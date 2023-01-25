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Непростой макрорегион: в 2023 году объем инвестиций в ДФО составит 2,4 трлн рублей

Впервые в России на Дальнем Востоке начнут выдавать за рождение третьего ребенка миллион
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
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В 2022 году на Дальнем Востоке 67 инвесторов успешно воспользовались дополнительными механизмами господдержки, сообщили «Известиям» в аппарате полпреда президента в ДФО. Кроме того, системообразующие предприятия получили 44 млрд рублей льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Специалисты отмечают, что в настоящее время внешнеэкономические санкции в большей степени ограничивают рост капиталоемких отраслей. Экономисты считают, что самые высокие темпы для инвестирования могут обеспечить строительство и транспорт. Подробнее — в материале «Известий».

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На Дальнем Востоке, который занимает 41% площади России и где проживает всего лишь 5,56% от общего населения РФ, отмечается большой потенциал для роста экспорта деловых и IT-услуг, образования, а также культурного туризма. Для качественного развития инфраструктуры ДФО требуются значительные инвестиции — выделяемых на эти цели бюджетных средств недостаточно, признают в правительстве. Между тем прирост инвестиций в экономику ДФО в прошлом году составил 537 млрд рублей (23% по сравнению с 2021 годом). Всего в проекты вложено 2,9 трлн рублей. Общий объем инвестиций по соглашениям составляет 7,2 трлн рублей. В 2022-м в ДФО заработали свыше 140 предприятий.

Одновременно с этим в 2023 году в проекты по «Дальневосточной концессии» планируется привлечь до 200 млрд рублей. Предполагается осуществить 30 проектов общим объемом инвестиций 200 млрд рублей по программе «Дальневосточная концессия». На данный момент уже одобрены и реализуются первые 14 проектов на 31 млрд рублей. Это новый горнолыжный курорт в Приморском крае, детский лагерь в Хабаровском крае, освещение Читы и Биробиджана, теплоснабжение поселка в Забайкальском крае, спортивные и социальные объекты в Магаданской области.

Непростой макрорегион
строительный кран
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Наша задача — удержать сегодняшних дальневосточников и привлечь новых, — рассказал «Известиям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. — Сейчас на дальневосточных территориях опережающего развития (ТОР) и в Свободном порту реализуется почти 3 тыс. новых проектов, из которых 657 уже введены. Некоторые из них — глобальные лидеры, меняющие структуру мировой экономики: судоверфь «Звезда», газопровод «Сила Сибири», Амурский газовый кластер, месторождения Удокан, Малмыж и Баимское, туристический центр «Три вулкана» и другие.

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Вторая важная задача, по словам министра, — поддержание комфортной среды для жизни. Этой цели служат идеи по обновлению дальневосточных городов, жилищный проект «Дальневосточные кварталы», программы развития образования «Приоритет 2030. Дальний Восток».

— Третье — на Дальнем Востоке должно быть интересно, — продолжает Алексей Чекунков. — Мы открываем креативные кластеры, филиалы творческих вузов. Это лишь небольшие штрихи к большой комплексной работе, которая затрагивает все сферы жизни — от Северного морского пути до развития малого и среднего бизнеса, от дошкольного образования до активного долголетия, от Улан-Удэ до Кунашира.

По сведениям ФАНУ «Восточный центр государственного планирования», в 2023 году объем инвестиций в ДФО увеличится на 0,7% и составит 2,4 трлн рублей. Положительная динамика показателя ожидается в девяти регионах Дальнего Востока, среди них наибольшие темпы роста — в Чукотском автономном округе (+41,7%, за счет освоения Баимской рудной зоны), Республике Бурятия (+25,6%, реализация проектов в области добычи полезных ископаемых, авиастроения, сельского хозяйства, транспорта и туризма), Забайкальском крае (+4,9%, освоение месторождений полезных ископаемых, модернизация и расширение БАМа и Транссиба).

Непростой макрорегион
Рудник
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Снижение инвестиций прогнозируется в Амурской области (–11,9%, повлияло сокращение финансирования строительства АГПЗ), а также Республики Саха (Якутия) (–3%, окончание инвестиционных фаз проектов по освоению месторождений угля, нефти и газа).

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В прошлом году ВЭБ.РФ одобрил на Дальнем Востоке восемь новых проектов на сумму 126 млрд рублей:

— Улучшить качество жизни и деловой климат макрорегиона способны развитие инфраструктуры и обеспечение его транспортной доступности, — сказали в пресс-службе института. — Сейчас в активной стадии проработки у ВЭБ.РФ 21 проект общим объемом 163 млрд рублей, в числе которых — проекты по модернизации аэропортов, обновлению общественного транспорта, созданию локальной цифровой инфраструктуры.

Одна из программ связана с повышением энергоэффективности с использованием возобновляемых источников в селах Забайкалья. Хотя Дальний Восток — это территория огромных возможностей с большим финансовым центром, существуют определенные ограничения: рабочая сила, отсутствие инфраструктуры, территориальная удаленность, а также непростые климатические условия, перечисляют в пресс-службе. Для повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока был создан механизм льготного финансирования, реализуемый ВЭБ.РФ совместно с Минвостокразвития России.

Непростой макрорегион
Автобус
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Одной из многообещающих мер может стать пилотное распоряжение Михаила Мишустина. В 2023 году Приморский край станет первым регионом России, где выплату за рождение третьего ребенка увеличат более чем в два раза (с 450 тыс. до 1 млн рублей). Средства можно будет потратить на погашение ипотечного займа.

— Сейчас, чтобы люди хотели жить в этом макрорегионе, нужны кадры и инфраструктура, важно снижать налоговую нагрузку на предпринимателей, упрощать бюрократические процедуры, снижать ставки по кредитам для малого бизнеса, — подчеркнул в беседе с «Известиями» президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

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Еще одно перспективное направление, по мнению эксперта, — зоны свободной торговли. Этот инструмент грамотно используют в Китае для эффективного взаимодействия с зарубежными партнерами. Там иностранному капиталу предоставляют налоговые преференции, упрощенные процедуры таможенного оформления, дают расширенный доступ к отдельным секторам, говорит Катырин. Несмотря на то что площадь всех зон свободной торговли составляет менее 0,4% территории КНР, на них приходится почти 17% привлеченных в страну иностранных инвестиций, уточнил собеседник.

Без связи со страной

Одна из основных проблем Дальнего Востока — сокращение населения, объясняет директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. С 2000 года оно уменьшилось более чем на 10%, и по этому показателю Дальневосточный федеральный округ находится в антилидерах среди других округов. Отдельную сложность представляет обеспеченность жильем — по общей площади помещений, приходящихся на одного человека, ДФО занимает предпоследнее место, а по вводу квартир — последнее (384 кв. м на 1 тыс. человек при среднероссийском уровне в 635 кв. м).

Непростой макрорегион
новостройка
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Таким образом, наряду с дороговизной жизни и недостаточно развитой инфраструктурой жилищные условия являются дополнительным фактором, катализирующим отток населения из регионов ДФО, и в первую очередь рабочей силы, — говорит Альберт Бахтизин. — Расчеты с использованием демографической модели «Цифровой двойник России» показали, что без принятия соответствующих мер регионы ДФО за следующие 10 лет могут потерять дополнительно около 8% населения.

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Недавно ЦЭМИ РАН провел исследование по оценке межрегиональной торговли между субъектами России и степени их связности. Выяснилось, что целостность экономического пространства страны во многом определяется Центральным и Приволжским федеральными округами, в то время как отдельные субъекты РФ являются в большей степени частью мировой торговли, чем экономическими единицами национальной экономики.

— Что касается ДФО, то он не имеет существенных связей с остальной частью страны, и это создает риски ее целостности и дополнительную угрозу национальной безопасности, — полагает Бахтизин.

Повысить уровень инвестиционной привлекательности Дальнего Востока могут развитие его транспортно-логистического и рекреационно-туристического потенциалов, убежден доцент Санкт-Петербургского государственного экономического университета Станислав Бабич.

Непростой макрорегион
камчатка
Фото: ТАСС/Елена Верещака

— Причем оба направления базируются на расширении приграничного сотрудничества России и Китая. Рекреационно-туристический потенциал привлекателен для обеих стран, причем во всех его направлениях: культурном, экологическом, оздоровительном, бизнес-туризме, — считает эксперт.

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Однако, по словам Бабича, главным сдерживающим фактором для инвестиций является удаленность региона от западной и центральной частей России. Решение этой проблемы, по его суждению, связано со снижением стоимости авиа- и железнодорожных билетов для туристов, желающих побывать на Дальнем Востоке и в Северо-Восточном Китае.

— Отток населения в сторону столичных агломераций продолжается, — говорит сопредседатель межрегионального отделения «Деловой России» по Хабаровскому краю и ЕАО Эльвира Кускова. — Вектор развития должен быть в том, чтобы государство рассматривало регионы Дальнего Востока как производственные и высокотехнологические площадки.

Для работы с тем же Китаем, продолжает собеседница, следует изучить вопрос создания особых международных экономических зон наподобие ТОР. Эта повестка сейчас прорабатывается в КРДВ и в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Отдельно есть смысл рассмотреть возможность работы Российского экспортного центра в сторону импорта. По словам Эльвиры Кусковой, от предпринимателей сейчас поступает очень много запросов по поводу импорта товаров из Китая, так как из-за СВО и санкций рынок Европы и США пока закрыт.

Непростой макрорегион
кабель
Фото: РИА Новости/Вадим Жернов
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Важнейшее направление развития ДФО — инфраструктурное: связь, транспорт, энергетика. Об этом говорит гендиректор Института регионального консалтинга, специальный эксперт при председателе Совфеда Александр Пилясов.

— Сейчас Чукотка — единственный регион, где нет кабеля. Требуется малая авиация, развитие вездеходного и внедорожного транспорта, а также поощрение усилий по энергетической безопасности отдаленных малых сел и поселений Дальнего Востока. Необходим переход на собственные источники котельного топлива везде, где к этому есть малейшая возможность, при софинансировании этих усилий федеральным центром, — отметил он.

Эксперт также предлагает ввести пакетные меры по привлечению молодежи России и стран СНГ в макрорегион. По его словам, нужны подъемные льготы по обустройству на новом месте (кредиты и субсидии на приобретение жилья), возможность для молодых талантов проектного подхода в приеме на работу — на конкретный проект, сроком на три года, с выплатой всех северных льгот и гарантий.

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