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Сельхозугода: Мишустин поручил рассмотреть создание программы АПК для ДФО

Поможет ли она решить проблему высокой стоимости продуктов в регионе
Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Для Дальнего Востока могут принять специальную программу по развитию агропромышленного комплекса (АПК). Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минсельхозу рассмотреть такую возможность, узнали «Известия». Указание было дано после обращения в кабмин руководства комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Депутаты сочли, что такая программа поможет снизить цены на продукты в регионе, а также повысит их доступность для населения. В числе мер — установление максимально льготной ставки по кредитам для аграриев, снижение тарифов на электроэнергию, компенсация затрат на строительство объектов АПК. Эксперты говорят, что такой вопрос назрел уже давно.

Снизить цены

Глава кабмина Михаил Мишустин 6 апреля поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву изучить вопрос принятия специальной программы по развитию АПК для Дальнего Востока. С копией документа ознакомились «Известия». Такое распоряжение премьер дал после встречи с парламентариями, на которой ему передали обращение от комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, сказал «Известиям» его глава Николай Харитонов.

«Дальний Восток сегодня обеспечен своими овощами не более чем на 38%, мясом — на 32% молоком — на 54%. Основные проблемы АПК региона состоят в низкой инвестиционной привлекательности отрасли, высокой энерго- и трудоемкости производства, в неразвитости кормовой базы, рыночной и транспортно-логистической инфраструктуры», — говорится в документе за подписью главы комитета Николая Харитонова, который имеется в распоряжении «Известий».

В общем объеме продукции АПК в России удельный вес ДФО сегодня составляет всего 3%, говорится в письме. В подтверждение этому в Госдуме приводят статистику по некоторым показателям продукции. Так, поголовье коров на Дальнем Востоке насчитывает 482,3 тыс. особей в сравнении с 7,7 млн по всей России, свиней — 761,5 тыс. в ДФО в сравнении 27,7 млн в РФ, скота и птицы на убой — 383,1 тыс. и 16,2 млн, молока — 968 тыс. т и 32,98 млн т.

сельское хозяйство
Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

Решить проблему обеспечения продуктами, как считают в комитете, можно только с помощью повышения объемов собственного производства сельскохозяйственной продукции. Однако для этого необходимо принять ряд программных мер по поддержке представителей отрасли. К таковым в ГД предлагают отнести установление максимально льготной для аграриев ставки по кредитам, снижение тарифов на электроэнергию, компенсации затрат на строительство объектов АПК.

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«Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, принять во внимание позицию комитета в части разработки специальной программы развития АПК в Дальневосточном федеральном округе и изыскать возможность для положительного решения данного вопроса», — говорится в обращении.

Как отметил Николай Харитонов, сегодня цены на продукты на Дальнем Востоке в разы выше, чем в регионах, где развито сельское хозяйство.

— К огромному сожалению, сегодня Дальний Восток себя сам не кормит. Хотя в советское время зерно туда привозили из Канады, потому что там работали огромные свинокомплексы, птицефабрики, которым были необходимы корма. А сегодня мясо курицы привозят из Новосибирска, и оно стоит огромных денег. Поэтому нужна специальная программа, — пояснил парламентарий.

тыквы
Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

В пресс-службе правительства «Известиям» подтвердили, что предложение поступило в аппарат кабмина и направлено на рассмотрение в Минсельхоз. Редакция направила запрос в это ведомство.

Решать надо

В апреле 2021 года президент Владимир Путин дал поручение правительству принять меры по сдерживанию цен на продукты питания на Дальнем Востоке.

«С учетом ранее данных поручений провести анализ уровня и динамики цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и принять меры, направленные на сокращение разрыва по отношению к средним по России уровням в ценах на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары», — говорилось в документе.

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В 2020 году проблему поднимал и полпред в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев. Тогда он поручал региональным властям принять меры по сдерживанию цен.

молоко
Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

Доктор экономических наук, профессор, экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод считает, что программу АПК для Дальнего Востока принимать необходимо.

— Сельское хозяйство обладает даром обеспечивать равномерное заселение страны. Поэтому с точки зрения освоения территорий и удержания на них населения эта программа может иметь весомое значение. Во-вторых, Дальний Восток сегодня действительно имеет проблемы с самообеспечением продуктами питания, хотя возможности для развития АПК тоже есть, — сказал он «Известиям».

По его словам, сегодня товары в ДФО везут из соседнего Китая, с европейской части страны, поэтому в их стоимости высоки транспортная составляющая, а также затраты на хранение.

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— Безусловно, дополнительные меры по снижению цен в регионе принимать необходимо. Прежде всего, нужно воспользоваться опытом соседнего Китая и других развитых стран. Например, китайцы выращивают рыбу для промышленного производства в закрытых искусственных прудах, хотя страна также омывается океаном. Но вся Европа и мы получаем эту рыбу, — отметил эксперт по сельскому хозяйству, профессор, доктор экономических наук Кубанского государственного университета Василий Комлацкий.

свиньи
Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

Кроме того, в Китае есть уже многоэтажные свинарники, которые способны производить больше мяса, но при этом экономить на содержании, в том числе энергоресурсах. Такие сооружения, по его мнению, можно возводить и в ДФО, как и возить туда зерно из Краснодарского края, которое сегодня у аграриев в избытке, добавил эксперт.

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