридора «Север-Юг», который призван обеспечить связь между Россией и Индией через Иран. Он проходит, в том числе, через Кавказ. Объем перевозок в I квартале 2023 года по этому маршруту вырос вдвое, достигнув 2,3 млн т, отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. По его словам, расширяющиеся возможности транспортно-логистической инфраструктуры позволяют наращивать поставки грузов.
Большое внимание уделили и теме туризма. Так, председатель совета директоров АО «Фирма Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева» Александр Ткачев пообещал, что Архыз скоро станет «новым Куршавелем».
Как отметил глава Минэка Максим Решетников, развитие туризма идет по нескольким направлениям, например, был привлечен инвестор к управлению курортом «Архыз», также субсидиями из госбюджета поддержаны пять проектов по строительству гостиниц на сумму 12 млрд рублей. Министр добавил, что выросла активность СКФО в использовании мер поддержки: одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на 43 млрд, а по темпам кредитования МСП округ опережает другие.
Затрагивая тему вывода бизнеса из серой зоны, Максим Решетников отметил, что Минэк совместно с Минфином планирует подумать над мерами, которые бы стимулировали легализацию в отраслях с высокой долей теневого сектора. В том числе, по его словам, нужно «посмотреть практику налоговых режимов, которые эффективно работают в других регионах».
Вложения и проекты
Главные направления развития СКФО более детально обсудили на совещании с членами правительственной комиссии под руководством главы кабмина Михаила Мишустина. Он отметил увеличение вложений в основной капитал и рост промышленности: вырос объем товаров собственного производства.
— Серьезно уменьшилась безработица — уже примерно до 10%, за последние три года минус 3,6 п.п. При этом выросло число занятых в экономике почти на 4,5%. Сегодня это более 4 млн человек, — отметил премьер-министр.
Он также обратил внимание, что изменения в структуре занятости свидетельствуют о повышении спроса на квалифицированный труд среди работодателей.
Участники Кавказской инвестиционной выставки
Глава кабмина объяснил, что во всех регионах были определены пять ключевых вопросов и пять прорывных проектов кластерного типа, которые предусматривают уже десятки инвестиционных подпроектов.
— В основном в наиболее сильных отраслях, таких как агропром и индустрия гостеприимства. Они принесли регионам более 240 млрд рублей и способствовали созданию свыше 9 тыс. рабочих мест. 12 из этих инвестиционных подпроектов уже завершены. Еще 79 — находятся на различных стадиях, — констатировал Михаил Мишустин.
Житница и здравница
Кавказ имеет важное значение для экономики и социального развития России, заявил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.
— Это и житница, и здравница. Кавказ обладает значительными трудовыми и сырьевыми ресурсами, достаточно развитой инфраструктурой, но, конечно, в первую очередь это агропромышленный комплекс и туризм, — отметил эксперт.
По его словам, несмотря на снижение уровня промышленного развития в условиях санкций, все еще достаточно высоким остается и индустриальный потенциал округа. При этом эксперт считает, что санкции побудили власти обратить на СКФО более пристальное внимание.
После того, как рухнула советская экономическая система, именно на Кавказе был создан — и интенсивно развивается до сих пор — новый российский АПК, сказал глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.
— Без преувеличения, регионы Северного Кавказа (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Адыгея), экономика которых основана на мощном и высокоприбыльном растениеводстве и животноводстве, кормят всю страну, — заявил эксперт.
По его словам, инвестиции в сельское хозяйство — ключевое условие дальнейшего развития. Неудивительно, что правительство делает на этом акцент в рамках региональной инвестиционной выставки, считает Дмитрий Орлов.
— Проведение таких мероприятий очень важно, они выступают одним из наиболее эффективных методов продвижения территорий. Инвестиционные выставки, кроме решения конкретных экономических задач, повышают уровень сотрудничества власти, бизнеса и общества, — рассказал «Известиям» профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько.
Он добавил, что социально-экономическое развитие СКФО можно оценить, как достаточно динамичное. Эксперт напомнил, что Комплексная госпрограмма «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» по итогам девяти месяцев 2022 года стала первой по эффективности реализации среди 49 госпрограмм России, показав 100-процентное исполнение.