Спрос на боссов: в России сохраняется дефицит сильных управленцев

Падение спроса на персонал на фоне антироссийских санкций затронуло почти все категории, включая топ-менеджеров. По данным кадровой компании UTEAM, в апреле-мае было открыто примерно на 10–12% меньше вакансий, чем в феврале-марте, а количество предложений для управленцев сократилось на 12–15% . Параллельно начали меняться и требования к руководителям: стали цениться опыт работы с азиатскими странами, навыки краткосрочного планирования и внутренняя устойчивость к кризисам. Подробнее — в материале «Известий».

Карьерный пост

Спрос на управленцев, по наблюдениям UTEAM, снизился неравномерно. Так, за апрель-май по сравнению с февралем-мартом сильнее всего сократилось количество вакансий для директоров по маркетингу (–30%), а также для директоров по персоналу (–21%) и операционных директоров (–17%). Наименьшее падение спроса наблюдается среди руководителей производств — количество таких вакансий упало лишь на 6%.



— Управленцы на производство по-прежнему остаются самой востребованной категорией — это до 20–25% от всех вакансий в топ-менеджменте. Эта сфера в целом имеет большие сложности с персоналом — нужных специалистов не хватает на всех уровнях, от простого рабочего до руководителя высшего звена. По данным наших опросов, примерно в 40% производственных предприятий сегодня наблюдается дефицит управленческих кадров, — рассказала генеральный директор UTEAM Анна Крылова в беседе с «Известиями».



В кадровой компании ANCOR также не отмечают значительного увеличения спроса на управленцев, сообщил «Известиям» вице-президент по операционному управлению Алексей Миронов.

Спрос на боссов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Онлайн-сервис hh.ru, напротив, фиксирует на своей площадке устойчивый рост спроса на топ-менеджеров с января по апрель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В январе-феврале количество вакансий достигало 20 тыс., а прирост к прошлому году был на уровне 60%. В марте прирост составил 32%, в апреле — на 10%. К началу лета спрос стабилизировался, в течение трех последних месяцев на hh.ru открыто по 16 тыс. вакансий для представителей высшего менеджмента.



— Примечательно, что в России на фоне обострения геополитической ситуации выросла востребованность топ-менеджеров, конкуренция среди них держится на рекордно низком уровне — пять человек на место. Для сравнения: в начале года она была на уровне девяти, годом ранее — десяти, — отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Резюме стало меньше

Динамика резюме топ-менеджеров вопреки ситуации на рынке труда в стране демонстрирует тенденцию на снижение: если в начале года на hh.ru работу искали 160 тыс. высших управленцев, то сегодня — почти в два раза меньше, рассказали в онлайн-сервисе.



На рынке труда действительно наблюдается небольшое, но устойчивое сокращение числа резюме руководителей — в среднем на 5% в апреле-мае по сравнению с началом года, отметили в UTEAM. Дефицит квалифицированных менеджеров, который стал очевиден летом 2021 года, не ослабевает. Эффективных руководителей сегодня особенно не хватает не только в производстве, но и в электротехнической отрасли, сельском хозяйстве, лабораторной диагностике и строительстве.

Спрос на боссов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин



По данным hh.ru, отраслями-лидерами по числу открытых вакансий для топ-менеджеров в начале лета являются ритейловые сети, компании, оказывающие b2b-услуги, производители FMCG, ИТ и застройщики. Во всех перечисленных отраслях бизнеса открыто от 500 до 1000 вакансий для руководителей.

Пути отступления в кризис

Полтора-два месяца назад, когда рынок только столкнулся с новой реальностью, у бизнеса были надежды на высвобождение ярких управленцев из зарубежных компаний, объявивших об уходе из России. Но на рынок вышли единицы, констатирует Анна Крылова.



— Во-первых, ряд организаций приостановил деятельность, но еще никого не уволили, а часть компаний просто сменили собственника — команда при этом не поменялась. Во-вторых, те управленцы, которые все-таки остались без работы, зачастую не спешат выходить на рынок труда — «подушка безопасности» позволяет им взять перерыв на отдых. И наконец, самые яркие менеджеры в кризисный момент фактически совершили бесшовный переход из одной компании в другую, — пояснила гендиректор UTEAM.



В России у управленцев есть две основные стратегии, считает Алексей Миронов из ANCOR. Первая — «посмотреть по сторонам», в том числе на смежные отрасли, и не искать работу исключительно в том направлении, в котором они уже работают. По словам эксперта, таких кросс-отраслевых переходов на рынке топ-менеджмента много.



Вторая стратегия — обратить внимание на государство как на работодателя.



— Однако ввиду санкций, а также переориентации бизнеса на другие рынки в этих компаниях сохраняется большое количество неопределенности. Действительно, в какой-то момент мы зафиксировали интерес ряда государственных компаний к топ-менеджерам из международных корпораций. Но это была разовая история, — отметил собеседник «Известий».

Спрос на боссов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

От топ-менеджера, как правило, ждут очень конкретных компетенций и опыта. Именно поэтому им намного труднее найти работу, подчеркнул Алексей Миронов.

В целом за минувшие 10 лет российские компании стали чаще (в 44% случаев) назначать на руководящие должности внутренних кандидатов и реже привлекать топ- и мидл-менеджеров со стороны, показывает исследование SuperJob. Больше всего к своим сотрудникам привязаны в сферах логистики, информационных технологий и финансов, меньше всего — в строительных и производственных компаниях.

Сколько платят управленцам

Изменения оплаты труда в категории топ-менеджмента оказались незначительными.



— В целом по России предлагаемые зарплаты управленцам в течение 2022 года остаются на стабильном уровне 66–67 тыс. рублей, это лишь на пару тысяч выше, чем в прошлом году, — поделилась Мария Игнатова из hh.ru. — В столицах динамика более показательная — сейчас предлагаемые зарплаты приблизились к 100 тыс. рублей, что на 5 тыс. выше, чем в начале 2022 года, и на 10 тыс. — чем в прошлом году.



В ANCOR также не наблюдают существенного повышения зарплат, однако выделяют тренд на увеличение доли переменной составляющей в общем доходе управленцев. Одни компании предлагают ее в виде бонусов, другие используют LTIP — Long Term Incentive Plan. В этом случае топ-менеджеру передают акции компании и гарантируют участие в будущей прибыли.

Спрос на боссов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Подобного рода инструменты всегда приобретают в кризис большую популярность, потому что они позволяют увязать вознаграждение топ-менеджеров с его достижениями в среднесрочной перспективе, — пояснил Алексей Миронов. — Отдельно стоит отметить изменения на рынке зарплат в начале кризиса, но это было связано именно со скачками курсов иностранных валют. Сейчас они низкие и доход менеджеров, в том числе международных корпораций, фактически падает независимо от того, в какой валюте зафиксирован уровень их зарплаты.

Новые требования к начальству

Анализ актуальных вакансий показал, что ключевые требования к топ-менеджерам почти не изменились по сравнению с началом 2022 года. По-прежнему нужны люди с конкретным отраслевым опытом, готовые и умеющие брать на себя ответственность. Перечисленные параметры встречаются в 93% вакансий управленцев, отметили в UTEAM. Что характерно: заметно чаще от кандидатов стал требоваться опыт работы на азиатских рынках — количество таких вакансий выросло на 34% по сравнению с прошлым годом. Кстати, по данным hh.ru, только за апрель специалистов со знанием китайского языка стали искать в два раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Трендом последних лет были довольно строгие требования к soft-skills, но сейчас к личным качествам руководителей появились новые запросы. В частности, на навык краткосрочного планирования.

Спрос на боссов Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox