Камни вопиют: удастся ли закрыть кадровый дефицит в строительстве за счет молодежи

Дефицит кадров в строительной отрасли составляет около 3 млн человек. Минстрой призывает увеличить число выпускников строительных вузов вдвое, а также повысить престижность профессии. Зачастую студенты-строители отказываются от работы по специальности из-за отсутствия поддержки со стороны компаний-работодателей, популяризации легкого дохода и фриланса, а также из-за разочарования в профессии — такой вывод делает компания Rockwool Russia. «Известия» изучили, почему в строительной отрасли образовался дефицит кадров.

Пропаганда легкого заработка

Согласно опросу Rockwool Russia (есть в распоряжении «Известий»), самыми перспективными сферами будущие специалисты считают медицину (21%), IT и информационную безопасность (20%), а также сферу услуг (19%). Несмотря на то что 48% опрошенных оценили престижность работы в строительстве минимум на 7 баллов из 10, перспективной эту отрасль назвали только 8%. 31% считает труд строителя и архитектора слишком тяжелым. Более четверти (27%) заявили, что хотели бы иметь профессию с возможностью свободного передвижения по миру. В исследовании участвовало 2100 респондентов со всей России младше 35 лет.

Выпускники-строители отказываются трудиться по специальности по нескольким причинам, следует из интервью с фокус-группами. Первый фактор — это пропаганда легкого заработка и удаленной работы с гибким графиком. «Сегодня можно работать по четыре часа в день из любой точки мира и получать хорошие деньги, не слишком напрягаясь. Весь интернет это пропагандирует», ― поделился один из участников исследования. Респонденты сравнивают такой образ жизни с тяжелой физической работой и привязкой к строящемуся объекту.

Камни вопиют Фото: Getty Images/vittaya25

В то же время большинство респондентов считают, что смогут реализоваться на рынке. Повлияли на это и экономические последствия февральских событий. Студенты-строители хорошо осознают, что профессия гарантирует им стабильность . Как сказала одна из участниц исследования: «Я знаю, что я точно не останусь без работы, ведь дома строить не перестанут, а вот соцсети могут в любой момент стать недоступными».

В основном студенты-строители идут в профессию из-за детской мечты и способностей. Кроме того, на многих повлиял пример родителей, работавших в отрасли, а также уверенность в перспективах и высоких зарплатах строителей, инженеров и архитекторов.

Выгорание и нехватка знаний

Другой фактор, который может создавать дефицит кадров в отрасли, — это недостаток информации о будущей учебе и работе у выпускников школ, делает вывод Rockwool. Почти половина (47%) молодых специалистов не знают до поступления в вуз или ссуз, чем конкретно занимаются представители выбранной ими специальности.

Еще один препятствующий фактор — это выгорание , которое связано со сверхнагрузкой в период подготовки к поступлению и учебы. Несколько участников фокус-групп признались, что посещают психолога, а одна из студенток из-за хронической усталости решила взять академический отпуск.

В одном ряду с этим стоит недовольство студентов-строителей качеством обучения. Даже увлеченные молодые люди теряют интерес к профессии, когда сталкиваются с технической отсталостью вузов и отсутствием современных дисциплин.

Камни вопиют Фото: Getty Images/SolisImages

Данная тенденция явно прослеживается в региональных вузах, соглашается заслуженный строитель России, профессор, заведующий кафедрой «Технологий и организации строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус. Однако у ведущих учреждений страны есть возможность обновлять программу.

— Если говорить о НИУ МГСУ, то сегодня мы полностью, на 180 градусов, поменяли вектор развития. Например, вместо технологий и организации строительства ввели управление проектами в строительстве, то есть модернизировали курс. Коллеги, например, написали целую программу по сервейингу (системному управлению недвижимостью. — Ред.). Студентам дают передовые знания в области проектирования. Я вижу, как преподаются классические дисциплины, такие как строительная механика или железобетонные конструкции, и даже в них заметна модернизация, — отметил собеседник «Известий».

Еще одним камнем преткновения, по мнению студентов, становится отсутствие поддержки со стороны будущих работодателей. Почти никто из участников не отметил целенаправленную работу строительных компаний с ними как будущими сотрудниками.

Азарий Лапидус вновь вносит поправку: у крупных организаций в кадровой политике присутствует системный подход. Генеральный директор завода металлоконструкций МАМИ Александр Царев соглашается с коллегой.

— Металлообрабатывающая и строительная отрасли тесно связаны. Хорошие специалисты — нарасхват. Мы с первого курса следим за способными ребятами и забираем их к себе на практику. Я, например, лично езжу по учебным заведениям и небольшим предприятиям в поисках перспективных кадров: важно, чтобы будущий специалист дружил с такими предметами, как черчение, химия, физика, — подчеркнул директор завода.

Зарплаты в строительстве

Не последнюю роль играет и уровень заработной платы. Финансовые перспективы молодых специалистов оказались не столь привлекательными, как были ранее. По словам Александра Царева, в среднем зарплата в отрасли составляет 70–120 тыс. рублей, и это действительно немного для подобной работы. Рост часто сдерживается общими экономическими причинами, объяснил он.

В настоящий момент медианная зарплата в сфере строительства по России составляет 60 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в сервисе «Зарплата.ру». При этом ожидаемый доход ниже из-за более низких квалификаций соискателей относительно предложений работодателей и составляет 51 тыс. рублей.

Камни вопиют Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Средние зарплаты разных строительных профессий выглядят следующим образом:

прораб — 90 тыс. рублей,

бетонщик — 87 750 рублей,

инженер — 80 тыс. рублей,

сварщик — 76 тыс. рублей,

крановщик — 72,5 тыс. рублей,

плиточник — 70 тыс. рублей,

арматурщик — 60 тыс. рублей,

монтажник — 60 тыс. рублей,

каменщик — 54 650 рублей,

кровельщик — 41 750 рублей.

Дефицит кадров

Ежегодно строительные вузы России выпускают более 30 тыс. студентов, еще более 45 тыс. человек получают строительные специальности в ссузах. Чтобы обеспечить ежегодный ввод 120 млн кв. м жилья в 2030 году, число выпускников нужно увеличить минимум вдвое, подсчитали в Минстрое.

Гендиректор завода МАМИ Александр Царев, в частности, наблюдает дефицит сварщиков и сборщиков металлоконструкций.

— Ежегодно техникумы выпускают тысячи представителей рабочих специальностей, работать остаются единицы: чтобы стать хорошим сварщиком, необходимо получить производственный опыт, тогда придет и хорошая зарплата, и возможность развиваться, делать карьеру на производстве. Но зачастую молодым специалистам проще пойти в таксисты и курьеры, — уточнил он.

По мнению Азария Лапидуса, в МГСУ большинство выпускников устраиваются по специальности.

Камни вопиют Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Я преподаю в университете с 1980 года. Был провал в середине 1990-х, когда мои студенты шли работать в палатки, мойки, автосервисы. Но с каждым годом всё больше и больше людей оставались в отрасли. Где-то с 2004–2005 годов оставались все до одного, — добавил он.

По словам эксперта, нехватка кадров естественным образом связана с растущим объемом стройки. Так, по итогам первых пяти месяцев 2022 года в России ввели в эксплуатацию 44,5 млн кв. м жилья, что на 54,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Дефицит специалистов в строительной отрасли сейчас составляет около 3 млн человек. Компании испытывают острый недостаток инженеров и архитекторов: по данным hh.ru, в сфере «Строительство, недвижимость» на одну вакансию сегодня приходится всего 1,3 активных резюме при норме в 5–6.

В сервисе «Работа.ру» изданию рассказали, что количество вакансий на рынке строительства в июле 2022-го выросло на 6% по сравнению с прошлым месяцем. Вакантные места ищут преимущественно представители рабочих специальностей (сварщики, электрики, бетонщики, каменщики, маляры, отделочники и плотники), бригадиры и прорабы.

— Также мы наблюдаем рост активности соискателей: общее количество откликов в июле 2022 года к предыдущему месяцу выросло на 24%, среднее количество откликов на одну вакансию в этой сфере — на 17%. Поэтому можем сказать, что, несмотря на сохраняющийся кадровый дефицит в отрасли, ситуация начинает постепенно изменяться, — отметила директор по аналитике и Data Science «Работы.ру» Елена Артемьева.

Камни вопиют Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Между тем дефицит кадров приводит к перекосу заработных плат в отдельных отраслях, что, в свою очередь, приводит к удорожанию строительства, заявил замглавы Минстроя РФ Сергей Музыченко . «Начиная крупные стройки, мы видим, что до начала строительства планировалось, допустим, привлекать экскаваторщиков за 60–70 тыс. рублей. Когда начинаем реализовывать проект, стоимость заработной платы вырастает до 120 тыс. рублей, что говорит о дефиците профессии в регионе», — сказал он.