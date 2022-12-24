По душе занятие: как победить безработицу на Северном Кавказе

Уровень безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе остается достаточно высоким, заявил «Известиям» полпред президента РФ в СКФО. К 2030 году в регионе планируется создать почти 80 тыс. рабочих мест в разных отраслях промышленности, сообщают в Минэке. Сейчас на Кавказе активно развивается туризм, что способствует росту инфраструктуры и потребности в трудовых ресурсах. Кадровые специалисты указывают, что для СКФО более характерна специфическая сезонная занятость. В подробностях разбирались «Известия».

Неформально занятые

Ситуация в сфере занятости на Северном Кавказе остается непростой и характеризуется достаточно высоким уровнем безработицы, рассказал «Известиям» полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Однако в этом году даже в непростых условиях санкционного давления ситуацию на региональных рынках труда в округе удалось стабилизировать, подчеркнул полпред главы государства. По состоянию на первую декаду декабря в службах занятости населения в целом по округу было зарегистрировано 115,1 тыс. безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы в округе составил 2,5% от численности рабочей силы.

— Напомню, в условиях пандемии ситуация на рынке труда была более чем напряженной, в тот период численность безработных в округе увеличилась почти в пять раз, — отметил Юрий Чайка. — В соответствии с поручением президента в результате комплексного межведомственного подхода субъекты округа достигли в 2021 году допандемийного показателя занятости населения.

Несмотря на то что на Северном Кавказе один из самых высоких уровней регистрируемой безработицы в стране, реальная картина в регионе сильно отличается . Во многом сыграла роль его уникальная специфика. «На Северном Кавказе для многих рынков характерна сезонная занятость, то есть приехали туристы в сезон — работаем, а в не сезон уезжаем работать в другой регион», — объяснил президент SuperJob Алексей Захаров. В пресс-службе компании Ventra и Ventra Go! дополнили, что в соседних федеральных округах, наоборот, существует дефицит персонала, и жители СКФО зачастую отправляются туда на заработки .

По душе занятие Фото: ТАСС/Елена Афонина

— В этом макрорегионе довольно остро ныне стоит вопрос трудоустройства молодежи , — говорят в Ventra и Ventra Go! — Интересных вакансий именно для молодых специалистов мало. Есть работа в ритейле, общепите, сфере гостеприимства, но не всем молодым специалистам подходят такие роли, и поэтому многие молодые люди уезжают в столицы в поисках работы.

В Минтруде сообщили, что число занятых в Северо-Кавказском федеральном округе в середине осени составило 4,25 млн человек (89,8% рабочей силы), безработных — 482,3 тыс. человек.

— В этом году в СКФО реализуются дополнительные мероприятия по поддержке занятости, — говорят в пресс-службе Минтруда. — Речь идет о софинансировании временных работ для сотрудников, которые оказались в простое или под риском увольнения, переобучении сотрудников промышленных предприятий для перестройки производственного цикла, об организации оплачиваемых общественных работ, программах субсидирования найма и переобучения граждан под потребности рынка труда с последующим трудоустройством.

Впрочем, инвестиционный климат Северного Кавказа меняется в лучшую сторону. «Инвесторы поверили в Кавказ, они готовы вкладываться в его экономику, инициировать крупные проекты. Теперь важно, чтобы региональные власти, федеральные министерства и институты развития были готовы к приходу инвесторов», — заявил на итоговой правительственной стратегической сессии, посвященной развитию СКФО вице-премьер Александр Новак. Глава Минэка Максим Решетников добавил, что за девять месяцев этого года субъекты СКФО привлекли почти 122 млрд рублей частных инвестиций. Таким образом, ожидается, что реализация 35 прорывных проектов в разных отраслях промышленности к 2030 году позволит привлечь 1,7 трлн рублей инвестиций. Таким образом, получится создать свыше 79 тыс. рабочих мест. Наиболее крупные — в туристическом секторе, сельском хозяйстве и отдельных отраслях промышленности.

По душе занятие Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Одним из самых болезненных и непростых вопросов в сфере занятости населения Северо-Кавказского федерального округа остается неформальная занятость , указывает полпред президента Юрий Чайка. «Результатом ее масштабного распространения являются недополученные собственные доходы бюджетов и социальная незащищенность граждан в условиях нестабильной экономической ситуации», — сетует полпред.

В Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2035 года запланированы мероприятия, которые должны способствовать постепенному выводу субъектов малого и среднего предпринимательства из тени, сообщил «Известиям» Юрий Чайка. По данным Федеральной налоговой службы, за этот год общее количество самозанятых граждан на учете выросло в 2,9 раза и составило более 470 тыс. человек.

Узкое кандидатское поле

На Северном Кавказе больше всего развиты машиностроительный комплекс, пищевая и легкая промышленность, сельское хозяйство. В последней сфере активно реализуются проекты с государственной поддержкой, например новый комплекс по переработке мяса птицы. Развиваются и проекты интенсивного садоводства.

— Надо сказать, что в целом кандидатское поле на Северном Кавказе довольно узкое , профильных специалистов мало, — объясняет старший консультант ANCOR Ирина Елисеева. — Профессионалы из других регионов России обычно не готовы переезжать в республики Северного Кавказа. Работодатели готовы перевозить сюда ценных сотрудников, предоставляют релокационный пакет, служебное жилье. Но те отказываются, заявляя, что эффективнее в работе тут будут местные специалисты. Поэтому наиболее эффективный способ подбора персонала — по рекомендациям. Довольно часто встречаются и семейные бизнесы.

По душе занятие Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Кроме того, в этом макрорегионе есть крупные производственные компании. Например, в Северной Осетии около десятка спиртовых заводов. В Ставропольском крае много производственных организаций. Также много в СКФО небольших компаний с «серыми» заработными платами, отмечает старший консультант ANCOR Гульнара Тенишева.

— Традиционно развито трудоустройство через связи, знакомых и родственников, — разъясняет Гульнара Тенишева. — Хотя большая сложность в профильных специалистах. Преимущественно такие позиции предполагают релокацию, и не каждый специалист поедет в этот регион. Местные специалисты лучше понимают особенности ведения бизнеса, так как некоторые вопросы могут решиться через телефонный звонок.

По мнению экспертов ANCOR, чтобы привлечь профильных специалистов в регион, нужно направлять будущих студентов на целевое обучение в профильные вузы или получение дополнительного образования.

HR-эксперты видят решение проблемы безработицы среди местного населения в развитии онлайн-платформ для привлечения самозанятых исполнителей на проекты заказчиков. Сейчас в Северо-Кавказском федеральном округе уже есть выраженная потребность в таком персонале в индустрии ритейла.

По душе занятие Фото: ТАСС/Елена Афонина

— Эта работа не воспринимается кандидатами, особенно молодыми, как постоянная, но в качестве временного заработка и в случае острой нужды в деньгах является идеальным решением, — подчеркивают в пресс-службе компании Ventra и Ventra Go! — Это как такси — работа не является престижной, но точно считается надежным способом заработка для сотен тысяч людей. За последний год число самозанятых в ритейле составило 14%, а это очень внушительная доля.

По данным hh.ru, в СКФО в последнее время на одну вакансию приходится пять активных резюме — это считается нормой. В целом и работодатели, и соискатели ощущают себя достаточно комфортно. Однако в отдельных профессиональных сферах ситуация отличается. Так, выраженный дефицит кадров наблюдается в таких сферах: «рабочий персонал» (всего 0,8 резюме на вакансию), «банки, инвестиции, лизинг» (1,4), «добыча сырья» (1,4), «автомобильный бизнес» (1,5), «медицина, фармацевтика» (1,5), «продажи» (1,5). Повышенная конкуренция среди соискателей зафиксирована в сферах «юристы» (12,4), «бухгалтерия» (6,9), «управление персоналом» (6,2).

48% от всех вакансий СКФО относятся к сфере «продажи», на втором месте по востребованности среди работодателей — «транспорт, логистика» (12%), на третьем — «рабочий персонал» (11%). Иначе говоря, самые нужные специалисты являются и самыми дефицитными. Стоит добавить, что 3,6% вакансий СКФО, по данным за последний год, предлагают, как правило, вахтовый формат занятости, а 7,4% — удаленную работу.