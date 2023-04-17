Береженое фонд сбережет: кабмин просят в три раза увеличить закупки зерна

В Госдуме просят правительство втрое увеличить объемы закупок зерна у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд. Причина — объем остатков урожая прошлого года. Об этом говорится в письме первого зампреда комитета ГД по аграрным вопросам Олега Нилова к главе кабмина Михаилу Мишустину. Сельхозпроизводители эту обеспокоенность разделяют. В Минсельхозе же отмечают, что решение о проведении дополнительных закупочных интервенций будет приниматься исходя из общей конъюнктуры рынков.

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Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов направил в адрес главы кабмина Михаила Мишустина обращение с просьбой в три раза увеличить закупки зерна государством у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд. С документом ознакомились «Известия».

«Сезон рекордных урожаев 2022–2023 годов обнажил проблему. В связи с тем, что аграриями был собран урожай зерновых 157,7 млн т и масличных культур 24,8 млн т, ожидается небывалый переходящий остаток. На начало предстоящей уборки он составляет примерно 26 млн т зерновых и до 3 млн т масличных», — говорится в письме парламентария.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

При ожидаемом новом урожае в 120–130 млн т для аграриев могут появиться серьезные риски по хранению. А с учетом ухода некоторых трейдеров с рынка проблема может еще усугубиться, добавляет автор.

«Уже сейчас реализация зерна и масличных проходит с задержками и в лучшем случае по цене, близкой к себестоимости. При индикативной цене Парижской биржи около 22 рублей за 1 кг пшеницы даже на экспортном юге закупочная цена составляет 10–11 рублей», — говорится в документе.

В Госдуме увидели риски неисполнения аграриями финансовых обязательств, что может привести к банкротствам. Поэтому предложили правительству рассмотреть вопрос о трехкратном увеличении закупочных интервенций зерновых или решить в минимальные сроки проблемы с хранением нереализованных миллионов тонн зерна, следует из письма.

В документе депутат также обращает внимание на то, что темы сохранения и реализации прошлогоднего урожая ставятся практически на каждом заседании комитета, где считают, что правительство должно более активно искать рынки сбыта. Российское зерно найдет своего потребителя в Южной и Центральной Америке, странах Африки, Афганистане, Венесуэле, Северной Корее и других странах, уверены в Госдуме.

«Известия» направили запрос в правительство.

В Минсельхозе отметили, что запланированный интервенционный фонд в размере 3 млн т зерна сформирован в 2022 году. А решение о проведении дополнительных закупок будет приниматься исходя из общей конъюнктуры рынков.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

При этом еще в феврале этого года замглавы ведомства Оксана Лут в письме президенту Торгово-промышленной палаты Сергею Катырину сообщала, что Минсельхоз прорабатывает возможность проведения в 2023 году дополнительных закупок зерна в интервенционный фонд.

В ведомстве также сказали «Известиям», что с учетом планов по экспорту зерна в текущем сезоне и прогнозной оценки остатков дефицит мощностей по хранению урожая исключен.

— По данным системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности РФ, мощности хранения зерновых и масличных культур на 1 января 2023 года составили 163,5 млн т и, по оценке Минсельхоза, превышают потребности для размещения зерна будущего урожая с учетом переходящих запасов, — сказали «Известиям» в ведомстве.

Для стимулирования же создания элеваторных мощностей в настоящее время реализуются меры государственной поддержки, в частности льготное кредитование, добавили там.

Отраслевые прения

Однако ряд представителей аграрного бизнеса всё же разделяют беспокойство парламентариев.

— Сегодня у аграриев на хранении остается много нереализованного зерна от прошлогоднего урожая. Цена на него низкая, поэтому его не хотят продавать, а склады заполнены. Новый урожай будет, но встает вопрос его размещения, — сказал «Известиям» президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, первый зампред комитета ГД по АПК Владимир Плотников.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

По его словам, в конце прошлого года ассоциация уже обращалась в Минсельхоз с предложением объявить новые закупочные интервенции.

— Для интервенционного фонда зерно закупалось по 14 рублей за 1 кг, а сейчас его предлагают продавать по 10 рублей, то есть ниже себестоимости. Доходы у крестьянских хозяйств резко падают. Поэтому сейчас ими будет покупаться меньше удобрений, техники. Это может привести к сокращению посевных площадей, так как обрабатывать их будет невыгодно, — отметил Владимир Плотников.

А вот уход иностранных экспортеров зерна, о чем также беспокоятся в Госдуме, на объемах экспорта не скажется, считает, в свою очередь, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его мнению, это отразится на уровне конкуренции, а также на себестоимости экспортных операций.

— В силу того, что сохранность зерна не окупается, его будут складывать в неприспособленные помещения. Естественно, пока урожай перезимует, его качество будет теряться, — добавил эксперт.

По информации главы организации, сегодня в России есть дефицит мощностей, которые способны сохранять параметры качества зерна длительное время.

— Мы давно говорили с министерством о том, что должна появиться специальная программа по их строительству, — отметил он.

Ну а нынешние цены на зерно способны демотивировать производителя, добавил эксперт.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Зачем его производить, если нельзя продать с прибылью? Когда каждая тонна продается в убыток, вы не будете замотивированы поддерживать необходимое состояние посевных площадей в текущих параметрах, — полагает Злочевский.

При этом в условиях рекордного урожая прошлого года Минсельхозом была проведена оперативная и эффективная работа, напомнили в Объединенной зерновой компании (ОЗК). По итогам государственных интервенций государство закупило у аграриев более 3 млн т зерна. Кроме того, был многократно — до 25,5 млн т — увеличен и объем экспортной квоты.

В случае если урожай-2023 будет сопоставим с уровнем 2022 года, вероятность возникновения дефицита мощностей хранения из-за переходящих запасов нынешнего сезона существует, отметили в ОЗК. Однако повторения прошлогодних рекордов в компании не ожидают — для этого необходимо повторение и чрезвычайно благоприятных погодных условий, что крайне маловероятно.